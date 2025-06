Beautiful Anticipazioni Americane: Will entra in azione contro Luna e Nick rivela a Brooke che Ridge ha detto sì a Taylor

Anticipazioni TV

Puntate al cardiopalma e piene di colpi di scena quelle andate in onda sulla CBS nelle scorse ore. Negli episodi di Beautiful, che presto arriveranno anche su Canale5, Will è partito all'attacco contro Luna mentre Nick, che ha assistito al fidanzamento tra Ridge e Taylor, è corso a dire tutto a Brooke. Ecco cosa è successo nel dettaglio.

Colpi di scena straordinari nelle puntate americane di Beautiful. Negli episodi andati in onda nelle scorse ore sulla CBS e presto in arrivo su Canale5, Will è entrato in azione per fermare Luna mentre Nick, dopo aver assistito al fidanzamento tra Ridge e Taylor, è corso a rivelare tutto a Brooke, nella speranza che la donna capisca – finalmente per lui – che il suo posto non è più accanto al Forrester e cominci a guardarlo di nuovo con gli occhi dell’amore. Ma scopriamo nel dettaglio cosa è successo e che peso avrà nelle prossime trame della Soap.

Beautiful Anticipazioni Americane: Will entra in azione per fermare Luna

Come vi abbiamo anticipato in un nostro recente articolo, Will ha un piano per incastrare Luna ed è pronto a fare di tutto per rimediare a quello che ha combinato suo padre. Il ragazzo ha escogitato di fare credere alla Nozawa di aver rotto con Electra e di avere intenzione di cedere al suo fascino. L’obiettivo del ragazzo è quello di far confessare alla ragazza i suoi progetti terribili contro Steffy e per farlo il detective Baker gli ha fornito una cimice e una telecamera segreta, per permettere alla polizia di registrare tutto e di agire appena possibile.

Will è così entrato in azione, presentandosi da Luna e dicendole di aver finalmente rotto con la Forrester, che non gli ha dato quello che lui voleva e che lei invece può dargli. Dopo baci e abbracci, lo Spencer ha fermato Luna e, deciso a farle dire qualcosa di compromettente per stanarla, l’ha spronata a confidarsi con lui e a raccontare tutto quello che le passa per la mente e in effetti, la giovane ha rivelato al suo “innamorato” tutta la sua tragica infanzia e tutto il suo dolore nel vedere suo padre lontano da lei, per colpa di Steffy Forrester. E a compendio di quanto detto, la giovane si è lasciata andare a una frase che le potrebbe essere fatale ovvero, “la farò pagare a Steffy Forrester”. Una dichiarazione molto diretta che ha fatto drizzare le antenne al detective Baker e che farà presto muovere tutta la sua squadra contro la giovane che però si darà alla fuga e potrebbe prendere di mira il piccolo Hayes, come noi abbiamo già ipotizzato.

Ridge dice sì, sposerà Taylor, ecco cosa sta succedendo nelle puntate americane di Beautiful

Mentre a casa di Steffy e di Luna si sta svolgendo il piano di Will, a Il Giardino Taylor ha proposto a Ridge di sposarlo. La dottoressa ha chiarito al suo compagno di volere di più dalla loro relazione e di voler diventare di nuovo sua moglie. Il Forrester ha accettato con calore la richiesta della sua compagna e le ha rivelato di essere tanto felice di stare con lei, che lo rende un uomo migliore. Il fidanzamento, con tanto di anello portato dalla Hayes, è stato osservato da vicino da Nick, che è corso immediatamente ad avvertire Brooke. La Logan si è illusa di poter essere la donna del destino dello stilista e ha sino a ora escluso il fatto che Ridge possa sposare Taylor ma ha dovuto purtroppo ricredersi.

Beautiful Anticipazioni Americane: Brooke sconvolta dal fidanzamento di Ridge

Nick ha informato immediatamente Brooke del fidanzamento di Ridge e Taylor e lo ha fatto sicuro di smuovere la Logan. Ma perché la bionda dovrebbe preoccuparsi di un matrimonio, visto che lei ne ha rotti tantissimi? Il motivo è che lei e lo stilista, dopo il loro ultimo divorzio, non hanno mai pensato di risposarsi e la cosa è molto ma molto strana, visto che le nozze a Villa Forrester sono un must della famiglia Forrester. Il fatto che Ridge abbia intenzioni così serie con Taylor significa che ha davvero voltato pagina e che sta davvero bene con lei, cosa che in effetti sembra essere chiara a tutti - persino a Katie che ha spronato la sorella a lasciare andare il Forrester – tranne che alla stessa Brooke.

Con la scoperta di questa novità, nella mente della bionda comincerà a farsi spazio – sicuramente – l’idea di essere stata dimenticata e potrebbe quindi abbandonarsi tra le braccia del bel marinaio, che anche Hope vede bene accanto a sua madre e che sa quanto possa renderla felice.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.