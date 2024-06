Beautiful Anticipazioni Americane: Hope bacia Finn ma è solo un sogno... come già successo con Thomas!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Hope è tornata a fare sogni... erotici. Dopo Thomas è il turno di Finn, con cui la Logan sta passando dei momenti di grande affiatamento. La figlia di Brooke sembra aver perso definitivamente la testa per il bel dottorino, marito di Steffy. Ma cosa succederà ora nella Soap?

Ci risiamo, Hope è tornata ad avere le visioni… erotiche! Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che la Logan è tornata a fare sogni piuttosto bollenti e stavolta il protagonista di queste strane immaginazioni è Finn. Il rapporto tra la figlia di Brooke e il marito di Steffy si sta intensificando e la vicinanza tra i due sta mettendo a dura prova la stessa Hope, destinata ad accorgersi di provare per il bel dottore un sentimento molto più grande dell’amicizia e molto più profondo della stima. Ma attenzione a Steffy Forrester, determinata più che mai a impedire alla sorellastra di distruggere il suo matrimonio. Scopriamo insieme, nel dettaglio, cosa sta succedendo nella Soap.

Anticipazioni Americane Beautiful: Finn difende Hope da Steffy

Steffy ha deciso di tagliare i fondi e di chiudere la Hope for the Future. La ragazza è sicura che la collezione della sua sorellastra non possa in nessuno modo risollevarsi ed è pronta a reciderla, come una foglia morta in una pianta di grande valore. La sua decisione non è però piaciuta a nessuno, nemmeno a Finn. Il dottore è intervenuto a favore della Logan, pregando la moglie di cambiare idea sulla linea della sua sorellastra e spingendola a non lasciarsi prendere dalla sete di vendetta.

Steffy non ha gradito l’intromissione di suo marito in affari che non lo riguardano e ovviamente non ha preso per nulla bene l’idea che il suo compagno abbia preso le difese della sua sorellastra, che è ormai sul piede di guerra e non solo non intende farsi da parte e accettare le decisioni del vertice dell’azienda ma pare proprio decisa a sabotare il matrimonio della Forrester.

Beautiful Anticipazioni Americane: Steffy è sicura che Hope stia sabotando il suo matrimonio

Steffy è ormai convinta che Hope stia facendo il gioco sporco e che non solo non abbia alcuna intenzione di farsi da parte per la questione della Hope for the Future ma stia pure cercando, in tutti i modi, di metterle i bastoni tra le ruote. La Forrester è certa che la sua sorellastra voglia sabotare il suo matrimonio e prendersi, così facendo, la sua vendetta contro di lei. La figlia di Ridge non riesce a togliersi dalla testa l’idea che la rampolla di Brooke sia talmente tanto cambiata, da non farsi scrupoli di mettersi in mezzo al suo rapporto con Finn, portando il dottore dalla sua parte, convincendolo che Sheila sia una persona diversa e persino finendo per sedurre il medico, al solo scopo di farla soffrire.

Steffy è talmente tanto sicura di questo da rivelarlo persino a Liam. Lo Spencer, come ci rivelano le Anticipazioni Americane di Beautiful, non vuole credere che la sua ex moglie sia davvero capace di una simile vendetta e ha cercato di calmare la Forrester, invitandola a non prendere decisioni affrettate, che potrebbero diventare molto pericolose per tutti.

Trame e Anticipazioni Americane Beautiful: Hope immagina di baciare Finn

Le paure di Steffy hanno però un solido fondamento. Sì perché Hope ha già cominciato ad avvicinarsi a Finn e a provare a spingerlo a non sottostare ai dettami della moglie ma a seguire il suo cuore. Ma Hope ha fatto di più. Rimasta sola con Finn, la ragazza ha cominciato a fare degli strani sogni, esattamente come le era successo – tempo prima – con Thomas. La figlia di Brooke, coinvolta in un massaggio contro il mal di testa, ha immaginato di baciare Finn e di lasciarsi trasportare dalla passione con lui. Un sogno a occhi aperti che diventerà pericoloso e molto, soprattutto perché stavolta Steffy non si lascerà cogliere impreparata.

Steffy è perfettamente consapevole della rivalità che c’è tra lei e Hope e di come, negli anni, le due abbiano combattuto per l’amore dello stesso uomo. Stavolta non le lascerà fare quello che desidera e non le permetterà di prendersi suo marito. Per questo la terrà d’occhio, senza lasciarsi sfuggire alcuna sua mossa. Ma attenzione a come evolverà questa situazione. Hope rivelerà ben presto a Brooke di aver fatto sogni erotici su Finn e sua madre si troverà in seria difficoltà con la sua figliastra. La bionda dovrà in parte dare ragione alla rampolla di Ridge, che ha da tempo sottolineato quanto Hope stia cercando di metterle i bastoni tra le ruote e di insinuarsi nella testa di Finn. Ormai a conoscenza degli intimi segreti della sua bambina, Brooke Logan non potrà non dare un minimo di credito alla giovane bruna a capo della Forrester ma si troverà con le spalle al muro, non volendo tradire il sangue del suo sangue, confessando a tutti quello che sa.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al venerdì alle 13.50 mentre il sabato e la domenica alle ore 13.45 e 14.00.