Beautiful Anticipazioni Americane: Luna attira Steffy in una trappola e tutto grazie a un origami indovino!

Le anticipazioni americane di Beautiful ci rivelano che Luna ha dato inizio al suo piano per liberarsi di Steffy. La Nozawa si è servita di Hayes per attirare la sua nemica in una trappola... e tutto questo grazie a un origami indovino. Ecco cosa è successo e cosa succederà nelle puntate della Soap, presto in onda anche su Canale5.

Luna è entrata in azione e attende la sua vittima al patibolo. Nelle puntate americane di Beautiful andate in onda nelle scorse ore, Luna si è servita di Hayes, dell’incauta maestra del ragazzino e di un origami indovino, per attirare Steffy in una trappola. La Nozawa attende trepidante di trovarsi faccia a faccia con la donna che per lei è l’unica causa dei suoi mali ed è ovviamente armata. Ma cosa è successo e cosa succederà negli episodi della Soap, presto in arrivo su Canale5? Ve lo sveliamo.

Beautiful Anticipazioni Americane: Luna intimorisce Steffy con un origami indovino

Partiamo dal principio e facciamo un piccolo passo indietro per capire cosa sta accadendo. Luna vuole uccidere Steffy e per questo ha comprato una pistola e ha preso lezioni al poligono. La Nozawa – che nelle puntate italiane sta sostenendo il giovane RJ, preoccupato per suo nonno – negli episodi americani della Soap è diventata un criminale a piede libero. La ragazza ha solo un obiettivo ed è quello di liberarsi della donna che secondo lei, è l’unica ragione per cui suo padre non la vuole accanto a sé ed è certa che eliminando il problema, Finn sarà libero di amare lei e persino Sheila.

Dopo essere stata ingannata da Will ed essersi data alla fuga, Luna è tornata a prendere di mira Hayes, convinta che con la complicità involontaria del ragazzino – il suo fratellino – possa incastrare la Forrester. Sotto falso nome – quello di Sunshine – si è intrufolata nella scuola del piccolo e ha realizzato un origami indovino con vari disegnini inquietanti, affinché Hayes, tornato a casa, spaventasse sua madre. E in effetti Steffy e Taylor, presente in casa, hanno strabuzzato gli occhi davanti a questo strano origami, i cui messaggi spaventosi non sembrano essere casuali. La figlia di Ridge ha subito capito che qualcosa non va ma prima che potesse chiamare la maestra della scuola estiva di Hayes, ha ricevuto una chiamata proprio da quest’ultima e potrebbe diventare una telefonata fatale.

Beautiful: Luna minaccia la maestra di Hayes e incastra Steffy

Ma perché questa telefonata potrebbe essere fatale per Steffy? Bè perché la maestra è stata costretta a chiamare la Forrester. Luna ha puntato la pistola contro l’insegnante e le ha intimato di chiamare la Forrester per convincerla a raggiungerla a scuola – vicinissima alla sua casa – con la scusa di doverle parlare di una faccenda molto urgente. Allarmata dall’origami, Steffy non ha potuto rifiutare e decisa a scoprire cosa stia succedendo, si avvierà vero l’appartamento vicino, ignara che Luna la stia aspettando, tenendo sempre sotto tiro l’incauta e poco accorta – diciamolo – insegnante. Ma come andrà a finire? Steffy verrà uccisa?

Sheila e Remy salveranno Steffy? Ecco cosa potrebbe succedere nelle puntate americane di Beautiful

Steffy ha deciso di raggiungere la scuola e Taylor è rimasta a casa a badare a Hayes. Mentre si svolgeva tutto questo, Remy ha rivelato a Sheila di aver incontrato Luna al poligono e di aver saputo che ha comprato una pistola e che nel suo mirino c'è Steffy. Questa confessione ha fatto rabbrividire la Carter che, come ci rivelano le anticipazioni, ha deciso di intervenire e di correre a casa della Forrester per avvertirla del pericolo. Peccato però che Steffy sia già in cammino verso la scuola e che ad accoglierla, con molto disagio, sia Taylor.

Sheila non ci metterà molto a farsi dire dalla Hayes tutto, soprattutto dopo che le avrà rivelato quello che ha saputo da Remy, e la rossa potrebbe correre così tanto velocemente da riuscire a bloccare sua nipote, prima che faccia un vero e proprio disastro. Ma a fermare Luna potrebbe essere pure Remy, accorso pure lui in soccorso della Forrester. Non sappiamo ancora cosa succederà esattamente ma è molto probabile che Steffy non muoia – magari si farà molto male – e che per la Nozawa ci siano ben poche speranze ma siamo davvero curiosi di sapere come andrà a finire questa storia da brivido. Vi terremo aggiornati.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.