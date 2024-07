Beautiful Anticipazioni Americane: Un dettaglio sulla morte di Tom mette Hollis in pericolo. Sheila e Deacon tremano!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Hollis ha trovato un indizio che potrebbe far luce sulla morte di Tom. Non è stata un'overdose ma un omicidio. Il cameriere finirà per mettersi nei guai e per morire pure lui. Scopriamo insieme cosa sta succedendo nelle puntate della Soap, presto in arrivo su Canale5.

Le puntate americane di Beautiful si tingono di nuovo di rosso sangue. Un nuovo omicidio fa tremare le trame della Soap e le mura de Il Giardino. E stavolta Deacon e Sheila potrebbero essere costretti a scendere in campo e indagare. Ma cosa sta succedendo negli episodi in onda sulla CBS? Scopriamolo insieme e vediamo che nuovi intrighi stanno per farci saltare sulla sedia.

Beautiful Anticipazioni Americane: Deacon e Hollis non credono nella ricaduta di Tom

Tom è stato avvelenato ed è morto sul pavimento de Il Giardino, lasciando tutti senza parole. Finn ha informato Deacon e Hollis che l’autopsia ha rivelato la causa della morte e che si tratta di un’overdose. Lo Sharpe e il suo cameriere hanno appreso con sgomento questa novità ed entrambi hanno pensato che tutta questa situazione abbia dell’assurdo. Tom aveva sì un passato da tossicodipente ma sembrava aver deciso di cambiare vita. Qualcosa deve essere andato storto. A non riuscire a farsi andare bene la versione della polizia e ad avere intenzione di scoprire cosa sia davvero accaduto al rider, è Hollis. Ed è proprio il cameriere a trovare un indizio che potrebbe svelare la verità su Tom e mettere il collaboratore di Deacon in grande pericolo.

Anticipazioni Americane Beautiful: Hollis trova un indizio che potrebbe svelare l’omicidio di Tom

Deacon e Sheila sono scossi per la morte di Tom ma chi proprio non si capacita della scomparsa dell’ex vagabondo è Hollis. Il cameriere si è convinto che il suo amico non possa avere avuto una ricaduta e che le cose non siano andate come Finn e la polizia credono. Insomma il collaboratore dello Sharpe è certo che ci sia sotto dell’altro e ha avuto conferma di quanto accaduto trovando un indizio nel ripostiglio de Il Giardino, dove Tom si era stabilito.

Hollis ha trovato lo zaino di Tom e frugando al suo interno, si è ritrovato per le mani un plico di lettere, che ha deciso di leggere. Il cameriere si è convinto che quanto scoperto faccia luce sulla morte, sicuramente non accidentale, del musicista. Peccato che questa sua ricerca gli sia fatale.

Trame e Anticipazioni Americane Beautiful: Hollis muore

Il ritrovamento fatto da Hollis è destinato a creare un grosso problema nelle trame di Beautiful. Il cameriere ha voluto vederci chiaro e ha deciso di indagare su quanto accaduto. Ha cercato persino di coinvolgere Sheila in questa ricerca ma la Carter non ha voluto prestargli il suo aiuto, convinta che i segreti del passato di Tom debbano rimanere tali. Ma questo atteggiamento - che potrebbe nascondere qualcosa - si è rivelato fatale per il cameriere. Rimasto solo a Il Giardino, per occuparsi di un guasto all'impianto elettrico, Hollis si è imbattutto in qualcuno che conosce e a cui ha raccontato della sua scoperta, finendo però per essere ammazzato.

Ma chi lo avrà ucciso? Sarà stata Sheila decisa a liberarsi di Tom, al corrente di qualcosa in più su di lei? Stavolta è probabile che non sia lei la colpevole ma qualcuno - forse Li e Jack - che vuole a tutti i costi nascondere i propri segreti e far sì che tutto proceda come sta succedendo. E se fossero Li e Jack ci sorge il dubbio che il test del DNA sia davvero stato manomesso, per impedire che la vera paternità di Luna venga allo scoperto. Si riaprirebbe quindi l'ipotesi che la giovane stagista della Forrester sia figlia di Finn e che i genitori del dottore si siano ritrovati per mettere a tacere un potenziale pericolo al loro piano di liberarsi di Poppy e sua figlia, una volta per tutte. Sarà così? Lo scopriremo molto presto, quel che è certo è che questo ultimo omicidio metterà Sheila e Deacon sull'attenti e creerà loro dei grandissimi problemi.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle 13.50 mentre la domenica alle ore 14.00 circa.