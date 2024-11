Beautiful Anticipazioni Americane: Dopo Hope è il turno di Brooke. Steffy farà fuori pure lei!

Anticipazioni TV

Fuori una e presto fuori due. Nelle prossime puntate americane della Soap Beautiful, Steffy potrebbe puntare all'ambo, ovvero potrebbe liberarsi di Brooke così come ha fatto con Hope. Ma come potrà licenziare la donna che per anni è stata una dei persi della Forrester Creations. Ve lo riveliamo noi!

Steffy è scatenata più che mai e non si fermerà proprio ora che potrebbe avere in pugno le Logan. Nelle puntate americane di Beautiful, la Forrester è riuscita a licenziare Hope e a farsi dare una mano da Ridge, che questa volta le ha dato manforte e non si è fatto convincere da Brooke a riassumere sua figlia dopo il tremendo errore che ha commesso. Nonostante la piccola Logan in questo caso non abbia fatto nulla di male e nonostante si sia trattato di un errore, che purtroppo la ragazza non può spiegare, padre e figlia sono stati irremovibili e la rampolla di Taylor potrebbe decidere di passare al piano B, quello che per anni sta cercando di mettere in atto, ovvero liberarsi di Brooke Logan per sempre. Ma cosa potrebbe accadere e cosa sta già succedendo? Ve lo riveliamo.

Beautiful Anticipazioni Americane: Steffy vuole licenziare Brooke

Beautiful Anticipazioni Americane: Steffy ha licenziato Hope ma stavolta la Logan è “innocente”

Partiamo nel raccontarvi cosa sta succedendo nelle puntate americane di Beautiful. Come vi abbiamo rivelato nei nostri articoli riguardanti le anticipazioni americane della Soap, Steffy ha licenziato Hope, dopo averla trovata addosso a Finn in lingerie. La Forrester ha messo in atto le sue minacce – aveva promesso alla sorellastra di farla fuori se avesse tentato di sedurre ancora suo marito – e ha cacciato la ragazza dalla Forrester, con l’appoggio di Ridge. Questa volta però Hope non aveva alcuna intenzione di circuire il bel dottore ma si era agghindata sexy per Carter, con cui ha cominciato una relazione di cui nessuno deve sapere nulla. La giovane non ha potuto spiegarsi e pure Brooke, al corrente di tutto, non ha potuto difendere la figlia così come avrebbe voluto e si è quindi dovuta limitare a pregare il suo compagno di dare fiducia alla sua rampolla, credendo alla sua parola. Ma lo stilista non ha voluto cedere alle sue richieste e ha difeso strenuamente la sua erede.

Beautiful: Ridge prende le difese di Steffy e mette a tacere Brooke!

Siamo rimasti molto stupiti dal comportamento di Ridge. Non ci saremmo mai immaginati, anche se lo abbiamo sempre sperato, che lo stilista prendesse le difese di Steffy e mettesse persino a tacere Brooke. Non vediamo l’ora che questi episodi arrivino su Canale5 così da vedere tutti insieme il momento in cui il designer ha letteralmente impedito alla compagna di screditare sua figlia e di mettere in dubbio la sua parola. Le lacrime di Brooke Logan questa volta non sono servite a nulla e pare che il destino di Hope alla Forrester sia concluso, con tutte le conseguenze che porterà sicuramente questa decisione. Carter, Hope e Brooke si vendicheranno dei Forrester e potrebbero persino creare una nuova azienda di moda, alla Spectra Fashion maniera, per mettere ko la maison di moda che le ha messe in difficoltà.

Ma il comportamento di Ridge ha messo in moto anche altro e stavolta nel cuore di Steffy.

Beautiful Anticipazioni puntate americane: Steffy licenzierà pure Brooke?

Beautiful il rancore di Steffy per Brooke

È innegabile che Steffy ce l’abbia con Brooke e già un’altra volta, sempre nelle puntate americane, ha rivelato al padre di non poter perdonare la Logan per quello che le ha fatto patire durante l’infanzia e l’adolescenza. La Forrester accusa la sua matrigna di aver rovinato il matrimonio dei suoi genitori e di aver minato la serenità della sua famiglia. È quindi sicuro che ora che ha “eliminato” una Logan vorrà liberarsi anche dell’altra, quella con cui ha il dente avvelenato sin da ragazzina. E la scelta di Ridge di sostenerla nelle sue scelte e di non lasciarsi abbindolare dalla moglie – ma anche la ritrovata sintonia tra lui e sua madre – daranno alla giovane un asso nella manica.

Beautiful: Steffy mette Ridge contro Brooke per liberarsi di lei

Ci spieghiamo meglio. Vi riveliamo che Steffy, nelle scorse puntate andate in onda sulla CBS, ha confessato a suo padre di essere molto contenta che lui stia per la prima volta dalla sua parte e gli ha rivelato di essere pure stupita che lo abbia fatto, visto che di solito Brooke riesce sempre a spuntarla. Il Forrester ha capito l’antifona e ha chiesto a sua figlia se il suo fosse un attacco diretto a lui e alla sua matrigna, seguito da una spiegazione molto diplomatica della rampolla, che si è limitata a dire che sicuramente la madre di Hope non ha fatto bene alla loro famiglia e che ha sempre avuto un appeal fin troppo forte su di lui. Insomma Steffy ha fatto capire al padre di vedere la sua compagna come una donna decisa a proteggere la sua eredità e noncurante di fare del male ai figli dell’uomo che diceva di amare, ovvero una matrigna a tutti gli effetti. Queste parole lasceranno il segno, ve lo assicuriamo, e faranno ragione Ridge, che dopo la connessione chakra con Taylor sembra aver capito i suoi errori. E questa novità sarà un vero e proprio assist per la sua famiglia, quella che si chiama Forrester di cognome, per liberarsi delle zavorre che per anni hanno dovuto tenersi in casa. E queste zavorre sono Brooke e Hope e tutta la compagnia dei Logan. Peccato però che qualche Logan abbia il cognome Forrester e che quindi sia costretto a intervenire per frenare la faida interna di queste due famiglie, che da tempo si amano e di odiano.

