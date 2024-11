Beautiful Anticipazioni Americane: Ridge spara a zero su Hope e impone a Carter un ultimatum

Anticipazioni TV

Ridge è pronto a prendersi la sua vendetta. Nella puntate americane di Beautiful è appena avvenuto il confronto tra il Forrester e Carter. Lo stilista ha rivelato al suo "amico" di sapere del suo tradimento e di volergli dare un'altra opportunità... a patto che lasci Hope. Ecco cosa sta succedendo negli episodi della Soap presto su Canale5.

Ridge non permetterà mai e poi mai che qualcuno metta le mani sulla sua azienda, tantomento Carter Walton. Nelle puntate americane di Beautiful, il Forrester – al corrente del piano malefico ordito contro di lui – ha chiamato Carter a colloquio e gli ha svelato di sapere tutto di lui e di Hope e del loro tradimento. Ma invece che sbattere fuori l’avvocato, gli ha fatto una proposta molto allettante. Potrà rimarrà alla Forrester e potranno risolvere il loro dissidio ma solo a patto che rompa con la Logan. Vediamo nel dettaglio quello che sta succedendo negli episodi della Soap, presto in arrivo anche su Canale5.

Beautiful Anticipazioni Americane: Ridge fermerà Carter a ogni costo

Ridge ha dichiarato guerra a Carter. Il Forrester non permetterà al Walton di averla vinta e di prendersi la sua azienda ed è pronto a tutto per fermarlo. Per riuscire a cambiare quanto scritto sui documenti e impedire che l’avvocato diventi il nuovo direttore della maison di moda, lo stilista si è rivolto a Justin Barber ma non ha perso la speranza di poter convincere il suo amico traditore a tornare indietro sui suoi passi. Lo ha così chiamato nel suo ufficio, per parlargli faccia a faccia e per svelargli di sapere tutto su di lui.

Carter è arrivato da Ridge e il confronto tra lui e il designer si è rivelato più che mai duro e complesso. Le anticipazioni americane di Beautiful ci rivelano che nelle puntate andate in onda sulla CBS, nelle scorse ore, sono volati insulti e minacce ed è emerso cosa davvero il Forrester pensi di Hope.

Beautiful: Ridge insulta Hope e dà ragione a Steffy nelle puntate americane della Soap

Vi abbiamo già rivelato che Steffy ha insultato Hope e le ha dato della poco di buono e che lo ha fatto davanti a Carter, dando al Walton il là per procedere con il suo piano. Gli insulti della Forrester hanno portato l’avvocato a rompere ogni indugio e a frodare il suo migliore amico Ridge. Peccato che il suo piano sia stato scoperto e ora dovrà vedersela con l’ira funesta dello stilista. Il figlio di Eric lo ha chiamato a colloquio nel suo ufficio e come ci raccontano le anticipazioni americane di Beautiful, non gli ha svelato solo di aver scoperto del suo sporco gioco ma ha persino picchiato duro contro Hope Logan, svelando una volta per tutte quello che pensa della rampolla della sua compagna.

Ridge è stato più gelido di Steffy nell’insultare Hope. Ha confermato tutte le parole di sua figlia, ha dichiarato che la piccola Logan è una serpe approfittatrice e ha invitato l’avvocato a guardarsi le spalle da lei, convinto che lo stia usando.

Beautiful Trame e Anticipazioni Americane: Ridge perdonerà Carter se lui lascerà Hope

Ridge ha rivelato a Carter di pensarla come Steffy e di credere che Hope gli abbia fatto il lavaggio del cervello. Il Forrester crede che la piccola Logan si stia approfittando del Walton per prendersi la sua ignobile vendetta contro di loro e contro Steffy, che ha preso la decisione di cacciarla dalla Forrester Creations. Lo stilista ha chiarito al Walton di avercela sì contro di lui e lo ha rimproverato per averli voltato le spalle dopo tutto quello che la sua famiglia ha fatto per lui, ma ha deciso comunque di dargli un’altra opportunità, in nome della loro amicizia che lui – a differenza sua – rispetta e considera al di là di tutto. Ma gli ha imposto una condizione per riammetterlo nell’azienda e per non procedere legalmente contro di lui. Carter dovrà rompere con Hope e non averci più nulla a che fare.

Un ultimatum piuttosto prevedibile che però non sappiamo ancora se Carter accetterà e se davvero si sentirà pronto a lasciare per sempre la Logan, di cui sembra veramente invaghito. Aspettiamo con ansia di sapere come si metteranno le cose e se ci saranno ulteriori piani di vendetta. Siamo certi che Hope non mollerà la presa e potrebbe diventare addirittura più sibillina di quanto già non sia. Il suo lato oscuro è molto più grande di quanto immaginavamo e forse, molto presto, la vedremo combinare un vero e proprio disastro.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle 13.45.