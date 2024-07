Beautiful Anticipazioni Americane: Hope rinuncia a Thomas mentre Steffy mette Sheila di nuovo nei guai!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Hope ha lasciato andare Thomas, augurandogli di trovare presto la felicità, mentre Steffy, spaventata per la morte di Tom e poi di Hollis, ha messo in guardia Baker. Per lei Sheila Carter è coinvolta. Scopriamo insieme cosa vedremo nelle puntate della Soap, presto in onda su Canale5.

Grandi decisioni per Hope e Steffy. Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che le due ragazze hanno deciso di intervenire in alcune faccende molto spinose, che hanno sconvolto le loro vite. La Logan ha scelto di lasciare andare Thomas e di non causargli più problemi con il suo matrimonio con Paris e con il suo trasferimento a Parigi mentre la Forrester, in allarme per la morte di Tom – a cui è seguita quella di Hollis – ha messo in allarme Baker, convinta che dietro le due morti ci sia lo zampino di Sheila. Scopriamo nel dettaglio quello che sta accadendo nella Soap.

Beautiful Anticipazioni Americane: Hope sconvolta dalla partenza di Thomas

Thomas e Paris sono fidanzati e hanno deciso di dichiararsi amore eterno a Villa Forrester. Questa decisione ha fatto scatenare Hope, che ha tentato di convincere il Forrester a non andare avanti con questa – per lei – farsa e di ricominciare da dove loro due avevano interrotto. Ma lo stilista è sembrato più che mai convinto delle sue scelte e ha avuto conferma delle sue opinioni quando la sua ex ha rifiutato per la terza volta la sua proposta di matrimonio.

Hope è rimasta molto delusa dalla scelta di Thomas, che le ha più volte ribadito di aver trovato la felicità con Paris e di essere molto contento di sposarla e di tornare a Parigi con lei. La partenza dello stilista ha sconvolto la Logan ma l’ha anche spinta a fare un esame di coscienza, complice una chiacchierata con sua madre. Brooke l’ha infatti invitata a chiedersi se il suo amore per il Forrester sia sincero o se dietro al suo nuovo NO ci sia la sua infatuazione per Finn.

Anticipazioni Americane Beautiful: Hope rinuncia a Thomas

Hope ha parlato a lungo con Brooke e le due si sono confrontate sugli errori del passato della Logan senior e su quanto dolore lei abbia causato alla sua famiglia. La piccola Logan non vuole fare lo stesso e deve cancellare sia la sua ossessione per Finn che la sua lotta per impedire che Thomas si sposi. Se il Forrester è felice di sposare Paris e di partire di nuovo per Parigi, lei non lo ostacolerà più. Una scelta che ha reso felice sia Brooke sia Thomas sia Steffy, con cui la ragazza ha avuto un chiarimento prima di cominciare una nuova vita e un nuovo percorso, stavolta veramente da single. Ma la domanda resta la stessa: Hope non può sposare Thomas perché ama Finn?

Trame e Anticipazioni Americane Beautiful: Steffy punta il dito contro Sheila e la mette nei guai

Tom è stato avvelenato e Hollis è stato ritrovato morto dietro al bancone del bar de Il Giardino. Le due tragedie hanno fatto drizzare le antenne alla polizia e anche a Steffy. La Forrester ha subito pensato che dietro allo strano caso della scomparsa del musicista possa esserci la mano di Sheila. Per la ragazza è molto strano che una simile situazione si sia verificata in un posto gestito dalla Carter e che, visto il suo passato, è molto probabile che lei nei sia coinvolta. La ragazza ha subito fatto una chiamata a Baker per mettergli la pulce nell’orecchio e questa telefonata scatenerà, molto probabilmente, una serie di controlli in più sulla malefica rossa.

La chiamata di Steffy e la decisione di rimettersi in mezzo, potrebbe però far infuriare Finn. Il dottore, che crede davvero alla redenzione della madre, potrebbe non gradire che sua moglie abbia continuato a pensare a lei e al suo passato, non dopo che lui le aveva promesso di tenerla fuori dalle loro vite di pensare solo e unicamente alla sua famiglia. Insomma il medico potrebbe trovare questa mossa piuttosto scorretta e se Sheila finirà davvero in carcere, questo potrebbe trasformarsi in una condanna al matrimonio tra la Forrester e suo marito. Su questo circolano già voci, che ci rivelano che sarà Finn a presentare le carte del divorzio alla figlia di Ridge e non il contrario come invece per diverso tempo si è detto. Ma cosa succederà? Di sicuro nessuna azione rimarrà senza conseguenze.

