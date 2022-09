Beautiful Anticipazioni Americane: Finn è vivo!

Anticipazioni TV

Buone notizie in arrivo per Steffy. Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che presto la Forrester potrà riabbracciare suo marito. Finn è vivo! Ma cosa succederà davvero al marito della bella stilista e perché tutti lo crederanno morto? Scopriamo cosa succederà nelle puntate della Soap presto in onda su Canale5.

Nelle Trame di Beautiful può succedere di tutto anche che un personaggio creduto morto, alla fine si riveli vivo e vegeto. Questa volta non si tratta di Taylor ma di una persona a lei legata. Stiamo parlando di Finn, l’uomo con cui Steffy è finalmente riuscita a dimenticare Liam. Il ragazzo, nel tentativo di salvare la moglie dalla furia di Sheila, era finito per avere la peggio. Caduto privo di sensi e svenuto tra le braccia della sua adorata mogliettina - svenuta pure lei dopo poco - il ragazzo era stato dichiarato morto da sua madre Li, lasciando nel cuore di tutta la sua famiglia, un grande vuoto. Ma le cose non sono andate veramente così!

Anticipazioni Americane Beautiful: Sheila accusata della morte di Finn

Le puntate americane di Beautiful, di un anno avanti rispetto alle nostre, ci raccontano che Steffy, dopo qualche giorno di coma, si sveglierà senza ricordare nulla di quanto successo tra lei, Finn e Sheila. Alla ragazza servirà del tempo per capire cosa sia successo e per un attimo penserà addirittura di essere ancora sposata con Liam. Solo grazie alla pazienza dello Spencer e della stessa Hope, che non vorrà infierire, la Forrester alla fine ricorderà ogni cosa e comincerà a puntate il dito contro Sheila, meditando vendetta contro di lei e facendola arrestare.

Beautiful Anticipazioni Americane: Steffy disperata lascia Los Angeles

La morte di Finn sconvolgerà tutta la famiglia Forrester. A pagarne le conseguenze sarà soprattutto Steffy. La ragazza, dopo aver fatto arrestare Sheila, continuerà a soffrire per la morte del suo amato marito. Per lei sarà talmente dura da non riuscire, in nessun modo, a trovare pace. Per questo deciderà di lasciare Los Angeles e di partire per un viaggio, lontano dai luoghi che le possano ricordare il suo perduto amore. Per lei saranno però in arrivo grandi e belle novità.

Finn è vivo in Beautiful Anticipazioni Americane

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Steffy potrà riabbracciare molto presto suo marito. Si scoprirà infatti che Finn non ed è morto. Lin, sua madre, ha deciso di portarlo in un’altra struttura ospedaliera, per allontanarlo da Sheila. Questo spostamento avverrà di nascosto da tutti, persino del padre di Finn. Sì scoprirà che Lin ha agito alle spalle di tutto, consapevole che il suo bambino potesse salvarsi e pronta a tutto pur di non fargli correre alcun pericolo. E quando Finn riprenderà coscienza, potrà tornare dalla sua famiglia e rincuorare la povera Steffy, distrutta dall’aver perso il suo grande amore.

