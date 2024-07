Beautiful Anticipazioni Americane: Sheila finisce in prigione ma stavolta è innocente!

Anticipazioni TV

Nelle prossime puntate americane di Beautiful, Sheila potrebbe vedersela molto male. La Carter potrebbe essere accusata dell'omicidio di Tom e finire in prigione, stavolta da innocente. Ma chi avrà orchestrato tutto questo. Scopriamo insieme cosa potrebbe accadere nei prossimi episodi della Soap, in onda negli Stati Uniti e presto su Canale5.

Sheila potrebbe finire presto in prigione… e stavolta da innocente. Alcune voci che circolano attualmente sul web, rivelano che nelle prossime puntate americane di Beautiful, la morte di Tom finirà per mettere nei guai la Carter. Sembra infatti che la rossa finirà in un tranello, orchestrato da chi da tempo desidera farla fuori. Ma cosa ci dicono di preciso queste news, che potrebbero presto trasformarsi in spoiler? Scopriamolo insieme e addentriamoci nelle nuove trame oscure della nostra Soap di Canale5!

Beautiful Anticipazioni Americane: Tom è morto!

Tom è stato avvelenato e purtroppo non ce l’ha fatta. Il poveretto è morto sul palco allestito a Il Giardino e ha lasciato tutti senza parole. Nelle scorse puntate americane di Beautiful, Finn ha informato Deacon e Hollis che l’autopsia ha rivelato la causa della morte: un’overdose. Lo Sharpe e il suo cameriere non credono che il musicista abbia ripreso a drogarsi, non ora che la sua vita sembrava finalmente aver ripreso ad andare nel verso giusto. Ma il passato da tossicodipendente dell’ex vagabondo non gioca a suo favore e il caso potrebbe persino essere archiviato... a meno che qualcuno non si presenti con un’altra, valida, teoria.

Anticipazioni Americane Beautiful: Sheila viene incastrata?

Nei nostri articoli precedenti vi abbiamo raccontato dell’avvelenamento di Tom e del ritorno di Jack nelle trame della Soap. Vi abbiamo anche rivelato quanto ci sia sembrato strano che Li abbia salutato il marito senza fare troppe smorfie di dissenso e di come ci sia sembrato inquietante che Justin Barber fosse al ristorante proprio in quello stesso momento. Ebbene, se la presenza del Finnegan e del Barber non fosse stata un caso... e se neanche quella di Li lo fosse e nascondesse invece un piano subdolo per incastrare Sheila? Ci spieghiamo meglio: secondo le voci che circolano sul web e che ci intrigano parecchio, i tre appena nominati potrebbero aver avvelenato Tom per far ricadere la colpa sulla Carter e farla finire in prigione con una fresca accusa di omicidio. Ma stavolta Sheila pare proprio che non c’entri nulla.

Trame e Anticipazioni Americane Beautiful: Sheila finisce in prigione ma è innocente?

Li, Jack e Justin potrebbero essersi alleati per far finire Sheila nei guai e per farla rinchiudere in prigione con l’accusa di aver ucciso Tom. E come poterci riuscire? Bé, grazie alla cronologia delle ricerche del musicista. Prima di morire, l’ex vagabondo ha cercato informazioni sulla Carter e ha scoperto informazioni piuttosto scottanti su di lei. Non che le informazioni su di lei non siano risapute ma Tom ha promesso a Deacon di proteggerlo anche dalla sua stessa moglie.

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che il povero Tom ha avuto uno scontro con Sheila riguardo al suo passato e ai danni che la donna ha causato a molte persone. I due hanno finito per discutere e la Carter ha raccomandato al suo cameriere di non farle brutti scherzi, di stare la suo posto e di non metterla in pericolo. E queste minacce potrebbero essere state osservate dal trio micidiale, comparso a Il Giardino durante l’esibizione dell’ex vagabondo. Insomma Li, Jack e Justin, saputo che la rossa temeva che Tom la mettesse nei guai, potrebbero aver agito nell’ombra per far ricadere la colpa dell’avvelenamento su di lei, far avere alla polizia un movente per l’omicidio e mettere la moglie di Deacon dietro le sbarre.

Anticipazioni e Trame Americane Beautiful: Li ha ucciso Tom?

L’assassina di Tom potrebbe quindi non essere Poppy e la figura che vi abbiamo detto essere stata vista dal musicista, potrebbe appartenere a Li e non a sua sorella. Insomma con la morte dell’ex vagabondo potrebbe non c’entrare nulla la paternità di Luna e il segreto dietro a questa e nemmeno un test del DNA manomesso. La madre di Finn potrebbe aver trovato un accordo con il suo ex marito e con il Barber, spietato ex braccio destro di Bill, per incastrare Sheila, liberandosi di lei una volta per tutte. Ci sfugge però una cosa. Se Jack e Li hanno tutte le ragioni per volersi vendicare della Carter, Justin Barber cosa c’entra? Possibile che lui possa avere un proprio tornaconto e che possa volere in qualche modo allontanare Poppy da Bill ma non possiamo esserne certi. Così come non sappiamo – ricordiamo che per ora sono solo voci – se Sheila sarà davvero arrestata e se magari non sia invece veramente colpevole. Dell’assassinio di Tom potrebbero essere responsabili in molti, prima tra tutti Poppy, desiderosa di tenere il suo ex amante lontano da Luna e a impedirgli di rovinare la sua vita, diventata stupenda a casa Spencer. Cosa succederà? Attualmente non abbiamo certezza ma non vediamo l’ora di avere altre novità e di raccontarvele.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle 13.50 mentre la domenica alle ore 14.00 circa.