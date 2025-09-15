TGCom24
Beautiful Anticipazioni Americane: comincia la trentanovesima stagione della Soap, ecco tutte le novità in arrivo

Silvia Farris

Novità in arrivo nella trentesima stagione di Beautiful in partenza oggi, 15 settembre 2025. Ma cosa succederà e cosa dobbiamo aspettarci prossimamente su Canale5?

Con l’autunno in arrivo, arrivano anche le novità televisive e le Soap non fanno eccezione. Per Beautiful è tempo di rinnovamenti e soprattutto nelle puntate americane si vedranno le novità che sono previste per questo appuntamento televisivo quotidiano. Mentre in Italia tra pochissimo assisteremo al cambiamento di Luna – e vi assicuriamo che vi troverete a dire “ma che cosa sto guardando” – negli Stati Uniti da oggi – 15 settembre 2025 – comincia la trentanovesima stagione e non sarà come le altre. E no, assolutamente no, a partire dai nuovi set in cui The Bold and The Beautiful è e sarà girata per arrivare alle trame, più glamour, più corrispondenti ai tempi attuali, più sfarzose e ricche di personaggi, luoghi ed emozioni. Insomma Beautiful 2025 o Beautiful 39 sarà quell’impegno settimanale da non perdere. Ma perché tutto questo? Cosa devono aspettarsi i fan americani e cosa dobbiamo aspettarci noi nei prossimi mesi e nel prossimo anno? Ve lo sveliamo.

Beautiful si rinnova e diventa sempre più glamour

Qualche anticipazione ve l’abbiamo già data. Vi abbiamo detto, qualche tempo fa, che Beautiful sarà più glamour e che ci saranno tante novità dedicate alla moda, che per diverso tempo è stata sacrificata per lasciare spazio alle vicende sentimentali. Nelle nuove stagioni della Soap si parlerà molto di più di abiti, di collezioni e di sfide tra stilisti, un po’ come succedeva all’inizio, nei primi anni di messa in onda. Tutto questo sarà possibile grazie a degli spazi più ampi, dei set più grandi, che sono stati affittati dalla produzione di The Bold and The Beautiful e che ci permetteranno di rivedere alcuni luoghi che non vediamo da un po’, uno tra tutti la scalinata di Villa Forrester, dove in passato è successo di tutto. Ma non sarà solo questione di più movimento scenico ma anche di cambiamenti emotivi, tutti indirizzati al pubblico.

Beautiful vuole scuotere gli animi e i sentimenti

Bradley Bell, produttore di Beautiful ha affermato di voler un grande cambiamento nella Soap. Desidera che il pubblico riscopra il suo amore per i personaggi e ricordi perché si è innamorato di loro ma vuole anche che lo spettacolo emozioni e che crei momenti indimenticabili. Per questo motivo le storie che coinvolgeranno i personaggi saranno più passionali, più romantiche ma anche più curate. Per riuscire in questo è previsto l’arrivo di nuovi personaggi giovani che alimenteranno le storie.

Beautiful: ecco le novità in arrivo

Nella nuova stagione di Beautiful vedremo Liam e Hope alle prese con la dichiarazione dello Spencer e con il peso che avrà su Carter. Daphne è tornata a Los Angeles e sicuramente approfitterà di questo momento ma qualcuno dal suo passato potrebbe scombinare le carte. Brooke e Ridge sono sposati e Taylor potrebbe finalmente incontrare un nuovo amore ma il matrimonio tra il Forrester e la Logan farà infuriare Thomas e provocherà una reazione anche in Steffy, che però avrà il suo bel da fare con Luna, tornata alla ribalta. Pare però che il rapporto tra Steffy e Finn sia destinato a rimanere stabile. Succederà la stessa cosa per Will ed Electra, travolti dal tradimento – non voluto – dello Spencer? Donna ed Eric continueranno la loro intensa storia d’amore ma anche a essere quei personaggi marginali e fondamentali per il supporto della famiglia mentre temiamo che Deacon si infurierà tremendamente contro Sheila quando scoprirà (e succederà) che sua moglie gli ha tenuto nascosto che sua nipote è ancora viva e in grado di seminare il panico.

Non abbiamo ancora certezza di chi siano invece i giovani in arrivo ma possiamo presumere che possano essere Douglas, Jack Marone o Logan, figlio di Bridget. In effetti i piccoli di casa Forrester/Logan sono loro ma non è detto che non facciano la loro comparsa delle new entry, pronte a cambiare tutto e a farci divertire.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.

