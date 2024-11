Beautiful Anticipazioni Americane: Carter, Hope e Brooke si vendicano dei Forrester e Bill darà loro una mano?

Anticipazioni TV

La Forrester Creations potrebbe avere una nuova rivale. Nelle prossime puntate di Beautiful Carter, Brooke e Hope potrebbero fondare una nuova casa di moda per distruggere la maison di moda di Ridge e Steffy. Ecco cosa potrebbe succedere negli episodi della Soap in arrivo sulla CBS e presto anche su Canale5?

E se vi dicessimo che c’è il pericolo che la Forrester Creations non solo vada in bancarotta ma trovi una nuova rivale sulla sua strada? Nelle prossime puntate americane di Beautiful potremmo assistere a una vendetta con i fiocchi da parte di Carter, Hope, Brooke e persino Zende, decisi a farla pagare a Steffy e Ridge per aver licenziato Hope e per non aver considerato le proposte del Walton. I quattro potrebbero voler creare una maison di moda rivale, a cui potrebbe unirsi Katie e che potrebbe essere sostenuta da Bill, pronto a tutto per mettere i bastoni tra le ruote al suo nemico di sempre. Sono per il momento solo supposizioni, non sostenute da anticipazioni ma ecco cosa secondo noi è in arrivo negli episodi inediti della Soap, in onda prima negli Stati Uniti e poi su Canale5.

Beautiful Anticipazioni Americane: La guerra è solo all’inizio

La guerra tra Steffy e Carter è solo all’inizio. Il Walton non è da solo ma dalla sua parte ci sono Hope e Brooke, delusa dal fatto che Ridge, questa volta, non abbia ceduto alle sue suppliche e abbia continuato a dare retta a sua figlia. La Logan non può permettere che la sua bambina sia esclusa dalla Forrester così, impunemente, e ha promesso di fare di tutto per proteggerla. Anche il bell’avvocato vuole a tutti i costi che i Forrester, tutti, comprendano quanto sia necessaria la linea di Hope per rilanciare la maison di moda e per renderla sempre più forte. Ma nessuno, né Ridge, né Eric e tantomeno Steffy, è d’accordo. I tre pensano che sia arrivato il momento di mettere in atto quanto detto ed eliminare dalla loro azienda quanto ritengono superfluo e inutilmente dispendioso.

La decisione di Steffy di licenziare Hope ha scatenato un putiferio e le Logan, con Carter, pensano che la Forrester abbia agito solo per ripicca verso la sua sorellastra e che quindi abbia messo davanti i suoi interessi personali a quelli aziendali. Ridge dà manforte a sua figlia e non intende fare un passo indietro. In questa situazione si è trovato coinvolto persino Zende, a cui era stata affidata la Hope For The Future, come capo designer, e che si trova ora senza un progetto, escluso dal suo lavoro, senza nemmeno essere consultato.

Anticipazioni Americane di Beautiful: La vendetta di Carter, Hope, Brooke, Zende… e Katie

Nelle puntate di Beautiful andate in onda negli scorsi giorni sulla CBS, Zende si è lamentato con Steffy di non essere stato nemmeno considerato quando si è trattato di licenziare Hope e di chiudere la sua collezione. Il ragazzo ha rimproverato la cugina di non averlo trattato come uno di famiglia e di aver agito solo per interessi personali. Con questo astio si è diretto da Hope e Brooke, per sfogarsi con loro e per trovare una soluzione insieme. Parallelamente, Carter ha raggiunto Ridge e gli ha chiesto, in nome anche della loro amicizia, di pensare a quello che Steffy ha fatto e di porci rimedio. Ma neanche questo confronto ha portato il Walton a raggiungere il risultato sperato. Il ragazzo si è trovato Ridge talmente furioso con lui, da voltargli letteralmente le spallle.

Data questa situazione e visto che i Forrester non intendono tornare indietro sui loro passi, è chiaro che si faccia presto strada la vendetta. E che vendetta! Carter ha promesso di farla pagare a Steffy e visto il rifiuto di Ridge, che non tiene - per lui - in considerazione anni di sacrifici e di lavoro senza sosta per la sua azienda, comincerà a pensare che la maison di moda fondata da Eric debba sprofondare nei suoi stessi errori. E quale miglior modo per farlo che lasciarla senza validi aiuti e supporti e creare una rivale, che si occupi del suo stesso mercato.

Beautiful Anticipazioni e Trame Americane: Carter, Hope e Brooke fondano una nuova maison con l’aiuto di Bill

Carter potrebbe pensare di licenziarsi dalla Forrester e mettere i suoi preziosi consigli a diposizione di un’altra maison di moda, quella che Hope potrebbe voler costruire insieme a Brooke e a Zende, con l’aiuto di Katie e con il patrocinio di Bill. Ebbene sì, la Forrester Creations potrebbe conoscere una nuova rivale dopo la dissoluzione della Spectra Fashion.

Hope e Brooke – su Katie abbiamo qualche dubbio visto che Will lavora alla Forrester – potrebbero chiedere a Bill di aiutarle. Il magnate potrebbe accettare sia per prendersi la sua rivincita su Ride, visti gli antichi dissapori – sia per aiutare Liam a riavvicinarsi alla sua ex e sia per tentare di convincere Katie e Will a tornare accanto a lui. Il magnate potrebbe mettere a disposizione i suoi capitali e magari pure un edificio, per lavorare con le Logan e Zende, tradito dalla sua stessa famiglia, a costruire un impero grande quanto la Forrester Creations e capace di darle filo da torcere. Potrebbe succedere e lo troveremmo davvero molto interessante, visto che un po’ di rivalità tra aziende – e non sempre la solita solfa tra Forrester e Logan – è quello che secondo noi mancava da un po’ alla Soap.

Carter potrebbe diventare non solo un braccio destro delle due Logan ma anche il Co-Ceo della nuova azienda e ricevere quindi finalmente il riconoscimento che lui pensa gli sia dovuto. Succederà? Noi un po’ lo speriamo, un po’ di nuovo brio non ci dispiacerebbe.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle 13.45.