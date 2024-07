Beautiful Anticipazioni Americane: Hope non può sposare Thomas perché ama Finn?

Anticipazioni TV

Le puntate americane di Beautiful ci stanno rivelando una Hope sempre più confusa e una Brooke sempre più preoccupata per lei. La Logan junior potrebbe aver rinunciato a sposare Thomas perché ormai innamorata di Finn. Ma sarà davvero così? Scopriamo insieme cosa sta succedendo nella Soap.

Hope non trova proprio pace e pare proprio che la ragazza sia destinata a creare molto scompiglio nella sua famiglia… e in quella della sua sorellastra Steffy. Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che la Logan ha confermato di non essere sentita pronta a dire per sempre a Thomas ma di continuare ad amarlo e di essere molto preoccupata che lui sposi davvero Paris. Ma la verità potrebbe essere ben altra e potrebbe coinvolgere Finn, con il quale sta approfondendo la conoscenza e che sta diventando per lei un fondamentale supporter e dispensatore di complimenti e consigli. Questa situazione finirà per far precipitare totalmente le cose?

Beautiful Anticipazioni Americane: Hope rifiuta Thomas… ha paura del “per sempre”

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano la vera ragione per cui Hope ha detto no a Thomas. La ragazza ha rifiutato di sposarlo per la terza volta e sembra proprio che anche se il Forrester avesse aspettato, la bionda non avrebbe mai e poi mai deciso di sposarlo. La ragione è presto detta: Hope ha paura del per sempre. La bionda lo ha confessato senza grandi giri di parole, e si è pure stupita di se stessa, di non riuscire a pensare a un futuro “eterno” con qualcuno. Forse scottata dalla fine del suo amore con Liam, forse decisa a riprendersi il suo spazio o forse innamorata di qualcun altro, la figlia di Brooke ha preso la sua decisione e per sua madre il suo comportamento è molto preoccupante.

Anticipazioni Americane Beautiful: Brooke teme che Hope sia innamorata di Finn

Hope ha scelto di dire no a Thomas per la terza volta ma ha anche dichiarato di essere sinceramente innamorata del Forrester e molto preoccupata per il suo matrimonio con Paris. Brooke ha però intuito che nella mente di sua figlia ci sia dell’altro, ovvero che sia presa da altri pensieri e da altre persone. La Logan senior teme che la sua rampolla possa aver rifiutato Thomas, almeno l'ultima volta, per via dei suoi sentimenti passionali per Finn e l’ha invitata a stare molto attenta alle sue mosse. Dovrà infatti evitare, a ogni costo, che il suo strano rapporto con il marito di Steffy si trasformi in qualche altra cosa.

Trame e Anticipazioni Americane Beautiful: Hope è innamorata di Finn?

Brooke potrebbe non avere tutti i torti. La bionda ha timore che sua figlia diventi pericolosa per tutta la loro famiglia e metta pure lei in una situazione difficile da gestire, ora che è diventata Co-Ceo della Forrester Creations e deve lavorare fianco a fianco con la sua figliastra. Non vorrebbe quindi doversi trovare a dover dare ragione – forse per la prima volta – a Steffy oppure doversela inimicare – e con lei pure Ridge – per assurde e molto pericolose pulsioni passionali. Hope non le ha fatto mistero di pensare a Finn in modo molto particolare e la cosa le ha fatto drizzare i capelli

Hope potrebbe essersi innamorata davvero di Finn o meglio essersi invaghita dei comportamenti del dottore, pronto a darle sempre dei buoni consigli, sinceramente a lei affezionato ma soprattutto dispensatore di grandi complimenti. Il medico ha più volte ricoperto la bionda di lusinghe e ha ribadito con forza di provare per lei una grande stima e di augurarle di trovare presto un uomo che la ami e la renda felice come merita. Queste parole e queste attenzioni – e Hope è sempre bisognosa d’affetto – sembrano aver colto nel segno e pare siano destinate a creare problemi e faide molto accese.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle 13.50 mentre la domenica alle ore 14.00 circa.