Beautiful Anticipazioni Americane: Tom avvelenato. Poppy si è presa la sua vendetta?

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Tom è stato avvelenato. Il cameriere e musicista è crollato a terra dopo la sua esibizione e per lui non c'è stato scampo. Poppy avrà messo a segno il suo piano per far tacere il vero padre di Luna?

Vendetta, tremenda vendetta. È questo il grido che sta accompagnando le puntate americane di Beautiful e che ha causato l’avvelenamento di Tom. Le Anticipazioni della Soap ci rivelano che negli episodi andati in onda in questi giorni sulla CBS e presto in arrivo pure su Canale5, il cameriere di Deacon è stramazzato al suolo dopo aver bevuto una bevanda energetica piena di veleno. A volerlo eliminare potrebbe essere stata Poppy, decisa a non permettergli di mettere in pericolo la sua nuova vita con Bill e a non rivelare di essere lui il vero padre di Luna.

Beautiful Anticipazioni Americane: Il mistero sulla vera paternità di Luna

Poppy ha mentito a tutti! Pare proprio che la madre di Luna sia davvero una bugiarda come Li ha sempre pensato e che abbia nascosto a tutti la vera paternità di sua figlia. Non è ancora ancora chiaro come mai il test del DNA abbia confermato che Bill Spencer è il padre della bella stagista della Forrester ma siamo sicuri che presto questo mistero verrà svelato e attendiamo con trepidazione di sapere se dietro a questa farsa ci sia lo zampino di Li e Jack, appena tornato a Los Angeles. I due potrebbero infatti aver deciso di nascondere la verità per proteggere Finn, ancora sospettato di c’entrare qualcosa in questa sordida storia.

Ma nelle scorse puntate americane abbiamo scoperto che il padre di Luna potrebbe essere Tom, il vagabondo che ha aiutato Deacon e Finn a trovare Sheila e che è stato assunto come nuovo rider de Il Giardino. Le Anticipazioni di Beautiful ci hanno rivelato che l’uomo conosce molto bene Poppy, con cui ha avuto una relazione durata diverso tempo e nella quale Luna sarebbe stata concepita. Tom ha deciso di uscire allo scoperto dopo aver scoperto che la sua bambina sta per prendere il cognome dello Spencer e, deciso a non permettere una cosa simile, ha promesso alla sua amante di rivelare a tutti questa scomoda realtà.

Beautiful Anticipazioni Americane: Tom avvelenato

Poppy non può permettere che qualcuno le rovini la felicità che in questo momento sta provando e le sottragga gli agi che Bill le sta permettendo. Per questo motivo ha promesso a Tom di fermarlo e di metterlo a tacere, soprattutto dopo che l’uomo si è convinto che il test del DNA fatto su Luna sia falso e sia stato manomesso. Ma la sua volontà di uscire allo scoperto è stata molto velocemente fermata. Qualcuno ha avvelenato il suo drink e lo ha fatto stramazzare al suolo, privo di sensi, dopo la sua esibizione a Il Giardino.

È molto probabile che ad avvelenare il suo bicchiere sia stata Poppy o meglio che la donna abbia pagato qualcuno per intrufolarsi dietro alle quinte e fare il lavoro sporco per lei. Ci sembra la cosa più plausibile, visto che prima di crollare al suolo, Tom ha visto la Nozawa seduta a un tavolo davanti a lui e le telecamere della Soap hanno inquadrato un personaggio sconosciuto mentre nascondeva per benino qualcosa nella sua giacca. Insomma la sorella di Li potrebbe essere diventata un’assassina con i fiocchi e non soltanto una bugiarda patentata. Ci sono però tre elementi che potrebbero far diventare questa faccenda ancora più complicata.

Trame e Anticipazioni Americane: Jack, Justin e Li sono complici?

A vedere l’esibizione di Tom a Il Giardino c’erano anche Li, Jack e Justin. Non è mai molto facile trovare la madre di Finn al ristorante di Deacon e Sheila e visto il rapporto molto particolare che intercorre tra le due madri del nostro dottore, la sua presenza al ristorante ci sembra piuttosto sospetta. A rendere la cosa ancora più strana è stato il ritorno di Jack, assente da diverso tempo nelle trame della Soap e tornato proprio in quel momento. I due ex coniugi, come ci rivelano le Anticipazioni Americane, si sono salutati senza troppa rabbia e anche questo ci sembra sospetto, visto come si sono lasciati. È vero che il tempo guarisce ogni ferita ma è comunque piuttosto strano che Li non abbia mostrato alcun cenno di fastidio. Ma ancora più inquietante è stato rivedere Justin Barber, l’ex braccio destro di Bill e ora tra i nemici più feroci dello Spencer. Cosa ci fa il Barber là? Perché è ricomparso proprio ora che Dollar Bill sta per dichiarare al mondo intero di aver scoperto di avere una figlia? Tanti elementi messi insieme che ci fanno sospettare che qualcosa di molto succoso bolla in pentola. Non ci stupiremmo se Li e Jack si fossero alleati o si alleassero per seppellire verità che non vogliano si sappia e che lo stesso Justin possa dare loro una mano, per un proprio tornaconto. Siamo certi che le puntate di Beautiful che andranno in onda questa estate saranno veramente bollenti, quanto la temperatura esterna delle nostre città!

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle 13.50 mentre la domenica alle ore 14.00 circa.