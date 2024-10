Beautiful Anticipazioni Americane: Trame da brivido nelle puntate della Soap e non dovremo aspettare Halloween

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che le puntate della Soap, presto in arrivo su Canale5, riservano e riserveranno sorprese da brivido... e non per Halloween. Ma cosa sta succedendo di tanto spaventoso negli episodi in onda ora negli Stati Uniti? Scopriamolo.

Le puntate americane di Beautiful sono e saranno da brividi… e tutto questo ben prima di Halloween. No, non si tratterà di episodi speciali dedicati alla notte più mistica dell’anno ma proprio di trame che ci faranno saltare sulla sedia e dire “perché è successo questo?”. Saranno tanti i personaggi protagonisti di queste storyline e noi ve le vogliamo svelare prima di snocciolarle una a una. Ecco cosa accadrà e cosa vedremo presto anche su Canale5.

Beautiful Anticipazioni Americane: Ridge cerca di curare Taylor con una purificatrice di chakra

Taylor è malata di cuore spezzato e Ridge ha promesso di starle vicino e di darle una mano per guarire da questo stato, di cui lui è in buona parte responsabile. Il Forrester ha giurato all’ex moglie di non dire nulla a nessuno, nemmeno a Brooke, e il suo atteggiamento – sempre pronto a correre dalla Hayes – sta scatenando fastidio e preoccupazione nella Logan, che presto vedremo prendere la situazione di petto. Ma lo stilista, ve lo riveliamo, non sarà disposto né a spiegare nulla alla compagna e nemmeno ad allentare la presa sulla psichiatra, per cui ha persino chiamato una guaritrice, affinché la donna possa purificarle i chakra. Sì, state leggendo bene. Ridge Forrester, nelle puntate americane di Beautiful, si è avvalso dell’aiuto di questa professionista, convinto che possa davvero dare una mano alla madre dei suoi figli ma ci ha francamente lasciato senza parole. Non ci saremmo mai immaginati una svolta così tanto new age del figlio di Eric, sempre piuttosto pragmatico.

Anticipazioni Americane Beautiful: Brooke pronta ad affrontare Taylor

L’incontro tra Ridge, Taylor e la guaritrice è stato spiato da Brooke che però ha potuto vedere solo in parte quello che stava succedendo a casa di Steffy tra suo marito e la sua ex moglie. La Logan ha osservato solo un pezzo del rituale della guaritrice, nel quale lo stilista e la psichiatra sono stati invitati a mettere una mano sul cuore dell’altro, per riconnettere i chakra. La Logan, ve lo anticipiamo, vorrà un immediato confronto con la sua rivale e aspetterà che il suo compagno se ne sia andato, prima di affrontare Taylor. La Hayes si affretterà a dirle che nulla di quello che ha visto ha il senso che lei gli sta dando ma non potrà certo confessarle della sua malattia e di aver cercato di curarsi tramite una curatrice. Insomma la situazione assumerà dei toni grotteschi e decisamente inaspettati. Non abbiamo ancora idea di come si evolverà questa situazione ma siamo certi che Ridge di nuovo tra le braccia di Taylor porterà piuttosto scompiglio a casa Logan.

Trame e Anticipazioni Americane Beautiful: Hope e Carter insieme… Steffy li scopre

L’altra trama da brivido a cui assisteremo coinvolge Hope e Carter, che hanno scoperto – dopo anni che si conoscono – di avere un’attrazione l’uno per l’altra. Tra i due c’è stato già un bacio e il Walton si è mostrato persino geloso di Liam, dopo averlo visto abbracciarsi con la Logan. Una situazione inaspettata e piuttosto strana, che proprio non ci saremmo aspettati e che ha per noi dell’assurdo. A complicare ulteriormente le cose ci si metterà Steffy, che pare essere la prima persona a stanare i due in situazioni intime. Non abbiamo idea di come reagirà la Forrester e se ne sarà o no contenta. Quello che sappiamo è che certamente non la lascerà indifferente e potrebbe persino cominciare ad avere paura che pure il suo CFO sia passato dalla parte delle Logan e che lei debba guardarsi ancora di più le spalle, per mantenere la sua posizione in azienda. Succederà così? Lo vedremo molto presto.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle 13.45.