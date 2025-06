Beautiful Anticipazioni Americane: Hope dice sì, sposerà Carter!

Anticipazioni TV

Nelle puntate americane di Beautiful Hope ha detto sì a Carter e i due hanno annunciato il loro matrimonio. Ma le nozze verranno celebrate? Qualcuno cercherà di fermarli? Scopriamo insieme quali sono e cosa sta succedendo negli episodi della Soap, presto in arrivo su Canale5.

Hope e Carter presto sposi. Nelle puntate americane di Beautiful i due innamorati hanno deciso di mettere da parte ogni litigio e incomprensione per cominciare una vita insieme. La Logan ha accettato di diventare la moglie del Walton ed è certo che questo avrà delle pesanti ripercussioni sulla trama della Soap in Italia in onda su Canale5. Ma quali saranno e soprattutto cosa è successo negli episodi trasmessi nelle scorse ore sulla CBS? Scopriamolo insieme.

Beautiful Anticipazioni Americane: Hope ha detto sì, sposerà Carter!

Hope e Carter sono tornati insieme. Come vi abbiamo già anticipato in alcuni nostri articoli, la Logan ha accolto il suggerimento di Liam e ha deciso di dare una chance al Walton, che ha promesso – più e più volte – di volerla rendere felice. Dopo aver fatto pace con Steffy e aver ottenuto di nuovo il suo posto in azienda – senza però che che la Hope for the Future venga riaperta – la ragazza ha creduto necessario mettere un punto anche alla sua lite con l’avvocato e voltare pagina. I due hanno passato una serata romantica, sfociata in una proposta di matrimonio. Carter si è inginocchiato e ha chiesto a Hope di sposarlo e di formare una famiglia con lui. La giovane ha accettato con entusiasmo e i due ragazzi sono corsi a informare tutti di questa grande novità. Temiamo però che le cose non andranno bene come loro sperano.

Beautiful: Hope e Carter annunciano il loro matrimonio ma…

Hope ha accettato di sposare Carter senza nemmeno pensarci. Una cosa molto strana visto come sono andare le cose con Thomas, in passato, ma anche viste le liti che i promessi sposi hanno avuto dopo che la Logan è stata cacciata dalla Forrester. A convincere la piccola Logan a dire subito sì potrebbe essere stato l’avvicinarsi della morte di Liam e il desiderio di dare a Beth un padre ma di certo la decisione dei due giovani non ha lasciato nessuno indifferente. Brooke è ovviamente saltata di gioia nel sapere la sua bambina di nuovo accompagnata dal baldo avvocato mentre Steffy e Ridge sono rimasti perplessi. Nessuno di loro ha proferito una parola fuori posto o un commento negativo riguardo a ciò e anzi padre e figlia si sono complimentati per il fidanzamento. La Forrester ha augurato a entrambi tanta felicità, quella che si meritano, lasciando lo stilista perplesso per questo strano cambiamento da parte di sua figlia, da sempre non grande fan delle Logan e ultimamente piuttosto convinta di volerle fuori dalla sua vita.

Ridge non sa ancora cosa sia successo tra Steffy e Hope e cosa le abbia riunite e per questo è rimasto completamente spiazzato dagli eventi. Ma quel che è certo è che qualcun altro rimarrà senza parole e le nozze tra gli innamorati potrebbero non essere mai celebrate. Ma chi si metterà contro? Abbiamo una piccola ma succosa lista.

Le nozze di Hope e Carter ci saranno? Ecco chi potrebbe sconvolgere le trame americane di Beautiful

Hope ha accolto subito e con entusiasmo la richiesta di Carter e proprio questo potrebbe far tornare Thomas a Los Angeles. Il Forrester è stato più volte rifiutato dalla Logan, che invece – stavolta – si sente pronta a sposarsi. Potrebbe essersi scoperta più innamorata del Walton che del Forrester o potrebbe aver deciso di affrontare la morte di Liam accanto a nuovo compagno o semplicemente potrebbe essere stata galvanizzata dal suo ritorno alla maison. Qualunque sia la motivazione del sì immediato, il figlio di Ridge lo vorrà sicuramente sapere e crediamo che possa fare capolino a casa sua, inaspettatamente. Del resto le sue nozze annunciate con Paris non sono ancora state celebrate. Aria di crisi tra loro?

Tra gli oppositori alle nozze potrebbe esserci pure Deacon, che ha preso a pugni Carter e che non si fida per nulla di lui. Lo Sharpe potrebbe decidere di mettere un freno a questo matrimonio ma visto quello che lui ha combinato con Sheila, non crediamo che possa avere un grande appeal su sua figlia. Chi invece ci preoccupa di più è Daphne. La Rose, nelle puntate americane della Soap, ha lasciato Los Angeles ma potrebbe tornare da un momento all’altro per prendersi la sua vendetta e per conquistare l’avvocato. Daphne potrebbe essere incinta o potrebbe addirittura fingere una gravidanza o far credere al legale che il figlio che aspetta è suo. Insomma pensiamo che la giovane possa davvero avere in mente qualcosa di assurdo pur di non perdere il suo amore, con cui potrebbe aver avuto una notte d’amore con conseguenze. Sarà così? Lo scopriremo presto ma quel che è certo è che il matrimonio tra Hope e Carter non andrà liscio come l’olio.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.