Beautiful Anticipazioni Americane: Ridge detesta Hope. Brooke va nel panico ma chi la fa l'aspetti!

Anticipazioni TV

Nelle puntate americane di Beautiful, Ridge ha sparato a zero su Hope e ha rivelato di avere una bruttissima opinione su Hope. Il Forrester non sopporta la sua figliastra e forse non solo perché lo ha pugnalato alle spalle. È possibile che non la sopportasse già da tempo. Per Brooke sarà un problema.

Ridge e Brooke sono in parità! Ognuno di loro odia uno dei figli dell’altro. Ebbene sì, è successo davvero. Dopo anni in cui abbiamo visto la Logan prendersela con Thomas, ora è il turno del suo compagno. Nelle puntate americane di Beautiful, lo stilista ha dichiarato quello che pensa davvero di Hope e crediamo che il padre di Steffy sotto sotto covasse queste idee da diverso tempo. Per la sua biondissima compagna è ora di sapere come ci si senta a vedere il suo proprio partner ostile a uno dei propri pargoli e come si suol dire: chi la fa l’aspetti!

Beautiful: Brooke contro Thomas ma ora Ridge si prende la sua rivincita

Sono anni che sappiamo che Brooke non vede di buon occhio Thomas e che farebbe di tutto pur di impedirgli di creare problemi nella sua famiglia. La Logan è certa che il suo figliastro non sia un personaggio di cui fidarsi e lo guarda con sospetto anche se tutti le dicono che è cambiato. Per anni lei e il ragazzo si sono scambiati sfavori e ripicche, con Ridge impotente a guardare sua moglie e il suo primogenito darsi battaglia. Ma ora la palla è passata allo stilista che, visto il comportamento di Hope, ha deciso di rivelare quello che davvero pensa – forse da molto tempo – sulla giovane rampolla della sua compagna. E le cose rischiano di mettersi molto male!

Beautiful Anticipazioni Americane: Ridge insulta Hope!

Vi abbiamo rivelato – in un nostro vecchio articolo – che Ridge ha sparato a zero su Hope davanti a Carter, dopo aver scoperto che la sua figliastra ha organizzato – con il Walton – un “colpo di stato” per prendere il controllo della Forrester Creations. Le azioni della giovane Logan non sono perdonabili e lo stilista si è sfogato per la prima volta. Ha infatti rivelato di pensare che la figlia di Brooke sia una donna pericolosa, rancorosa e senza alcuno scrupolo ma soprattutto capace di fare il lavaggio del cervello a qualunque uomo le mostri affetto. Insomma, il designer ha accusato la ragazza di aver manipolato prima Thomas e poi Carter. Ha quindi messo l’avvocato in guardia ma anche davanti a una scelta: avrà il suo perdono e non dovrà cominciare una battaglia legale con lui, se lascerà Hope Logan.

Beautiful Trame e Anticipazioni Americane: Brooke e Ridge rivali a causa di Hope e Thomas

Per il momento non sappiamo se Carter accetterà o meno di lasciare Hope per risolvere i loro problemi ma siamo sicuri che il disprezzo che Ridge ha mostrato per la sua figliastra, non lascerà indifferente Brooke. Siamo molto curiosi di sapere come reagirà la Logan alla scoperta che il suo compagno detesta la sua rampolla, cresciuta con lui, come se fosse effettivamente sua figlia. Il Forrester sicuramente farà leva sul fatto che dopo anni che la sua bionda signora ha guardato suo figlio con sospetto, ora tocca a lui non avere simpatia per la sua progenie. Insomma la situazione si è ribaltata a sfavore della Logan, che ora non può certo dire nulla su Thomas, lontano da casa, felicemente accompagnato da Paris e privo di trame contro la famiglia.

Dopo anni di lotta con Thomas, Brooke capirà come si è sentito Ridge, per tutti questi anni, e ci viene proprio da dire: chi la fa l’aspetti!

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle 13.45.