Beautiful Anticipazioni Americane: Liam ossessionato da Steffy. La Forrester deve lasciare Finn e tornare da lui!

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Liam ha sviluppato una vera e propria ossessione per Steffy. Lo Spencer vuole tornare insieme a lei, a tutti i costi, tanto da confidare a Ridge di avere intenzione di convincerla a divorziare da Finn. Ci riuscirà? Scopriamo cosa succedendo nella Soap negli Stati Uniti.

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci hanno dato l’inquietante impressione che Liam sia ossessionato, più che innamorato, da Steffy. Dopo il ritorno della Forrester a casa, lo Spencer è tornato alla carica con lei e nelle puntate andate in onda negli scorsi giorni negli Stati Uniti, ha persino rivelato a Ridge di avere un piano per convincere la sua ex moglie a divorziare da Finn. Ma cosa sta succedendo? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni Americane Beautiful: Liam ossessionato da Steffy

Liam ha sferrato il suo attacco decisivo contro Finn ma non è riuscito a convincere Steffy a lasciare il suo amato marito. Nelle puntate americane della Soap, lo Spencer ha avvertito la sua ex – tramite messaggio vocale – che il dottor Finnegan le stava nascondendo la relazione tra Sheila e Deacon e che, per l’ennesima volta, le stava mentendo. La figlia di Ridge non ha però dato peso a queste parole, anzi le sono servite per riprendere coraggio e determinazione, per tornare a casa e affrontare di petto la situazione. Niente e nessuno le impedirà di stare accanto alla sua famiglia e di lottare per tenerla in salvo… neanche Liam. Ma il figlio di Bill non ha apprezzato questo rientro così tanto affettuoso verso il suo rivale e ha cominciato a mostrare una certa ossessione per la madre di sua figlia, tanto a pensare a un modo per riprendersela.

Beautiful Anticipazioni Americane: Liam comunica a Ridge di voler convincere Steffy a lasciare Finn

Tutti i Forrester – ma anche i Logan e gli Spencer – sono preoccupati della presenza di Sheila nelle loro vite e della sua relazione con Deacon. Taylor – sempre nelle puntate americane – ha affrontato la Carter, rivelandole di volerla tenere d’occhio, invitando Deacon a non fidarsi di lei e a guardarsi le spalle. La Hayes ha poi ricordato alla malefica rossa che presto pagherà per tutti i suoi crimini e che la giustizia – o il karma – sapranno fare il loro corso. Oltre a Taylor e Ridge, in ansia per la vita della loro figlia, c’è un altro personaggio che proprio non sopporta che Sheila stia tra loro. Ovviamente stiamo parlando di Liam, che da quando Steffy è tornata, è ancora più carico e sembra una molla senza controllo. Durante un colloquio con il suo ex suocero, il ragazzo ha rivelato di avere un piano in mente e di essere pronto a separare Steffy da suo marito. Insomma il figlio di Bill ha chiaramente detto a Ridge che convincerà la sua ex moglie a lasciare il dottor Finnegan e… a tornare da lui.

Trame e Anticipazioni Americane Beautiful: Liam insiste con Steffy per tornare insieme ma lei dice NO

Liam ha informato Ridge che farà di tutto per convincere Steffy a lasciare Finn. Farà perno sul pericolo che lei e la sua famiglia – Kelly in primis – stanno correndo per via del legame di sangue tra suo marito e la rossa ma soprattutto farà leva sui loro sentimenti, mai del tutto spariti. Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci hanno rivelato che Ridge non ha proferito parola davanti a queste affermazioni e ha quindi lasciato che il suo ex genero si presentasse da Steffy.

Liam e Steffy, faccia a faccia, hanno parlato del ritorno della Forrester e del pericolo di Sheila e lo Spencer ha subito messo in chiaro di non essere felice che lei stia in questa posizione scomoda, con il sangue della Carter accanto a lei nel letto. Steffy ha però fermato il suo ex marito, dicendogli che non lascerà Finn per nessuno. Lo ama moltissimo, molto più di quanto abbia amato lui e di certo non si convincerà del contrario.

Liam è stato costretto a tornare alla Spencer ma non ha mollato la presa. L’ultima immmagine lo ha dipinto mentre guarda una foto di lui e Steffy, con un sorriso deciso e malefico in volto, pronto ad agire per riavere la sua amata moglie. Dobbiamo aspettarci che perda la testa?

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.