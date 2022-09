Beautiful Anticipazioni Americane: Brooke furiosa. Hope rischia di rovinare il suo matrimonio con Ridge!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Hope metterà nei guai sua madre. Nelle puntate della Soap, presto in arrivo su Canale5, la ragazza posterà una foto che potrebbe rovinare per sempre il matrimonio tra Brooke e Ridge.

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che molto presto assisteremo a un nuovo scossone nel matrimonio tra Brooke e Ridge. Stavolta a causarlo sarà Hope. La ragazza, senza volerlo, farà un gesto che farà infuriare il Forrester e lo spingerà tra le braccia di Taylor, la sua ex moglie che, nel tempo, comincerà a fare di nuovo capolino nel suo cuore. Scopriamo cosa succederà nel dettaglio.

Anticipazioni Americane Beautiful: Taylor e Ridge si riavvicinano grazie a Steffy

Vi abbiamo già anticipato che il matrimonio tra Steffy e Finn verrà sconvolto da Sheila Carter. La donna, in un raptus di follia, farà del male alla Forrester e per sparare al suo stesso figlio. Steffy finirà in coma mentre Finnegan verrà dichiarato morto. La figlia di Ridge sarà talmente sconvolta dalla morte del marito da essere costretta a ricoverarsi in una clinica a Montecarlo, dove si sarà trasferita per sfuggire a Los Angeles e ai ricordi della sua vita passata. Sarà là che rincontrerà il suo amato consorte che, salvato da sua madre Lin, si scoprirà essere vivo e vegeto e desideroso di correre tra le braccia della madre del suo Hayes. Il ricongiungimento tra Steffy e Finn farà battere il cuore a Taylor e Ridge, corsi in aiuto della loro bambina prima ancora della bella notizia. I due saranno talmente tanto contenti da sciogliersi in un grande abbraccio e da concedersi una bella passeggiata lungo mare.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Hope posta un selfie che fa infuriare Ridge

La notizia che Finn è vivo arriverà molto presto anche alle orecchie di Hope. Sarà Liam a informarla di persona e la ragazza sarà felicissima quando sua madre riceverà una foto, sul suo cellulare, raffigurante Steffy e suo marito di nuovo riuniti. Proprio nel momento in cui le due donne osserveranno trionfanti la felicità della Forrester, Deacon passerà a trovarle. Lo Sharpe farà loro una sorpresa, presentandosi alla Forrester Creations, approfittando dell’assenza di Ridge. La piccola Logan sarà contentissima di rivedere suo padre – con cui sta cercando di ricostruire un rapporto – e presa dall’emozione chiederà a lui e a sua madre di scattarsi un selfie. I due accetteranno ma Hope, senza curarsi del danno che avrebbe provocato, lo posterà sui suoi profili social. Brooke andrà su tutte le furie, immaginando la reazione di suo marito.

Beautiful Anticipazioni Americane: Ridge bacia Taylor dopo aver visto il selfie

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Brooke si arrabbierà tantissimo contro sua figlia. Hope ha fatto una sciocchezza e ora lei rischia di dover dare delle spiegazioni a Ridge, riguardo la presenza di Deacon accanto a lei e nella sua azienda. Le cose rischieranno di mettersi molto male. Il Forrester è stato infatti molto chiaro; vuole lo Sharpe lontano dalla sua famiglia, dopo che lui e Brooke – per colpa di una strana sbronza – hanno passato la notte di Capodanno insieme. La Logan chiederà a Hope di rimuovere immediatamente la foto ma purtroppo Ridge finirà per vederla prima che venga cancellata. Il Forrester, deluso e amareggiato, si lascerà coinvolgere dalla spumeggiante Taylor, scambiando con lei un bacio.

Il bacio di Ridge e Taylor sarà sincero? Scopriamolo nelle Anticipazioni di Beautiful

Ridge si lascerà coinvolgere in un’atmosfera di famiglia e di amore che da tanto non provava. Vedere Steffy così felice, lo riporterà a quando lui e Taylor erano giovani e dovevano pensare solo al loro matrimonio e ai loro tre splendidi figli. Vedere il selfie di Brooke con Deacon e tornare a dubitare della sua attuale moglie, lo spingerà a lasciarsi andare completamente con la sua ex. Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che il bacio che scambierà con la dottoressa sarà sincero e avrà il potere di turbarlo e farlo vacillare. Che il suo rapporto con Brooke sia ormai arrivato al capolinea e che la donna con cui dovrebbe stare sia proprio la madre dei suoi figli? Ridge dovrà rifletterci molto prima di arrivare a una soluzione e chissà se questa volta Brooke Logan dovrà alzare bandiera bianca davanti alla sua storica nemica.

