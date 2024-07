Beautiful Anticipazioni Americane: Thomas chiede a Hope di sposarlo per la terza volta e lei lo rifiuta ancora!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Thomas ha messo alla prova Hope e le ha chiesto per la terza volta di sposarlo. La Logan ha però di nuovo rifiutato, dando al Forrester la conferma di aver fatto bene a mettersi con Paris. Tra loro sarà finita per sempre? Scopriamo insieme cosa sta succedendo nella Soap.

Hope e Thomas sono al capolinea ed è tutta colpa del nuovo amore del Forrester. Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che i due ragazzi sembrano non essere destinati a ritrovarsi e a tornare insieme, almeno non per ora. Il Forrester ha avuto la conferma di aver preso le decisioni giuste e di aver fatto bene a voltare pagina dopo che la sua ex compagna ha rifiutato, per la terza volta, la sua proposta di matrimonio. E proprio quest’ultimo evento pare aver sancito la fine tra di loro e confermato l’imminente matrimonio tra il rampollo di Ridge e la Buckingham. Scopriamo insieme cosa è successo nelle puntate della Soap, andate in onda sulla CBS e presto in arrivo su Canale5.

Beautiful Anticipazioni Americane: Thomas chiede a Eric di celebrare il matrimonio a Villa Forrester

Thomas e Paris sono fidanzati e presto convoleranno a nozze. Il Forrester sembra molto felice di aver trovato una nuova compagna e una nuova mamma per Douglas e non vede l’ora di sposarla. Il ragazzo, durante una riunione di famiglia in occasione della festività del 4 Luglio – festa nazione negli USA – ha chiesto a suo nonno Eric di poter celebrare le sue nozze a Villa Forrester, davanti a quel camino che da anni è testimone delle unioni più importanti della sua famiglia. Eric non ha saputo dire di no al nipotino, felice come non lo era da tempo. Il rapporto tra Paris e Thomas, inizialmente non visto di buon occhio, comincia a piacere a tutti i Forrester, persino a Ridge e Brooke, che sperano solo che il ragazzo non stia facendo il passo più lungo della gamba e non stia cercando un escamotage per vendicarsi di Hope.

Anticipazioni Americane Beautiful: Thomas chiede a Hope di sposarlo per la terza volta ma è un trucco

La notizia del matrimonio imminente tra Paris e Thomas e la conferma che le nozze verranno celebrate a Villa Forrester, hanno causato un grande malumore in Hope. La Logan ha partecipato alle celebrazioni del 4 Luglio in famiglia ma è stata in disparte, come un cucciolo ferito nell’orgoglio. Sia Brooke che lo stesso Thomas si sono accorti di quello che le stava succedendo ed entrambi hanno deciso di intervenire per darle conforto.

Conclusasi la giornata in famiglia, Thomas ha approfittato di un momento di solitudine per raggiungere Hope e per chiarire con lei, nuovamente, le proprie scelte. E per dimostrarle di aver avuto ragione a voler voltare pagina, il Forrester le ha chiesto per la terza volta di sposarlo. La risposta della Logan è stata la stessa delle altre due occasioni; la ragazza non si sente pronta a diventare sua moglie e per il figlio di Ridge quest’ultimo No è stata la conferma che lei non sarà mai disposta a fare un passo avanti così importante. Per lui se anche davanti alla seria minaccia di perderlo per sempre la risposta è negativa, allora è chiaro che mai e poi mai lei prenderà la decisione di diventare la sua sposa. Insomma questa è stata la prova di aver fatto la scelta più giusta per il suo futuro e per quello di suo figlio.

Trame e Anticipazioni Americane Beautiful: Cosa vuole davvero Hope?

Capire cosa veramente voglia Hope è davvero difficile. La Logan ha più volte dichiarato di non sentirsi pronta a un altro matrimonio, non dopo il divorzio dall’uomo che per anni ha amato e per il cui amore ha a lungo combattuto. E sarebbe pure una valida giustificazione se non dimostrasse di non crederci a fondo neppure lei. La figlia di Brooke è molto confusa e i suoi sentimenti molto strani sia per Finn che per Thomas stanno rendendo la situazione ancora più complicata.

Ma se il Forrester ora sembra aver capito che non c’è nulla da fare e che l’unica soluzione sia quella di sposare un’altra e rifarsi una vita, Finn non è disposto a lasciare il fianco della sua nuova amica. Tra il dottore e la rampolla di Brooke il rapporto potrebbe diventare ancora più serio e stretto. Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che a consolare la bionda dopo il definitivo – per ora – confronto con Thomas, è stato proprio il medico, che ha ancora una volta elencato le fantastiche doti umane della figlia di Deacon e l’ha spronata a resistere e ad aspettare l’uomo che potrà finalmente capirla e amarla come merita. Sarà lui? Il triangolo amoroso tra loro due e Steffy accadrà davvero? Lo scopriremo molto probabilmente entro quest’estate.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle 13.50 mentre la domenica alle ore 14.00 circa.