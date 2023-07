Beautiful Anticipazioni Americane: Hope rinuncerà alla sua collezione per salvare il suo matrimonio? Ecco tutte le ipotesi

Anticipazioni TV

Il matrimonio tra Hope e Liam è al capolinea. Lo Spencer vuole il divorzio, incapace di perdonare sua moglie. Ma siamo sicuri che questo accadrà davvero oppure Hope farà una rinuncia epocale per salvare le sue nozze e che finirà persino per creare problemi a Brooke e Ridge? Ecco tutte le ipotesi.

Aria di cambiamento nelle trame di Beautiful. Nelle prossime puntate americane della Soap potrebbe assistere a una clamorosa decisione da parte di Hope, ovvero quella di rinunciare per sempre alla sua collezione. La Logan, per salvare il suo matrimonio con Liam, potrebbe scegliere di separarsi definitivamente da Thomas e dalla Forrester e dimostrare al marito di essere disposta a un grande sacrificio per il suo amore. Ma tutto questo a che prezzo? Questa novità potrebbe causare guai a Brooke e Ridge? Ecco tutte le nostre ipotesi.

Anticipazioni Americane Beautiful: Liam vuole il divorzio e pensa a Steffy

Nelle puntate di Beautiful che stanno andando in onda in questi giorni negli Stati Uniti, Liam è più che mai convinto a volere il divorzio. Lo Spencer non può perdonare il tradimento di Hope, non se questo è avvenuto con Thomas. Nonostante Steffy lo abbia rispedito da sua moglie e lo abbia spinto a essere più tollerante verso questo primo errore della sua consorte – loro sono dei veterani dei tradimenti – il figlio di Bill non è in grado di passarci sopra. Hope lo sta pregando in ogni lingua ma purtroppo per lei, non c’è nulla da fare. Liam ha persino rivelato alla sua consorte di aver ripreso a pensare a Steffy, alludendo all’aver fatto uno sbaglio a rinunciare alla loro relazione per lei.

Beautiful Anticipazioni Americane: Hope rinuncerà alla sua collezione per riavere Liam?

La situazione è molto complessa e Hope e Liam sembrano ormai arrivati il capolinea. Qualcosa però ci fa supporre che un colpo di scena, completamente inaspettato, potrebbe verificarsi di qua a poco. Ipotizziamo – aiutati da qualche spoiler americano, a dire il vero – che Hope possa rinunciare per sempre alla sua collezione. La Logan potrebbe allontanarsi dalla Hope for the Future e cederla completamente a Thomas, il vero spirito di questa linea. È indubbio che il successo degli abiti di Hope sia da attribuire al talento creativo del Forrester, che potrebbe quindi diventarne non solo il lead designer ma anche il direttore. Insomma Thomas potrebbe trovarsi a guidare una collezione completamente sua, all’interno dell’azienda di famiglia. Un vero e proprio cambiamento nella vita del ragazzo, che qualche tempo fa era completamente fuori da giochi.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Ridge e Brooke nemici a causa di Hope?

Thomas potrebbe diventare il nuovo direttore della Hope for the Future e Hope potrebbe invece decidere di lasciare per sempre la Forrester, magari facendosi assumere dalla Spencer. Un colpo di scena che vedrebbe il rampollo di Ridge sulla cresta dell’onda e alla guida di una parte dell’azienda, esattamente come Steffy. Ma con i due figli di Taylor alla vetta della Forrester Creations e con Hope non più parte di questa famiglia stilistica, Brooke potrebbe sentirsi in minoranza. Lungi da noi non riconoscere che Brooke sia uno dei volti dell’azienda di moda ma potrebbe essere probabile che la bionda non salti di gioia nel sapere che i suoi figliastri – di cui uno di questi la odia da sempre – saranno i veri eredi dell’impero di Eric. Potrebbe quindi scatenarsi una sorta di faida interna, persino tra Brooke e Ridge, e che vedrebbe di nuovo la fazione Logan contrapposta a quella Forrester.

Anticipazioni e Trame Beautiful: Il futuro di Brooke alla Forrester dipende da RJ?

Brooke potrebbe decidere di sostenere sua figlia in una nuova casa di moda, magari a marchio Logan, a cui potrebbero partecipare persino le sue sorelle. Ma se escludiamo Donna, di nuovo al fianco del suo “orsacchiotto Eric”, l’unica Logan che potrebbe seguirla è Katie. Le due sorelle e Hope potrebbero quindi fare cartello e creare qualcosa di proprio, magari sostenute da Bill e dalla Spencer ma forse è più probabile che Brooke si rivolga a un altro figlio, caso strano tornato proprio in questo periodo. Sì, stiamo parlando di RJ! Il giovane potrebbe essere la nuova carta vincente per la bionda, per non allontanarsi dalla Forrester e averne in parte il controllo. Insomma Brooke potrebbe tifare per suo figlio come nuovo erede di Eric e Ridge, al posto di Thomas. Questa è una prospettiva che avevamo già percorso e che ci ritroviamo a ribadire ora, dopo diversi mesi. Forse le nostre supposizioni si concretizzeranno davvero e chissà come reagiranno Steffy e Taylor a questa cosa. Ricordiamoci però che Steffy è e sarà sempre la Co-Ceo dell’azienda e che Ridge è stato molto chiaro in merito. Non permetterà mai a nessuno di prendere il posto di sua figlia, neanche a Brooke… ma a Taylor questa promessa potrebbe non bastare!

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.