Beautiful Anticipazioni Americane: Ridge accusa Hope di essere una subdola manipolatrice. Brooke la difende e attacca Steffy!

Ci siamo, il momento del confronto tra Brooke e Ridge è arrivato. Nelle puntate americane di Beautiful il Forrester e la Logan sono a un passo dal crollo e questo per via del loro risentimento nei confronti di Hope e Steffy. Stavolta le loro figlie potrebbero portarli a lasciarsi per sempre. Ecco cosa vedremo presto anche su Canale5.

Sapevamo che sarebbe successo, e pure a breve, ed è accaduto. Nelle puntate americane di Beautiful, Ridge e Brooke sono arrivati alla discussione che rovinerà il loro rapporto e che li porterà ad allontanarsi. Sì perché il Forrester e la Logan, per la prima volta nella loro storia, si trovano nella medesima situazione: odiano l’uno la figlia dell’altra. Nei prossimi episodi della Soap, presto in arrivo anche su Canale5, la coppia d’oro potrebbe scoppiare e stavolta per sempre!

Beautiful Anticipazioni Americane: Brooke sconvolta dagli attacchi di Ridge a Hope

Ridge ha sparato a zero su Hope, per ben due volte. Nelle puntate americane di Beautiful è ormai chiaro che il Forrester detesti la sua figliastra, capace di pugnalarlo alle spalle solo perché ferita dal suo licenziamento. Il tradimento della ragazza, che ha complottato con Carter e anzi lo ha probabilmente plagiato, non è perdonabile e lo stilista, furioso come non mai, ha accusato la giovane di essere una subdola incantatrice e di aver fatto un gioco sporco prima con suo figlio e ora con il suo migliore amico. Tali insulti, piuttosto pesanti e con appellativi molto poco carini, hanno scatenato Brooke, che non tollera che suo marito si riferisca a sua figlia in quel modo… peccato che si sia dimenticata di aver fatto lo stesso, per anni, con Thomas e pure con Steffy.

Beautiful Trame e Anticipazioni Americane: Ridge e Brooke alla pari!

Brooke sta sperimentando, per la prima volta, cosa vuol dire avere il proprio compagno contro la propria figlia o figlio. Per anni è stata lei a esprimere commenti molto poco lusinghieri contro Thomas e contro Steffy e stavolta tocca a Ridge. Il tradimento di Hope è qualcosa che lo stilista non può tollerare e perdonare, soprattutto perché a essere coinvolto è il suo migliore amico, che sembra essere stato plagiato dalla piccola Logan. Il designer ha rivelato alla compagna di essere molto deluso dalla sua figliastra e di essere così tanto infuriato con lei, da spingerla ad ammettere che la ragazza abbia esagerato e non abbia alcuna scusa.

Brooke, cuore di mamma, non riesce ad ammettere che Hope abbia raggiunto livelli di tradimento altissimi e che abbia colpito non solo Steffy – che avrebbe avuto pure senso – ma persino tutti i Forrester, Eric compreso. La Logan senior invece che dare ragione al compagno e dispiacersi per l’atteggiamento inaspettato e fuori controllo della sua bambina, si è limitata a offendersi e a controbattere davanti agli insulti che suo marito – che ha perso la sua azienda – le ha rivolto.

Beautiful Anticipazioni puntate americane: Ridge stanco dell’atteggiamento di Brooke

Il fatto che Brooke difenda Hope nonostante quello che la ragazza ha combinato, ha fatto infuriare Ridge. Il Forrester non può credere che la Logan non riesca ad ammettere che sua figlia abbia esagerato e che abbia passato ogni limite. Lo stilista ha rivelato pure che licenziare la ragazza, non colpevole di aver infastidito Finn, alla fine si sia rivelata un’azione ingiusta ma ha pure dovuto aggiungere che Hope avrebbe potuto confessare la verità, ovvero che stava aspettando Carter, e non tenere per sé questo segreto. E se ha nascosto di avere una relazione con il Walton e solo perché i due stavano preparando il colpo di stato che ha messo lui e sua figlia fuori gioco.

Insomma Ridge ha confessato di non capire proprio perché Brooke non possa ammettere che sua figlia abbia sbagliato e che per questo debba essere punita. E lo stilista non comprende nemmeno come la sua compagna non veda il lato terribilmente negativo della sua bambina, capace di manipolare le menti degli uomini che si avvicinano a lei e di metterli contro la propria famiglia o di costringerli a scappare in Francia.

Beautiful: Brooke e Ridge al capolinea

Brooke e Ridge sono condannati e questo perché la Logan continuerà a difendere Hope e a puntare il dito contro Steffy. Il Forrester, che sembra essersi svegliato dall’incantesimo delle Logan – merito forse della seduta in cui ha aperto i chakra insieme a Taylor – non permetterà che la compagna accusi di nuovo sua figlia e non ammetta invece che questa volta la sua rampolla abbia esagerato e non abbia scuse. È vero la faida tra le loro due figlie sta continuando ma la piccola Logan non aveva alcun diritto di colpire alle spalle tutti i Forrester, Eric compreso, solo perché licenziata dalla sua sorellastra. Avrebbe potuto confessare la verità, uscire allo scoperto con Carter e prendersi pure la sua rivincita, umiliando la madre di Kelly, per aver preso un abbaglio. E invece non ha fatto nulla di tutto questo, confermando di meritarsi l’appellativo di ninfetta diabolica, che lui questa volta non si è tenuto sulla lingua. Con Brooke così determinata e per lui cieca, barricata più di Steffy dietro alla guerra Forrester-Logan, Ridge potrebbe rompere con lei e stavolta per sempre. Si prevede un Natale molto complicato alla Forrester Mansion!

