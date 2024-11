Beautiful: Bridget e Thomas pronti a tornare nelle puntate americane della Soap per salvare la Forrester?

Anticipazioni TV

Il licenziamento di Hope nelle puntate americane della Soap Beautiful, ha causato una reazione a catena, i cui effetti si vedranno molto presto. La Forrester Creations rischia di finire in guai seri ma ci sono due persone che potrebbe salvarle e che appartengono alla famiglia. Una di queste è pure una Logan.

Le puntate americane di Beautiful potrebbero giungere a un epilogo infausto per la Forrester Creations. Dopo il licenziamento di Hope, la faida tra donne Logan e donne Forrester è diventata ancora più bollente e con Carter dalla parte della figlia di Brooke, le cose potrebbero degenerare. È chiaro che il Walton abbia qualcosa in mente e potrebbe persino mettere in difficoltà l’azienda di famiglia di Eric e potrebbe anche succedere che, per salvarla, due personaggi – assenti dalle trame da un po’ – possano essere chiamati in causa. Stiamo parlando di Bridget e Thomas Forrester.

Beautiful Anticipazioni Americane: Carter potrebbe silurare Steffy e la Forrester

Ce lo stiamo chiedendo da diverso tempo e siamo convinti che qualcosa succederà nelle prossime puntate americane di Beautiful. Quello che temiamo accada è che Carter abbia qualche asso nella manica per silurare Steffy e mettere in difficoltà la Forrester Creations, magari anche licenziandosi in tronco e aprendo, con Brooke e Hope, una nuova azienda di moda. Sono tutte supposizioni ma siamo certi che qualcosa bolla in pentola e che la famiglia Forrester in qualche modo dovrà pagare a prezzo pieno una guerra che vede da anni protagoniste Steffy, Taylor, Brooke e Hope. La faida è ormai arrivata a dei limiti mai raggiunti prima e stavolta Ridge non si è fatto abbindolare da Brooke che, in lacrime, l’ha pregato di riassumere sua figlia. Per la prima volta nella storia, lo stilista ha dato retta alla sua di figlia, decidendo di sostenerla in questa fase molto difficile.

Anticipazioni Puntate Americane di Beautiful: Chi salverà la Forrester?

Il licenziamento di Hope, con tanto di camminata della vergogna verso l’uscita dell’azienda, ha inasprito la lotta tra le Forrester e le Logan e ha soprattutto scatenato una vera e propria faida contro Steffy, da Brooke e Hope ritenuta una sorta di miracolata, a capo dell’azienda solo perché figlia di Ridge. Anche Carter crede che la Forrester abbia sbagliato e che stia abusando del suo potere e ha giurato di fermarla. Le parole del Walton sono sembrate delle vere e proprie minacce verso la figlia di Taylor e, come abbiamo detto prima, crediamo che la Forrester Creations sia in pericolo e che presto affronterà un momento molto difficile della sua esistenza. Ma a salvarla potrebbero arrivare due personaggi, assenti dalle trame da un po’, e capaci – chi per un motivo, chi per un altro – di riportare la calma in azienda.

Beautiful: Bridget e Thomas di ritorno nelle puntate americane di Beautiful?

Questi personaggi potrebbero essere Thomas e Bridget. Dobbiamo usare il condizionale perché non è ancora certo che i due facciano davvero ritorno a Los Angeles. È però possibile che Carter chieda a Thomas di intervenire per salvare la Hope For The Future, convinto che con il ritorno del fratello, Steffy possa dare un’altra chance a Hope o comunque trovarsi costretta a farlo, per permettere al suo amato fratellone di lavorare.

Thomas è indubbiamente il designer che ha saputo interpretare la linea di Hope, che per Carter è fondamentale per il futuro dell’azienda di moda.

Ma Bridget? Da qualche tempo si vocifera che Ashley Jones sia tornata negli studi della CBS per reinterpretare il suo personaggio. Sebbene la figlia di Brooke sia una delle poche a non lavorare alla maison di moda, rimane pur sempre una Forrester. Lei, insieme a suo fratello Rick, sono i figli di Eric e quindi hanno il cognome della prestigiosa famiglia. Ma Bridget è anche una donna Logan e come tale potrebbe fare da mediatrice tra le due parti, diventate sempre più rivali e incattivite. È un’ipotesi e forse davvero succederà. Abbiamo solo il dubbio che la ragazza possa semplicemente fare da consigliera e non dare il suo contributo in azienda, visto che lei ha deciso di seguire un’altra strada e di diventare medico.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle 13.45.