Beautiful Anticipazioni Americane: Hope e Thomas cedono alla passione!

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Hope cederà volontariamente tra le braccia di Thomas e andrà a letto con lui. La Logan deciderà di porre definitivamente al suo matrimonio con Liam. Ecco cosa succederà nel dettaglio.

Ci siamo, è successo! Hope e Thomas hanno ceduto alla passione. Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che la Logan ha deciso di dare retta alle sue pulsioni e di mandare a rotoli definitivamente il suo matrimonio. Una scelta che avrà sicuramente delle grosse ripercussioni su tutta la sua famiglia ma anche sulla Forrester Creations e che potrebbe mettere in pericolo le sorti dell’azienda di moda. Ma vediamo nel dettaglio cosa sta succedendo e cosa succederà nelle puntate della Soap.

Anticipazioni Americane Beautiful: Hope sceglie Thomas

Liam ha chiesto il divorzio a Hope e sembra più che mai deciso a non perdonarla per il suo tradimento con Thomas. Lo Spencer è stato da sempre molto chiaro con la Logan. Sarebbe riuscito a perdonarle tutto, meno che un suo avvicinamento al rampollo di Ridge. Purtroppo quello che Steffy temeva – e in parte ne aveva paura pure Brooke – è successo e alla fine Hope ha ceduto al fascino del Forrester, dopo il grande successo ottenuto a Roma. E dopo essere stata scoperta e aver capito che ormai il dado è stato tratto, la piccola Logan ha scelto di andare avanti e di buttarsi tra le braccia del suo bel collega, andandoci a letto insieme.

Beautiful Anticipazioni Americane: Hope fa l’amore con Thomas

Hope ha deciso di cedere alle sue pulsioni e di dare il colpo di grazia al suo matrimonio. Nelle puntate di Beautiful andate in onda nelle scorse ore sulla CBS, negli Stati Uniti, la piccola Logan si è gettata tra le braccia del Forrester, senza freni. Insomma la figlia di Brooke ha scelto il suo lead designer e ha detto addio a suo marito che, intanto, continua a essere spronato da Wyatt a perdonare la sua amata moglie e a non rovinare la loro bella famiglia.

Trame e Anticipazioni Americane Beautiful: Hope si pentirà di aver tradito Liam?

Hope è sembrata proprio felice di passare la notte con Thomas e finalmente libera di vivere la sua passione. Ma ci chiediamo se questa felicità durerà a lungo o se la Logan si pentirà molto presto di aver tradito suo marito, una seconda volta. Abbiamo la sensazione che la figlia di Brooke si troverà presto in grande difficoltà e sarà persino costretta a mentire al suo consorte – e non dirgli di essere andata a letto con Thomas – per riuscire a salvare le sue nozze. Secondo le nostre supposizioni, Liam si convincerà a perdonare Hope e tornerà da lei, deciso a salvare la loro famiglia. Sarà in quel momento che la bionda dovrà mentire e farsi promettere dallo stilista di non rivelare della loro notte insieme e di mantenere il loro segreto. Ma questa situazione potrebbe comportare dei gravi problemi alla Forrester Creations.

Anticipazioni e Trame Americane Beautiful: Hope rinuncerà alla sua collezione per Liam

Vi abbiamo già rivelato di avere l’idea che Hope possa rinunciare alla sua linea per salvare il suo matrimonio con Liam. La sua notte di passione con Thomas potrebbe accelerare questa necessità. La piccola Logan, visto quanto successo con il figlio di Ridge e visto il ritorno di Liam, sarà costretta a lasciare la Hope for the Future per non cadere di nuovo in tentazione. E questo, come vi abbiamo già detto, potrebbe scatenare l’ira di Brooke, decisa a non permettere che i figli di Taylor – e non i suoi – controllino l’azienda di Ridge.

