Beautiful Anticipazioni Americane: Hope vuole vendetta. Steffy pagherà per tutto quello che ha fatto!

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Hope non ha più intenzione di permettere a Steffy di metterla in un angolo. Se la ragazza vuole la guerra tra Forrester e Logan ora l'avrà. Scopriamo insieme cosa sta succedendo nelle puntate della Soap ora in onda negli Stati Uniti e presto su Canale5.

La guerra tra Forrester e Logan sta per riniziare e stavolta è definitivo. Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Hope non intende più stare a guardare e la farà pagare a Steffy per tutto quello che le ha fatto, dal passato all’oggi. La Logan ha deciso di affilare i coltelli dopo aver saputo che la figlia di Ridge vuole tagliare i fondi e chiudere la Hope for The Future. La bionda non può permettere che la sua collezione venga eliminata ed è ora della resa dei conti. Scopriamo insieme cosa sta succedendo nelle puntate della Soap in onda attualmente negli Stati Uniti e presto in arrivo su Canale5.

Anticipazioni Americane Beautiful: Steffy vuole chiudere la Hope for the Future

Steffy ha preso una decisione molto forte e traumatica per Hope. La Forrester vuole tagliare i fondi alla Hope for the Future e chiudere così la collezione della sua sorellastra. La scelta della ragazza è motiva dalle perdite economiche che la linea della Logan sta subendo a causa dell’assenza di Thomas e della sua vena artistica. Purtroppo la situazione sembra essere più che mai drammatica e pure Carter, come ci rivelano le Anticipazioni Americane di Beautiful, ha molti dubbi che il lavoro della figlia di Brooke possa risollevarsi e salvarsi dalla rovina. I numeri parlano e c’è ben poco da sperare.

Hope ha dato fiducia a Zende e RJ ma i due ragazzi sono troppo presi dalle loro questioni sentimentali – e forse non hanno la stessa vena artistica di Thomas – per lavorare al meglio e per consegnare alla critica e ai clienti, nuovi capi favolosi targati Hope for the Future. La Logan è però convinta che questa situazione sia solo uno stallo temporaneo e che tutti debbano abituarsi all’assenza del vecchio lead designer. La decisione di Steffy le è quindi suonata come una vendetta anzi una ripicca nei suoi confronti e come l’ennesima intromissione della ragazza nella sua vita.

Beautiful Anticipazioni Americane: Hope dichiara guerra a Steffy e stavolta è definitivo

La collezione di Hope pare davvero in pericolo e Steffy deve correre ai ripari. Siamo certi che la Forrester non sia poi così tanto contrita nel dover chiudere la linea della sorellastra ma è comunque vero che i numeri non siano per nulla positivi e che non facciano presagire nulla di buono. La Logan non ha però alcuna intenzione di ragionare su questo fatto ed è ormai partita per la tangente, pronta a farla pagare a Steffy. La ragazza ha dichiarato guerra alla sua sorellastra e ha giurato che la faida tra Forrester e Logan stavolta sarà senza esclusione di colpi. Sarà lei a portare a casa la vittoria, costi quel che costi.

Trame e Anticipazioni Americane Beautiful: Hope conquista Finn per vendicarsi di Steffy?

Siamo certi che nelle azioni di Steffy ci sia un minimo di dolo ma siamo anche piuttosto convinti che Hope, invece di scoppiare in questo modo, avrebbe dovuto chiedere a Carter o a Ridge di vedere i conti della sua linea. Ma la Logan ha il dente avvelenato e le vene in fiamme. Per lei la Forrester ha solo cercato vendetta e ha trovato il modo di farle del male, dopo aver gestito e deciso per la sua vita, mandando Thomas a Parigi. Insomma per la figlia di Brooke è arrivato il momento di regolare i conti con la sua rivale di sempre e potrebbe prendere di mira Finn per ottenere quello che vuole.

Hope potrebbe decidere di rovinare il matrimonio tra Steffy e Finn e di fare del male alla sua sorellastra. E non sarebbe neppure un grande sacrificio, visto che il bel dottore ha già fatto breccia in lei e ha già cominciato ad attrarla. Se però prima si sarebbe fatta scrupoli e non avrebbe voluto creare danni, ora certamente non si farà alcun problema a distruggere la felicità della Forrester, così come ha fatto lei con la sua. Insomma Hope sta per lanciare un siluro nella famiglia della bruna e senza alcun tipo di pentimento.

