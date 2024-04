Beautiful Anticipazioni Americane: Hope tenta di schiaffeggiare Steffy e giura di vendicarsi di lei!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Steffy e Hope si sono dichiarate guerra. Dopo aver ricevuto dalla Forrester un epiteto molto poco carino, la Logan ha promesso alla sorellastra di vendicarsi di lei. Una scena che ha ricordato la lunga faida tra Brooke e Stephanie con tanto di schiaffo annesso. Ecco cosa succede nella Soap.

Steffy e Hope vogliono la guerra e guerra sia! Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che le due sorellastre hanno superato il limite e ora tra loro è sfida aperta, con tanto di minacce di vendetta. Una scena che ci ha riportato indietro nel passato e che ha ricordato i bei vecchi tempi in cui Brooke doveva proteggersi da Stephanie, la sua più grande nemica. E tra la piccola Logan e l’omonima della matriarca di casa Forrester, è appena successo lo stesso, con tanto di schiaffo. Ma scopriamo insieme cosa sta succedendo nelle puntate della Soap, ora in onda negli Stati Uniti e presto in arrivo su Canale5.

Anticipazioni Americane Beautiful: Hope accusa Steffy di aver rovinato il suo amore con Thomas

Thomas ha lasciato Hope e ha deciso di trasferirsi a Parigi insieme a suo figlio. Come se non bastasse, Douglas ha scelto suo padre e ha ricordato a mamma Logan di avere memoria della sua vera madre, Caroline, e le ha persino confessato di essere deluso da lei e dalle sue scelte. Insomma un quadretto molto poco simpatico e rassicurante per la figlia di Brooke, che ha solo cercato di non affrettare i tempi e di non deludere nessuno sposando Thomas, ora che non è certa di volersi impegnare in un altro matrimonio. Ma il Forrester non ha sentito ragioni e con il cuore a pezzi, ha finito per dare retta a sua sorella, voltando pagina dopo anni di difficile convivenza con i suoi sentimenti per la sua bionda collega.

Hope non ha sopportato che Steffy si sia messa in mezzo e ha accusato la sua sorellastra di aver tramato alle sue spalle per il solo piacere di prendersi la sua vendetta personale contro la famiglia Logan, senza prendere in giusta considerazione i sentimenti che la ragazza ha e continuerà ad avere per Thomas. Insomma Hope Logan non ha sopportato che Steffy Forrester, sua vecchia rivale, sia arrivata a tanto per il suo mero tornaconto personale.

Beautiful Anticipazioni Americane: Hope tenta di schiaffeggiare Steffy

Lo scontro tra Hope e Steffy è stato durissimo e sono volati insulti e schiaffi. Sì perché la Forrester ha cominciato a rivolgersi alla sua rivale con degli epiteti molto poco lusinghieri e che hanno ricordato come Stephanie, sua nonna, chiamava Brooke. Queste parole hanno fatto scatenare Hope, già abbondantemente irritata dal fatto che la sua sorellastra si sia messa in mezzo in una relazione che stavolta avrebbe potuto funzionare e portare gioia. Accecata dall’ira e decisa a zittire la donna davanti a lei, la figlia di Brooke ha alzato la mano, pronta a stampare una cinquina sulla guancia liscissima della Forrester. Hope ha tentato di schiaffeggiare Steffy ma senza alcuna riuscita, visto che la giovane figlia di Ridge le ha prontamente bloccato il braccio, intimandole di non permettersi nemmeno di sfiorarla. Ma non è finita qui…

Trame e Anticipazioni Americane Beautiful: Hope giura vendetta contro Steffy

Vi abbiamo rivelato che lo scontro tra Hope e Steffy ricorda tanti di quelli avvenuti tra Brooke e Stephanie e questo non solo per gli insulti fioccati ma anche per alcune minacce che annunciano l’inizio di una guerra senza esclusione di colpi. Sì perché Hope ha promesso di vendicarsi di Steffy e le ha giurato che prima o poi si pentirà di quanto ha fatto. Le sue parole sono state “Ricorda le mie parole... te ne pentirai. Non so come e non so quando, ma te ne pentirai!”. Vi ricordano qualcosa? Sì, esatto è più o meno la frase che Brooke ha spesso ripetuto alla sua malefica suocera, in più occasioni.

Insomma quello che è successo nelle puntate americane di Beautiful e che vedremo tra un annetto circa su Canale5, è uno scontro tra titani, un ritorno al passato dove le uniche cose che sono cambiate sono i soggetti della sfida, sebbene un nome e un cognome siano gli stessi. E la vendetta avverrà presto, in quale modo non possiamo ancora saperlo con certezza ma possiamo immaginare che Hope, ora tornata single, potrebbe non farsi tanti scrupoli a dare consigli anti-Steffy a Finn e persino a insidiare il bel dottore, legato a lei da una storia comune, capace di farli avvicinare pericolosamente.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.