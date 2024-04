Beautiful Anticipazioni Americane: Liam ricomincia da zero ma un nuovo amore potrebbe cambiare tutta la sua vita

Anticipazioni TV

Nelle puntate Americane di Beautiful, Liam sta affrontando il periodo più lungo mai passato da uomo single. Il suo interprete, l'attore Scott Clifton, rivela di essere felice che il suo personaggio stia facendo questa nuova esperienza ma commenta anche che, probabilmente, un suo nuovo - vecchio - amore tornerà nella Soap.

Nelle puntate americane di Beautiful, Liam sta vivendo un momento molto particolare della sua vita. Per la prima volta nella storia del personaggio, lo Spencer è single per più di qualche giorno, è solo ma soprattutto è stato rifiutato da entrambe le donne tra cui ha fatto ping pong per anni. Il figlio di Bill ha promesso di ricominciare da zero e ha persino ammesso di non essersi sempre comportato in modo corretto con le madri delle sue figlie e di non volere una persona come lui né accanto a Kelly né accanto a Beth. Scott Clifton, il suo interprete, ha dichiarato di essere molto contento della nuova era che sta vivendo il suo alter ego ma anche di essere “preoccupato” che questa situazione non duri molto a lungo. Un ritorno nella Soap potrebbe cambiare tutto. Scopriamo insieme cosa potrebbe succedere nelle Soap e cosa potremmo vedere nei prossimi episodi in arrivo anche in Italia, su Canale5.

Anticipazioni Americane Beautiful: Liam vuole cambiare vita

Liam è ossessionato da Steffy ed è diventato un personaggio piuttosto contestato dagli amanti della Soap. Il suo stesso interprete, Scott Clifton, lo ha recentemente additato come un antagonista nelle trame di Beautiful ma nelle ultime puntate abbiamo assistito a un cambiamento radicale. Sebbene continui a girare intorno alla Forrester e a ricordarle quanto fosse grande il loro amore, Liam ha deciso di cambiare vita e di diventare un uomo migliore. Lo Spencer ha persino ammesso di non considerarsi per nulla una bella persona e di essersi chiesto se vorrebbe un tipo di compagno fatto così accanto alle sue figlie. Visto che la risposta è stata un no a gran voce, il figlio di Bill – come già successo a suo padre – ha scelto di rimediare ai suoi errori e di cominciare a focalizzarsi sul suo ruolo di padre e non di marito.

Beautiful Anticipazioni Americane: Scott Clifton felice del cambiamento di Liam

Si tratta di un cambiamento piuttosto imprevisto e radicale, che vede Liam single dopo tanto tempo e molto a lungo. Il ragazzo non sembra, per il momento, destinato a ricongiungersi né con Hope né con Steffy, che lo stanno tenendo lontano dalle loro vite. Nessun perdono ma una redenzione come uomo e come padre. Di questo cambiamento si è detto molto felice Scott Clifton, che interpreta Liam. L’attore ha dichiarato di aver sempre pensato che il suo alter ego facesse un po’ troppi errori e che fosse fin troppo fortunato a vederseli condonati dalla donna a cui – in quel momento – aveva fatto meno male. Per l’artista la nuova era in cui lo Spencer sta vivendo, sarebbe la migliore degli ultimi anni e spera che tutto ciò continui. C’è però una probabilità che non si sente di escludere.

Trame e Anticipazioni Americane Beautiful: Liam rivede Ivy e si innamora di nuovo di lei?

Scott Clifton non ha escluso che Liam possa innamorarsi di nuovo e possa farlo di Ivy. Vi abbiamo già rivelato che la cugina di Ridge sta per tornare ma per il momento l’idea che ci aveva conquistato era quella che vedeva la Forrester legarsi a Thomas, sua vecchia passione. Ma il grande amore di Ivy è sempre stato lo Spencer e ora, con il suo ritorno a casa, lo troverebbe persino single. I due giovani potrebbero riprendere un discorso vecchio e il figlio di Bill potrebbe ritrovare una donna che di lui ha visto solo i lati positivi (vi ricordate quando Liam era un bravo ragazzo e non faceva ping pong tra Hope e Steffy? Noi, lo ammettiamo, quasi lo abbiamo dimenticato!). Insomma il giovane erede di Dollar Bill potrebbe ricominciare da capo con una nuova donna, con un nuovo amore e magari ritrovare finalmente la serenità. Ma succederà davvero oppure continuerà a vivere da single come Clifton spera faccia ancora per un po’?

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.