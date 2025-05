Beautiful Anticipazioni Americane: Hope e Carter tornano insieme, Daphne prepara la sua vendetta

Anticipazioni TV

Nelle puntate americane di Beautiful Hope e Carter sono tornati insieme ma questa reunion potrebbe presto essere silurata da Daphne Rose, pronta a prendersi quello che vuole. Scopriamo insieme cosa succederà nelle puntate della Soap, presto in arrivo anche su Canale5

Hope e Carter sono tornati insieme nelle puntate americane di Beautiful. I due hanno avuto un incontro chiarificatore, nel quale la biondina ha dovuto rivelare al proprio innamorato la verità su Liam. Il Walton ha così capito che la sua amata non lo ha mai veramente dimenticato e che quello che ha pensato vedendo lei e lo Spencer insieme, è stato completamente travisato. Lieto fine? Molto probabilmente NO. C’è infatti qualcuno che desidera avere tutto per sé il legale e che sicuramente farà di tutto per averlo. Ovviamente stiamo parlando di Daphne Rose, che è rimasta a Los Angeles proprio per amore del bell’avvocato e che sicuramente vorrà la sua vendetta. Ma vediamo insieme cosa potrebbe accadere nei prossimi episodi della Soap presto in arrivo anche su Canale5.

Beautiful Anticipazioni: ecco cosa sta succedendo nelle puntate americane della Soap

Facciamo un piccolo riassunto di quello che sta accadendo nelle puntate americane di Beautiful. Steffy ha rivelato a Hope della malattia di Liam e le due hanno fatto pace, convinte di dover mettere da parte la loro inimicizia per stare accanto allo Spencer, prossimo alla morte. Steffy ha riassunto Hope alla Forester ma le ha specificato che non riaprirà Hope for the Future, per via dei pochi guadagni che la linea stava ottenendo già da prima che la biondina fosse cacciata. Ridge è molto perplesso e non sembra del tutto contento che sua figlia abbia dato una nuova opportunità alla sua ex sorellastra e pare aver intuito che qualcosa debba essere successo tra di loro, tanto grave da far cambiare idea alla bella Forrester. Brooke è invece felice del fatto che la sua bambina sia tornata in azienda e lo sono anche Elettra, Will e Zende, che sono pronti a rimettersi in pista con dei nuovi progetti. Liam ha spinto Hope a dare un’altra opportunità a Carter e lei, ancora legata al Walton, ha deciso di ricontattarlo e ha finito per confessargli delle cose che mai nessuno dei due avrebbe immaginato di dover sentire.

Beautiful Anticipazioni Americane: Hope e Carter tornano insieme... dopo la verità!

Hope ha raggiunto Carter a casa sua e il Walton l’ha accolta con freddezza, facendole capire di essere particolarmente arrabbiato con lei. Il ragazzo non ne ha fatto alcun mistero e ha rivelato immediatamente alla bionda di averla vista mentre parlava con Liam e di aver sentito della sua decisione di stare accanto allo Spencer. La Logan si è subito premurata di far capire al suo innamorato di non aver alcuna intenzione di tornare insieme al suo ex marito, ma di avergli assicurato di stargli vicino nel momento di grande difficoltà che sta affrontando. Hope ha rivelato a Carter della malattia di Liam e lo ha fatto per fargli capire di volere solo lui nella sua vita e di non desiderare nessun altro.

Carter è rimasto sconvolto dalla confessione di Hope; tutto si immaginava tranne che Liam stesse morendo. Il legale ha capito di aver travisato completamente la conversazione tra i due e ha abbracciato e baciato la Logan, promettendole di sostenerla in questo momento di grande sofferenza per tutta la loro famiglia e ha ovviamente giurato di mantenere il segreto. I due sono pronti ad amarsi l'un l'altra senza freni, ma molto probabilmente qualcuno metterà loro i bastoni tra le ruote.

Beautiful Anticipazioni: Daphne è pronta la vendetta

Chi non sarà per niente contenta del ritorno di fiamma tra Hope e Carter sarà Daphne Rose. La creatrice di profumi ha scoperto del rientro in azienda di Hope e la cosa le ha fatto storcere il naso ma anche intuito che tra il Walton e la biondina che lei tanto odia, è tornato il sereno. La ragazza non sopporterà tutto questo e si arrabbierà tantissimo anche con Steffy, che ha riassunto Hope senza dire niente a nessuno e senza che lei, chiamata per distruggere definitivamente la Logan, ne fosse informata. Davanti a tutto questo la Rose molto probabilmente cercherà la sua vendetta e lo farà in un modo talmente tanto subdolo che finirà per combinare dei veri e propri guai. Pensiamo che la giovane parigina perderà completamente il controllo e da tempo siamo convinti che diventerà un pericolo per tutti, Steffy compresa. La ragazza potrebbe sabotare dall’interno l’azienda e portare addirittura dalla sua parte Zende, visibilmente attratto da lei e da tempo desideroso di avere un ruolo di rilievo nell’azienda della sua famiglia. Succederà così? Lo scopriremo molto presto.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.