Beautiful Anticipazioni Americane: Steffy licenzia Hope e Ridge le dà manforte!

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Steffy ha scoperto Hope di nuovo tra le braccia di Finn (per un errore) e ha deciso di mettere in atto le sue minacce. la Forrester ha licenziato la Logan in tronco e Ridge ha scelto di assecondarla. Scopriamo cosa sta succedendo e cosa vedremo presto su Canale5.

La resa dei conti è arrivata! Tra Steffy e Hope è appena successo quello che temevamo e che la Forrester aveva più volte minacciato. Nelle puntate americane di Beautiful, Steffy ha trovato la sua sorellastra tra le braccia di suo marito Finn e ha deciso di licenziarla in tronco. La ragazza non ha voluto ascoltare alcuna spiegazione da parte della giovane e, come una furia, ha voluto fuori dall’azienda la sua nemica. Stavolta non permetterà che la faccia franca e a darle manforte, inaspettatamente, ci sarà Ridge. Ma scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Beautiful Anticipazioni Americane: Un piccolo incidente fatale!

Nelle puntate americane andate in onda alla fine della settimana scorsa, sulla CBS, un piccolo incidente è stato fatale per Hope. La ragazza si è trovata tra le braccia di Finn, in lingerie, mentre Steffy arrivava nel suo ufficio per parlare con lei. La scena che la Forrester si è trovata davanti è quella che aveva giurato di non vedere più. La figlia di Ridge è andata su tutte le furie e non ha voluto sentire alcuna spiegazione da parte della sua sorellastra, che si è affrettata – invano – a spiegare alla bruna di non aver voluto sedurre il suo consorte e di essere solo inciampata sul bel dottore. Ovviamente Steffy non le ha creduto anche se questa volta la rampolla di Brooke sta dicendo la verità. È infatti vero che si è cambiata, indossando un bel babydoll per Carter e che si è trovata Finn davanti, arrivato alla Forrester per riportare alla moglie il tablet che aveva lasciato a casa. Insomma un evento fortuito ma fatale per Hope, che si troverà a dover fare le valigie e lasciare la Forrester Creations.

Anticipazioni Americane Beautiful: Steffy licenzia Hope

La reazione di Steffy è stata quella che ci si aspettava dall’inizio. La Forrester ha salvato la Hope for The Future con la minaccia di chiuderla per sempre se Hope avesse provato a riavvicinarsi a suo marito. L’incidente è stato la goccia che ha fatto traboccare il vaso e che ha portato la Forrester a mettere in pratica tutte le sue promesse. Come una furia, ha affrontato la sorellastra e le ha intimato di prendere le sue cose e di sparire immediatamente dalla sua vista. Insomma Steffy ha licenziato Hope e non ha voluto sentire alcuno tipo di spiegazione in merito. La Logan non ha certo potuto rivelare alla figlia di Ridge di essersi agghindata per sedurre Carter, con cui ha iniziato una strana relazione che deve rimanere segreta e non è quindi riuscita a convincerla di essere innocente, almeno questa volta.

Trame e Anticipazioni Americane Beautiful: Ridge approva la decisione di Steffy

Steffy non sopporta più l’atteggiamento di Hope e ha quindi deciso, come aveva minacciato, di procedere a licenziare la sua sorellastra. La ragazza è arrivata nell’ufficio di suo padre come una furia e ha raccontato a lui ed Eric quando appena visto e della sua decisione di cacciare la Logan. Questa volta nessuno si è opposto alle sue scelte né Eric, né Ridge, anzi il Forrester ha dato manforte alla figlia, stanco anche lui del comportamento della figliastra e ormai convinto che la ragazza abbia perso il senno e la bussola. Questa presa di posizione dei Forrester scatenerà una reazione feroce non solo da parte di Hope ma anche da parte di Brooke, che non capirà come mai il suo compagno non abbia voluto dare a sua figlia il beneficio del dubbio. Insomma per la Logan senior l’azione di Ridge sarà più che mai deprecabile e finirà per mettere in crisi il loro rapporto, già messo in difficoltà dal ritorno di Taylor e dalla sua “strana” malattia. Cosa succederà? Lo scopriremo molto presto e vi terremo aggiornati.

