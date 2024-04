Beautiful Anticipazioni Americane: Thomas torna a casa con un nuovo amore. Ecco chi è

Anticipazioni TV

Nelle prossime puntate americane di Beautiful potremmo assistere al ritorno a Los Angeles di Thomas. Il ragazzo sembra essere destinato a ripresentarsi a casa con un nuovo amore. Ma chi sarà la donna che riuscirà a consolarlo e a fargli dimenticare Hope? Scopriamo insieme cosa succederà nella nostra Soap di Canale5.

Hope ha scelto Zende come nuovo capo progettista della Hope for the Future ma presto potrebbe incontrarsi di nuovo con Thomas. Secondo gli spoiler di Beautiful, nelle prossime puntate americane della Soap, il figlio di Ridge potrebbe tornare a casa con una sorpresa: un nuovo amore. Pare proprio che il rampollo della Forrester Creations sia destinato a incontrare una vecchia conoscenza a Parigi e a instaurare con lei una relazione che farà scatenare nuove drammatiche dinamiche, che potrebbero sconvolgere tutta la famiglia di stilisti. Ma chi sarà questa nuova figura femminile che prenderà il posto di Hope Logan nel cuore del primogenito di Taylor? Nella lista ci sono due nomi: Ivy e Amber.

Anticipazioni Americane Beautiful: Hope ricomincia da se stessa

Thomas ha lasciato Hope e si è trasferito a Parigi con Douglas. Il Forrester ha scelto di non continuare a stare accanto alla Logan, non dopo che lei lo ha rifiutato per l’ennesima volta. Il ragazzo ha quindi deciso di partire per la capitale francese, per prendersi una pausa. La Logan è rimasta sola a occuparsi della Hope for the Future e, per andare avanti, ha scelto Zende come nuovo capo progettista della sua linea. Hope vuole ricominciare da se stessa e non permettere a quanto successo di rovinarle la carriera e la serenità. Ma non sarà facile per lei, visto i problemi che sono in arrivo e che coinvolgeranno la sua famiglia. Luna potrebbe distruggere la sua collezione e mettere RJ e Zende uno contro l’altro, creando una reazione a catena, deleteria per tutti in azienda.

Beautiful Anticipazioni Americane: Thomas torna a casa con un nuovo amore

Hope si potrebbe quindi trovare a dover affrontare diversi problemi. Non solo potrebbe dover salvare la sua collezione ma potrebbe trovarsi a dover risolvere una novità, che non avrebbe mai immaginato potesse succedere: Thomas di ritorno a casa con un nuovo amore. Secondo gli spoiler, il figlio di Ridge sarebbe destinato a incontrare una sua vecchia conoscenza, con cui instaurerà un rapporto d’amore. Le anticipazioni non sono ancora chiare e non ci rivelano chi possa essere di preciso. Abbiamo però due ipotesi, entrambe piuttosto papabili. Lo stilista potrebbe consolarsi con Ivy, un suo vecchio amore, oppure con Amber, vecchia fiamma di Deacon e Rick.

Trame e Anticipazioni Americane Beautiful: Ivy o Amber, chi consolerà Thomas?

Siamo abbastanza certi che Thomas tornerà a casa e che Hope non farà in tempo a raggiungerlo a Parigi. Siamo anche piuttosto sicuri che il ritorno del Forrester coincida con un nuovo dramma personale della Logan, che probabilmente brucerà di gelosia vedendo il suo innamorato tra le braccia di un’altra. E pare proprio che sia cosa certa che il Forrester comincerà una nuova vita accanto a una donna diversa dalla figlia di Brooke.

Non è però sicuro che si tratti di Ivy. La Forrester tornerà di sicuro nelle trame di Beautiful ma potrebbe non essere destinata a stare con il fratello di Steffy. La giovane potrebbe invece cercare di riavvicinarsi a Liam, sua vecchia fiamma, ora libero e senza vincoli. I due potrebbero coronare il loro amore e riuscire a vivere insieme, senza più alcun ostacolo. Ma oltre a Ivy potrebbe tornare pure Amber.

Amber manca da anni nelle trame di Beautiful ma la morte di Sheila e il fatto che Deacon ora sia di nuovo libero, potrebbero spingere la Moore a riavvicinarsi al padre di suo figlio, in realtà suo nipote. Succederà davvero così oppure le trame degli episodi della Soap saranno ancora più complicate? Lo scopriremo molto presto.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.