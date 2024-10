Beautiful Anticipazioni Americane: Brooke affronta Taylor ma lei la gela. Non è tornata per riprendersi Ridge né ora né mai!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che tra Brooke e Taylor c'è stato l'ennesimo scontro ma stavolta la Hayes sembra davvero essere sincera. La dottoressa non vuole tornare con Ridge e non vuole inimicarsi Brooke. Scopriamo insieme cosa sta succedendo negli episodi della Soap, presto in arrivo su Canale5.

Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che Brooke ha appena scoperto della malattia di Taylor ma non ha minimamente creduto che la sua più vecchia nemica possa davvero essere affetta dalla sindrome del cuore infranto. La Logan è certa che la dottoressa sia ancora interessata a suo marito e che abbia usato questa scusa per riavvicinarsi a lui. Stavolta però la psichiatra pare non avere nessuno interesse – se non genuinamente affettivo – verso il suo ex e ha gelato la bionda con una frase d’effetto: “io, non ho bisogno di un uomo nella mia vita!”. Una rivelazione che potrebbe rivelarsi vera e che, per noi, è suonata come uno schiaffo morale alla madre di Hope. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa sta accadendo negli episodi della Soap, attualmente in onda sulla CBS e presto in arrivo su Canale5.

Beautiful Anticipazioni Americane: Brooke ha scoperto Ridge e Taylor insieme… ma ha travisato

Vi abbiamo anticipato che ci saranno trame da brivido nei prossimi episodi di Beautiful e vi riveliamo che una di queste è legata alla malattia di Taylor e al confronto che la donna ha avuto con Brooke, nelle puntate di Beautiful andate in onda in questi giorni sulla CBS. La Logan, stupita e preoccupata dal fatto che suo marito stia passando troppo tempo con la sua ex, ha deciso di raggiungerlo a casa di Steffy e si è messa a osservarli dalla finestra. Ha così visto i due nel pieno del rituale per riequilibrare i chakra, messo in moto dalla guaritrice che il Forrester ha chiamato per curare la sindrome di cuore infranto della Hayes. La bionda si è ritrovata davanti ai genitori di Steffy, intenti ad abbracciarsi e a toccarsi e ha ovviamente travisato non sapendo tutta la storia.

Anticipazioni Americane Beautiful: Brooke affronta Taylor

Brooke ha aspettato che Taylor rimanesse sola e che Ridge tornasse a casa, prima di entrare dalla porta di servizio – lasciata evidentemente sempre aperta da Steffy – e affrontare la sua rivale. Ma invece che trovarsi una Hayes combattiva, si è imbattuta in una donna pronta a scusarsi e a dirle che quello che ha visto non è la realtà delle cose. La dottoressa si è subito affrettata a rivelarle la verità sul suo stato di salute, che non vuole più tenere segreto visto che si sente meglio grazie alla guaritrice. La faccia della Logan è stata tutto un programma; la bionda non ha creduto che la sua nemica fosse davvero affetta da cuore spezzato e l’ha accusata di usare questa scusa per riavvicinarsi al suo ex marito e per ricreare un legame con lui. Ma stavolta Taylor ha saputo risponderle in un modo che non ha lasciato spazio di replica alla sua accusatrice.

Trame e Anticipazioni Americane Beautiful: Taylor gela Brooke!

Taylor ha capito subito che la sua spiegazione non ha convinto Brooke e che forse non la convincerà mai ma si è detta più che mai certa di non voler costituire un problema per lei e per il sui rapporto con Ridge. Anzi la dottoressa ha gelato la sua rivale e le ha confermato di non aver né bisogno del Forrester né di qualunque altro uomo. Sta bene così, è tornata a Los Angeles perché credeva di morire e ora vuole godersi la sua lunga vita con i suoi figli e i suoi nipoti, senza pensare ad altro e senza riaprire vecchie ferite… appena guarite.

Brooke è tornata a casa con un punto interrogativo in testa e con questi dubbi ha avuto una conversazione con Ridge, sempre sullo stesso argomento. Il Forrester ha confermato quanto detto da Taylor e ha affermato di voler stare vicino alla madre dei suoi figli ma solo come persona a lei affezionata. La Logan ha comunque storto in naso e come darle torto, visto quello che attualmente sta succedendo nelle puntate italiane della Soap, dove la vediamo di nuovo in lotta contro la sua antica rivale e pronta a tutto per riprendersi il suo ex consorte.

Sentiamo però che questa volta Taylor se ne starà al suo posto e rispetterà quello che ha detto, almeno per un po’ di tempo.

