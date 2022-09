Beautiful Anticipazioni Americane: Brooke aggredisce Taylor. E' guerra a colpi di vernice!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni Americane di Beautiful. Nelle Trame della Soap, per le puntate della Soap in arrivo su Canale5, ci rivelano che tra Brooke e Taylor ci sarà l'ennesimo scontro. Le due donne, da sempre rivali, si daranno battaglia e distruggeranno il salone di Villa Forrester, imbrattandolo con la vernice.

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che tra Brooke e Taylor scoppierà di nuovo la guerra. Tutta colpa di Hope e di un errore che la ragazza pagherà caro e che spingerà sua madre a cercare non solo di riconquistare la fiducia di suo marito ma anche a rimettere al suo posto la sua antica rivale in amore. Ma vediamo insieme cosa succederà e cosa porterà le due donne a sfidarsi a suon di tempera, nel salotto di Villa Forrester.

Anticipazioni Americane Beautiful: Taylor e Ridge si baciano

Tra Taylor e Ridge c'è ancora del tenero. Se nelle puntate italiane della Soap, non abbiamo ancora rivisto la Hayes – che sarà assente anche al matrimonio della figlia – negli Stati Uniti il ritorno della dottoressa è ormai cosa fatta. Il rientro a casa di Taylor non ha lasciato indifferente Brooke, sempre sul chi va là con la sua antica rivale in amore. E in effetti, la Logan non sembra far male, visto che tra Ridge e la sua ex moglie sembrerà poter rinascere qualcosa. Vi abbiamo già anticipato, in un nostro vecchio articolo, che Hope rischierà di rovinare il matrimonio della madre, pubblicando un selfie che la ritrae, alla Forrester Creations, insieme a Brooke e a suo padre. Questa immagine farà scoppiare la rabbia del Forrester che – a Montecarlo per recuperare Steffy e furioso con la sua consorte per aver lasciato che Deacon entrasse nel suo ufficio, diversamente da quanto richiesto – si lascerà andare a un momento un po' troppo intimo con Taylor. I due, felici per la loro bambina che ha appena ritrovato suo marito, si baceranno.

Beautiful Anticipazioni Americane: Ridge confessa a Brooke di aver baciato Taylor

Ridge e Taylor, insieme a Steffy e Finn redivivo, torneranno a Los Angeles e per il Forrester sarà il momento di fare i conti con sua moglie e con quello che ha fatto. Lo stilista si renderà conto di non essere pentito per quanto successo con Taylor e dovrà ammettere che quel momento con la sua ex, è stato magico. Ma quando Brooke gli spiegherà che la foto con Deacon è stata solo un'imprudenza da parte di Hope e si scuserà con lui, il Forrester sceglierà di raccontare alla sua consorte quando successo oltreoceano. Ridge rivelerà a Brooke di aver baciato Taylor e che il loro bacio è stato molto tenero ma motivato solo dall'emozione del momento e dalla felicità per Steffy.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Brooke convinta che Taylor stia manovrando Ridge e Thomas

Brooke rimarrà stupita da questa dichiarazione ma non potrà certo arrabbiarsi più di tanto. È passato troppo tempo da quando lei è stata beccata a letto con Deacon, anche se stordita dall'alcol assunto - senza che se ne accorgesse – a causa di Sheila. Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che la Logan perdonerà suo marito ma si convincerà che il bacio sia pilotato dalla subdola Taylor. La bionda della nostra Soap tornerà insomma a pensare che la sua nemica voglia rovinare di nuovo il suo matrimonio e che stia agendo alle sue spalle, manovrando Ridge ma anche Thomas. Secondo Brooke, la Hayes starebbe infatti convincendo suo figlio a lottare per la custodia di Douglas, nonostante sia più che consapevole che il bambino debba rimanere a casa di Hope.

Anticipazioni e Trame Beautiful: Brooke aggredisce Taylor... è guerra con le tempere

Le Anticipazioni Americane ci rivelano che Thomas comincerà a voler recuperare il suo rapporto con Douglas e vorrà il bambino di nuovo a Villa Forrester, ad abitare con lui. Questo scatenerà la reazione di Hope, che non vorrà rinunciare a suo figlio. Ma questa guerra tra i due ragazzi, finirà per alimentarne un'altra. Brooke si convincerà – come abbiamo detto – che Taylor stia dando manforte al suo primogenito solo per portare Ridge dalla sua parte e allontanarlo da lei. E a riprova di questo, si offenderà di non essere invitata a una cena di famiglia tra i Forrester e di esserne esclusa. Deciderà quindi di mettere le cose in chiaro con la sua rivale, raggiungendola a casa di Eric, sapendola là. Le due donne si affronteranno come già successo in passato e si accuseranno a vicenda di essere la causa dell'infelicità di Ridge. La situazione degenererà – in modo anche piuttosto buffo – quando una delle due prenderà un barattolino di tempera – lasciato da Douglas impegnato in un disegno – e lo spruzzerà addosso all'avversaria. Ne scaturirà un capolavoro di colori alla Pollock maniera, che si concluderà solo quando l'oggetto del loro contendere – Ridge – entrerà nel grande salone della casa di famiglia e le troverà impiastricciate sino alla punta dei capelli. Lo stilista non riuscirà a trovare le parole per esprimere il suo sdegno e questa ennesima lotta tra le sue mogli, contribuirà ad aggiungere dubbi su dubbi. È Brooke che vuole o è Taylor? Ama la sua attuale consorte o forse la partner ideale per lui è la donna che non lo ha mai tradito?

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.45.