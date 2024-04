Beautiful Anticipazioni Americane: Hope confessa la verità. Ecco perché non ha accettato la proposta di Thomas

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Hope ha confessato a Liam le vere ragioni per cui ha detto NO a Thomas. La Logan ha qualche segreto che ha voluto tenere tale e che ha trovato il coraggio di rivelare solo al suo ex marito? Scopriamo insieme cosa sta succedendo nelle puntate della Soap, presto in onda su Canale5.

Nelle puntate americane di Beautiful, Hope ha confessato il vero motivo per cui ha detto di NO al matrimonio con Thomas. Le Anticipazioni della Soap ci rivelano che la Logan, senza bugie e senza misteri, ha confessato a Liam il perché abbia deciso di non diventare la signora Forrester, innescando così una reazione inaspettata e dolorosa ma forse necessaria. Scopriamo insieme cosa ha confessato la figlia di Brooke.

Anticipazioni Americane Beautiful: Hope e Liam ritrovano la serenità

Hope sta cercando di riprendersi dallo shock dell’abbandono di Thomas e dalla dura litigata che ha avuto con Steffy. La Logan non ha alcuna intenzione di perdonare la Forrester per essersi messa in mezzo nella sua relazione con lo stilista e sicuramente, prima o poi, troverà il modo di fargliela pagare. La vita della figlia di Brooke è cambiata radicalmente ma sembra che un particolare non sia mai mutato, ovvero il grande affetto che la lega a Liam. Hope non è più innamorata dello Spencer ma condivide con lui una cosa molto più importante: la piccola Beth. Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che i due ex coniugi hanno condiviso dei momenti molto sereni allo zoo insieme alla loro bambina e finalmente sono riusciti a sotterrare l’ascia di guerra, promettendosi l’un l’altra di non serbare rancori e di andare avanti per essere dei genitori e delle persone migliori. In questo clima di serenità ritrovata, Hope ha potuto confessare all’ex marito le vere ragioni per cui ha detto NO a Thomas.

Beautiful Anticipazioni Americane: Hope confessa a Liam la verità sui suoi sentimenti per Thomas

L’argomento Thomas è ancora molto caldo per Liam ma il ragazzo ha promesso a Hope di non lasciarsi condizionare dalla rabbia che ancora prova per lui. Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che lo Spencer ha giurato all’ex moglie di tentare di perdonare il figlio di Ridge, come lei ha già fatto e proprio grazie a questo giuramento, la Logan ha potuto raccontargli la verità sul suo NO. Hope ha confessato di essere sinceramente innamorata di Thomas e ha confermato di non aver mai voluto prenderlo in giro. Ha però rivelato di aver iniziato la loro storia un po’ come un gioco, una sorta di prova che poteva essere anche lei selvaggia e lasciarsi andare, invece che essere sempre controllata e a volte persino troppo ingenua. La ragazza ha però capito, con il tempo, di non poter fare come sua madre e di non volere dei matrimoni o delle relazioni effimere e senza senso. Ha così finito davvero per legarsi allo stilista e per provare dei sentimenti puri per lui. Il suo amore non è frutto solo del fatto che il giovane designer le è sempre stato fedele e ha sempre pensato solo a lei come unica donna della sua vita ma proviene dal cuore. Purtroppo però non è stata capace di farlo capire a Steffy e forse nemmeno a Ridge e a sua madre.

Trame e Anticipazioni Americane Beautiful: Hope vuole concentrarsi sulla sua carriera e su Beth

Hope ha sconvolto Liam con questa confessione. Lo Spencer non immaginava che Hope provasse dei sentimenti così puri per il Forrester ma invece è proprio così. La Logan ha continuato rivelando all’ex marito di aver detto di no allo stilista non per mancanza d’amore o perché non desiderosa di essere un giorno sua moglie ma perché vuole essere migliore di sua madre e non accumulare un matrimonio dopo l’altro, senza pensare a se stessa, alla sua carriera e a sua figlia Beth. Insomma sembra proprio che Hope Logan voglia crescere e diventare una donna assennata e una professionista affermata.

Hope ha confermato a Liam di desiderare anche di chiarire con Thomas, il prima possibile, ma anche di sperare che il Forrester le dia credito e non pensi davvero che lei lo abbia usato e non lo ami sinceramente. Ma visto che lo stilista ha tagliato i ponti e pare non volerle parlare in questo momento, il loro chiarimento è rimandato a data da destinarsi. Peccato che in futuro Thomas Forrester sia destinato a legarsi a un’altra donna, molto probabilmente incontrata a Parigi.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.