Beautiful: Scott Clifton lo conferma, Liam Spencer è diventato cattivo!

Liam Spencer è diventato un villain. Il personaggio di Beautiful interpretato dal Scott Clifton è ufficialmente entrato nel gruppo dei cattivi della Soap. A confermarlo è lo stesso attore, che si prepara a mostrarci uno Spencer completamente cambiato. Scopriamo insieme cosa succederà nelle prossime puntate.

È ufficiale: Liam Spencer è il nuovo cattivo di Beautiful. Le trame degli episodi americani della Soap non ci hanno lasciato dubbi sul fatto che il figlio di Bill ed ex marito di Steffy – e presto pure di Hope – abbia deciso di abbandonare la retta via per percorrere quella del lato oscuro. A confermare la deviazione del percorso nella vita dello Spencer è stato il suo stesso interprete, Scott Clifton. Scopriamo insieme cosa ha dichiarato.

Beautiful: Liam è diventato cattivo, parola di Scott Clifton

Liam si sta guadagnando la qualifica di villain, di cattivo, nella Soap Beautiful. La sua missione di proteggere la Logan da Thomas prima e poi Steffy da Sheila, si sta trasformando in un’ossessione per entrambe le due donne anche se con la Forrester le cose potrebbero diventare ancora più angoscianti. Insomma Liam Spencer, il ragazzo buono e quasi ingenuo, ha ormai lasciato il gruppo del bene per unirsi al meno nutrito clan dei malvagi. A toglierci ogni dubbio che questo stia accadendo già da diverse puntate – negli Stati Uniti – è stato Scott Clifton, il suo interprete, che in un talk show americano ha dichiarato: “il mio personaggio imperfetto, è stato fuorviato. Ma su, dai! Se hai letto la sceneggiatura, ha capito che adesso è un cattivo!”. Ha poi aggiunto che con il nuovo copione si sta divertendo tantissimo. Insomma nei prossimi episodi ne vedremo delle belle.

Beautiful: quali saranno le prossime mosse di Liam?

Del buon Liam Spencer non sembra più esserci traccia. Sono molto lontani i tempi in cui non avremmo mai immaginato che potesse fare del male a qualcuno o che addirittura potesse invertire i ruoli con Thomas e assumere lui il compito di essere il giovane rampollo deviato e pazzo. Se nelle puntate italiane della Soap lo vediamo ancora accucciolato a Hope e molto attento a non dire o fare qualcosa che possa ferire qualcuno, negli episodi americani è ormai scatenato contro Thomas, Finn e Sheila. Il figlio di Bill vuole a tutti costi da una parte allontanare il Forrester dalla sua ex moglie, dall’altra salvare Steffy da Sheila e dallo stesso Finn, che per lui costituisce una minaccia all’incolumità della Forrester, per via del suo legame di sangue con la Carter.

Beautiful: Liam in bilico ancora tra Hope e Steffy

La cosa che però ci preoccupa di più è la sua ossessione per le sue ex mogli, per entrambe. Dopo aver giurato di riconquistare Steffy e aver fatto di tutto per riprendersela, anche sferrare un l’attacco decisivo contro Finn, lo Spencer è tornato alla carica con Hope, dichiarandole il suo amore e dicendole che lei sarà sempre la donna della sua vita. C’è tanta confusione nel cuore e nella mente del giovane rampollo della Spencer Publications e temiamo ancora che possa diventare lo stalker di Steffy come possa addirittura attentare alla vita di Thomas, sempre che il Forrester – ben più esperto di lui quando si tratta di vendette e giochi subdoli – non decida di anticiparlo. Insomma si attendono svolte dark nelle trame di Beautiful e questo brio, lo ammettiamo, in un momento di grande tensione come quello costituito dalla malattia di Eric, non ci dispiace.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.