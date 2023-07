Beautiful Anticipazioni Americane: Thomas e RJ in guerra a causa di Hope? Ecco cosa succederà nella Soap

Anticipazioni TV

Nelle puntate americane di Beautiful sta per scoppiare una vera e propria bomba. Le decisioni di Hope potrebbero rovinare non solo il suo matrimonio con Liam ma anche gli assetti della Forrester Creations. Ecco cosa sta per succedere.

Aria di tempesta alla Forrester Creations. Il faccia a faccia tra Hope e Liam ha causato e causerà tantissimi problemi alla casa di moda diretta da Ridge e Steffy e nelle prossime puntate di Beautiful, quelle che andranno in onda negli Stati Uniti e che vedremo da noi tra un annetto, potrebbero farci vivere una vera e propria rivoluzione, che coinvolgerà Thomas e RJ. Ma cosa sta succedendo ora e cosa succederà nei prossimi episodi? Scopriamolo.

Anticipazioni Americane Beautiful: Hope “sceglie” Thomas

Nelle puntate americane di Beautiful, andate in onda prima del week end, Hope ha ceduto davanti a Thomas e lo ha baciato di nuovo. La Logan, delusa dal fatto che Liam stia ripensando a Steffy, ha deciso di correre tra le braccia dell’unico uomo che, in questi anni, ha pensato solo e soltanto a lei. Un colpo di scena che in parte immaginavamo ma che sino all’ultimo abbiamo pensato non succedesse. Liam verrà sicuramente a sapere che la sua consorte ha passato la notte a casa del Forrester e questo potrebbe dargli la conferma che il divorzio è più che mai necessario. Hope però potrebbe presto pentirsi di quello che ha fatto e cercare di rimediare, con una decisione molto sconvolgente.

Beautiful Anticipazioni Americane: Hope cerca il perdono di Liam e mette Thomas in difficoltà?

Siamo propensi a pensare che Hope si pentirà di quello che ha fatto e lascerà di nuovo Thomas con un palmo di naso, per tornare dal suo Liam. Lo Spencer però non le renderà le cose facili e la Logan, per convincerlo delle sue buone intenzioni, potrebbe decidere di rinunciare alla sua collezione e lasciare la Forrester Creations. Vi abbiamo già parlato di questa ipotesi e siamo abbastanza certi che se questo dovesse succedere, Thomas finirebbe in una situazione piuttosto complessa. Il Forrester avrebbe il controllo totale di una delle linee di maggior successo della sua casa di moda ma potrebbe scatenare l’ira e la gelosia di Brooke.

Trame e Anticipazioni Americane Beautiful: Brooke mette RJ e Thomas uno contro l’altro

Siamo sicuri che Brooke non sarà felice di vedere sua figlia fuori dalla Forrester e soprattutto di vedere Thomas a capo di una linea che porta il nome della sua bambina. Brooke ha più di una volta dimostrato di tenere parecchio al controllo dell’azienda di moda, anche se indirettamente, e di certo non le piacerà che i figli di Taylor vi si trovino al comando, pronti a diventare gli unici grandi eredi. La bionda cercherà sicuramente di far valere i diritti di RJ, ultimo figlio di Ridge e come tale destinato ad avere un posto di rilievo in azienda.

Anticipazioni e Trame Americane Beautiful: RJ e Thomas in guerra a causa di Hope?

Brooke potrebbe quindi mettere i bastoni tra le ruote a Thomas e spingere Ridge a dare più spazio al loro figlio RJ, magari addirittura facendolo lavorare alla Hope for the Future. È prevedibile che tra i due fratelli possa scatenarsi una faida per ottenere un posto di rilievo nell’azienda di famiglia. Guerra che potrebbe coinvolgere entrambe le famiglie, Forrester e Logan, e finire per acuire l’inimicizia tra Taylor e Brooke, nemiche stavolta non per lo stesso uomo ma in difesa dei diritti dei loro figli.

