Beautiful Anticipazioni Americane: Daphne incinta di Carter? La vendetta della Rose potrebbe essere tremenda

Carter e Hope sono tornati insieme ma il loro amore potrebbe non durare. I due potrebbero infatti affrontare, molto presto, una novità, ovvero una gravidanza di Daphne. Ma come potrebbe essere successo? Scopriamolo insieme e vediamo cosa potrebbe accadere negli episodi americani di Beautiful.

Hope e Carter sono tornati insieme ma una vendetta sta per abbattersi sul loro amore e distruggerlo per sempre. Nelle prossime puntate americane di Beautiful potremmo vedere Daphne Rose affilare le unghie e le armi per riprendersi il Walton e legarlo a sé per sempre. Ma in che modo? Beh con il metodo più usato nelle Soap: una gravidanza. Come potrebbe però riuscirci? Vediamolo insieme.

Hope e Carter di nuovo insieme nelle puntate americane di Beautiful

In Italia, su Canale5, Hope è ancora impegnata con Thomas e non intende rinunciare a lui. Prossimamente, sempre nelle puntate Mediaset, assisteremo alla separazione dei due ragazzi e all’entrata in scena di Carter. Il Walton farà breccia nel cuore della Logan e i due, insieme, metteranno a segno un colpo di stato contro Ridge, Steffy ed Eric, per poi essere costretti a tornare indietro sui loro passi. Nei nostri articoli dedicati alle anticipazioni americane di Beautiful vi abbiamo raccontato tutto quello che è successo tra i due e vi abbiamo anche rivelato che, dopo essersi lasciati per un periodo, Hope e Carter sono tornati insieme e che il Walton – informato delle condizioni di salute di Liam – ha promesso alla Logan di starle vicino. Ma l’amore tra i due ragazzi potrebbe presto essere ostacolato.

Beautiful Anticipazioni Americane: Daphne pronta a riprendersi Carter

Daphne Rose è stata chiamata a Los Angeles per sedurre Carter e dare una lezione a Hope. Peccato però che la ragazza si sia davvero innamorata del Walton. La giovane ha scoperto che tra la Logan e il suo amore è tornato il sereno e purtroppo, come prevedibile, non l’ha presa per nulla bene. La giovane ha cominciato a meditare vendetta, certa che Hope Logan non riuscirà mai a rendere davvero felice il bel legale e convinta, al 100% di essere lei la donna giusta per lui. E nella sua mente cominceranno a farsi avanti pensieri molto pericolosi, tanto da portare la giovane a mettere in atto un piano con i fiocchi. Si sta facendo largo l’idea che la ragazza possa rivelare a Carter di essere incinta di un loro figlio e che, con questo, possa legarlo a lei. Ma come potrebbe essere possibile tutto ciò?

Beautiful: Daphne incinta di Carter ma come è possibile?

Le anticipazioni americane di Beautiful non ci hanno parlato di un incontro intimo tra Carter e Daphne ma questo potrebbe essere successo fuori campo durante il loro incontro nel loft del Walton, dove la Rose lo ha raggiunto dopo che il ragazzo aveva ascoltato e travisato la conversazione tra Hope e Liam. I due ragazzi potrebbero aver consumato una notte di passione e la creatrice di profumi potrebbe essere rimasta incinta in quel momento.

Ma potrebbero esserci altri modi in cui far credere a Carter di aspettare un figlio da lui: inebriarlo con il proprio profumo (drogarlo insomma) e passarci una serata insieme oppure stordirlo, fargli credere di aver consumato, sedurre Zende e rimanere incinta del Forrester, per poi far credere al Walton che il bambino sia suo.

Sono tutte e tre opzioni valide e già viste in Beautiful e Daphne potrebbe spuntarla. Carter non ha mai nascosto il suo desiderio di diventare un marito e un padre – lo confessò anche a Quinn – e scoprire che la Rose aspetta un figlio da lui potrebbe portarlo a lasciare Hope per dedicarsi alla donna che sta per renderlo genitore. Ma se in tutta questa situazione ci fosse pure Zende, le cose potrebbero non andare benissimo. Il Forrester – attratto dalla ragazza – potrebbe rivendicare il suo ruolo e creare un nuovo triangolo amoroso e una nuova caccia al “chi è il vero padre”, tanto cara alle trame della Soap Americana che da noi in Italia ci fa compagnia nel daytime di Canale5.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.