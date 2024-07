Beautiful Anticipazioni Americane: Deacon volta le spalle a Sheila e la rispedisce in prigione?

Anticipazioni TV

I recenti fatti accaduti a Il Giardino potrebbero spingere Deacon a non fidarsi più di sua moglie. Lo Sharpe potrebbe cominciare a pensare che la Carter sia l'assassina di Tom e Hollis. Scopriamo insieme cosa potrebbe accadere nei prossimi episodi della Soap, presto in arrivo anche su Canale5.

E se Deacon, stavolta, non proteggesse Sheila? Nelle prossime puntate americane di Beautiful potremmo assistere a questa inaspettato colpo di scena. La morte di Tom, seguita da quella di Hollis, non sono un caso e lo Sharpe è fortemente convinto che ci sia dietro qualcosa. Il direttore de Il Giardino indagherà a fondo e potrebbe pure convincersi che sua moglie possa essere la colpevole di tanto orrore… e a farglielo pensare potrebbero essere alcuni indizi e alcuni consigliere fraudolenti. Scopriamo insieme cosa potrebbe accadere nei prossimi episodi della Soap, presto in arrivo anche su Canale5.

Beautiful Anticipazioni Americane: Li conferma che Hollis è stato drogato

Hollis si è messo nei guai e ha pagato per la sua curiosità. Il ragazzo è stato assassinato dopo aver ritrovato lo zaino di Tom ma nessuno ha trovato né lo zaino né, ovviamente, il suo assassino. Nelle puntate americane di Beautiful, andate in onda negli scorsi giorni, Li ha confermato che la morte del cameriere è avvenuta per overdose e che il ragazzo è deceduto per aver assunto la stessa droga che ha ucciso Tom. Un dettaglio fin troppo assurdo per essere una coincidenza, soprattutto perché Hollis non era solito far uso di stupefacenti. Per la dottoressa ma anche per suo figlio, è chiaro che ci sia sotto qualcosa e che qualcuno abbia voluto uccidere i due uomini, somministrando loro la sostanza letale. E questo qualcuno potrebbe essere Sheila. Li ne è convinta e pure Finn non sembra disdegnare l’idea che la sua folle madre possa essere tornata ad attaccare, per nascondere qualche segreto. Del loro stesso parere è pure Steffy, che ha già messo la Carter nei guai chiamando in precedenza Baker e a lei potrebbe unirsi pure Deacon.

Anticipazioni Americane Beautiful: Deacon vuole la verità!

Le morti di Tom e Hollis hanno sconvolto Deacon. Per lo Sharpe i due uomini non sono stati solo dei collaboratori ma anche degli amici ed è necessario che si scopra cosa sia successo e si faccia giustizia. Il padre di Hope si è convinto che i due eventi siano correlati e che ci sia sotto qualcosa mentre Sheila, che pare davvero essersi rattristata per quanto accaduto, crede che si sia trattato solo di un tiro mancino del destino. Le parole della donna non hanno calmato nemmeno un po’ l’ansia del padre di Hope e anzi potrebbero diventare molto pericolose per la rossa. Deacon potrebbe cominciare a pensare che sua moglie possa essere coinvolta in quanto successo nel loro ristorante.

Trame e Anticipazioni Americane Beautiful: Deacon volta le spalle a Sheila

La notizia che Hollis è morto per overdose e che a causarla è stata la stessa sostanza che ha ucciso Tom, è arrivata alle orecchie dello Sharpe molto presto. Il barista ha avuto la conferma che non si è trattato di un caso e se Tom era un ex tossicodipendente, il suo fidato cameriere non ha mai toccato della droga, né prima di lavorare con lui né durante. Insomma il fatto che i due abbiano usato la stessa sostanza risulta molto strana e sospetta. Con le accuse di Li, poi di Finn, poi di Steffy e forse pure della stessa Hope, l’ex barista potrebbe cominciare a pensare che aver sposato Sheila Carter non sia stata una buona idea. E quando la sua consorte verrà portata in commissariato le cose potrebbero diventare ancora più difficili per la coppia!

Deacon è al corrente della natura non proprio angelica di sua moglie ma per molto tempo è stato convinto che lei avesse voltato pagina e si fosse redenta. Ma le accuse su di lei e la scoperta del suo colloquio non proprio amichevole con Tom (avvenuto quando l’ex vagabondo aveva trovato sul web alcune informazioni su di lei e ne era rimasto sconvolto), potrebbero portare lo Sharpe a mettere in dubbio la sua fiducia nei confronti della consorte. E se Hope ci mettesse il carico da novanta, ovvero se la ragazza spingesse il padre a indagare sulla sua compagna, allora davvero Deacon potrebbe davvero voltare le spalle a Sheila e abbandonarla al suo destino in catene. Ma se così accadesse, siamo certi che la malefica rossa non perdonerà questo tradimento, soprattutto quando lei non c’entra nulla ed è ingiustamente accusata. Sì perché stavolta siamo convinti che la criminale non abbia ucciso nessuno e che sia estranea alle morti di Tom e Hollis e che sia stata incastrata.

Leggi anche Beautiful Anticipazioni Americane: Sheila finisce in prigione ma stavolta è innocente!

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle 13.50 mentre la domenica alle ore 14.00 circa.