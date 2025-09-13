Beautiful Anticipazioni Americane: Brooke e Ridge si sposano in segreto, alle spalle di Taylor e Thomas!

Anticipazioni TV

Nelle puntate americane di Beautiful Brooke e Ridge si sono sposati di nascosto da tutti e poco dopo che il Forrester ha lasciato Taylor. Ecco cosa sta succedendo e cosa succederà negli episodi della Soap presto in arrivo su Canale5.

Brooke e Ridge di nuovo sposi! No, non è una battuta è successo davvero nelle puntate americane di Beautiful, in cui la coppia di sposi ha contratto il suo dodicesimo matrimonio, anche stavolta alle spalle di una Taylor piangente e di un Thomas furente. I due amanti uniti dal destino hanno deciso di non perdere tempo e di dichiararsi il loro amore, rifiorito anche in questa occasione in Italia, e di farlo in barba a quanto appena successo. Ridge ha rotto il suo fidanzamento con la Hayes poche ore prima e ha deciso di sposare la sua amata bionda direttamente alla Forrester Creations, senza nemmeno avvertire la famiglia. Ma vediamo insieme cosa è successo nelle puntate della Soap, presto in arrivo anche su Canale5.

Beautiful Anticipazioni Americane: Brooke e Ridge si risposano!

Sì è successo ancora e stavolta niente cerimonie in grande stile ma un matrimonio lampo, con Carter officiante e senza nessun testimone. I due innamorati più famosi delle Soap hanno contratto il loro dodicesimo matrimonio e sì, state leggendo bene, in totale le nozze contratte da Ridge e Brooke sono in totale 12, tra divorzi e cerimonie annullate. Insomma un amore che per una dozzina di volte si è rinnovato a scapito di altre donne e uomini, Taylor in pole position.

E anche stavolta la Hayes è stata scavalcata e abbandonata con un particolare in più. Ridge l’ha lasciata poche ore prima ed è corso dalla bionda, pronto a legarsi con lei di nuovo e chissà se per sempre. Carter ha officiato la piccolissima e velocissima cerimonia, suggellata con uno degli anelli della collezione gioielli della Forrester casualmente presente sulla scrivania dell’ufficio di progettazione. Insomma il tutto si è svolto con una rapidità che ha lasciato noi senza parole e che siamo certi avrà delle ripercussioni fatali sulla famiglia.

Beautiful: Che cosa succederà ora a Brooke e Ridge?

Ridge e Brooke si sono risposati e questo è accaduto poche ore dopo che il Forrester ha lasciato Taylor, con cui aveva pensato di sposarsi. Una scena degna di Beautiful ma abbastanza assurda per le sue tempistiche. Sì perché davvero non ci saremmo immaginati una tale rapidità e un matrimonio lampo e come noi nemmeno Taylor, Thomas e tutta la famiglia. Ma se Eric e Donna, così come Katie, saranno felici, siamo certi che il giovane Forrester non lo sarà per nulla e potrebbe persino diventare pericoloso per la coppia, prendendo di mira Brooke e facendogliela pagare per aver di nuovo rovinato la felicità di sua madre.

Taylor pronta a ricominciare? Ecco cosa vedremo nelle puntate americane di Beautiful

Ridge ha lasciato Taylor e lei ha tentato di fargli cambiare idea. Capito però di non avere chance nemmeno stavolta, la dottoressa ha lasciato andare il suo amato e ha cominciato a pensare di nuovo a raccogliere i cocci del suo cuore. La psichiatra ha giurato a suo figlio di non lasciarsi travolgere da quanto successo e di rimettersi in piedi quanto prima. E pare proprio che il personaggio della dottoressa sia davvero destinato a un nuovo futuro, con un altro uomo, che sembra essere già una nostra conoscenza. Attualmente non sappiamo chi sia ma possiamo pensare che possa essere persino Jack Finnegan, il padre di Finn, un professionista come lei.

Se siamo certi che Taylor sarà capace di rimettersi in piedi, non siamo altrettanto sicuri che Thomas non perderà la testa. Il ragazzo lo ha detto, ha avvisato Ridge che avrebbe potuto perdere il controllo di sé e temiamo proprio che voglia prendersi la sua vendetta con Brooke, con cui sappiamo non esserci un bel rapporto. E Steffy in tutto questo che ruolo avrà? Bé, la giovane sta per tornare a casa e di sicuro non ne sarà felice ma forse stavolta tenterà di non mettersi troppo in mezzo o meglio dirà certamente qualcosa e ci sarà qualche ripicca ma sarà impegnata a gestire una nuova situazione con Luna, tale da distrarla da altre situazioni.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.