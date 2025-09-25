TGCom24
Beautiful Anticipazioni Americane: Bill e Katie tirano fuori gli artigli, Luna non sposerà mai Will e deve abortire

Silvia Farris

Nelle puntate americane di Beautiful Katie e Bill sono determinati a salvare Will dalle grinfie di Luna. La Nozawa non sposerà mai il loro figlio e non avrà nemmeno il suo bambino. Ecco cosa sta succedendo negli episodi della Soap presto su Canale5.

Beautiful Anticipazioni Americane: Bill e Katie tirano fuori gli artigli, Luna non sposerà mai Will e deve abortire

Bill e Katie non potrebbero essere più uniti. La scoperta che il loro figlio sta affrontando un incubo causato da Luna Nozawa, li ha scatenati e li renderà complici e pronti a tutto per salvarlo. Nelle puntate americane di Beautiful andate in onda in questi giorni sulla CBS, la Logan e lo Spencer hanno affilato le armi e hanno chiarito alla perfida nipote di Sheila che non le permetteranno di creare più danni di quanti non ne abbia già combinati e la loro è una minaccia molto seria, pericolosa e senza scrupoli. Ma vediamo nel dettaglio cosa sta succedendo negli episodi della Soap, presto in arrivo su Canale5.

Beautiful Anticipazioni: Luna è convinta di avere un futuro con Will

Luna è incinta e purtroppo sembra proprio vero. La ragazza ha ingannato Will, facendogli credere di essere Electra e andando a letto con lui. Il risultato è stato drammatico e c’è pure un bambino in arrivo. Ma la cosa più preoccupante in assoluto non è solo il fatto che Luna Nozawa sia tornata a fare paura ma che sia davvero convinta di avere un futuro nella famiglia Spencer.

Luna è un personaggio molto ambiguo e pericoloso molto più di sua nonna, che non è mai stata così ossessionata da qualcuno. Certo Sheila ha veramente creduto per anni di avere una chance con Finn ma è anche vero che il dottore più volte glielo ha fatto credere. Will invece ha sempre tenuto a distanza la folle ex stagista della Forrester, non dandole mai nessuna chance nemmeno per credere che avesse un minimo interesse. Insomma Luna desidera maniacalmente Will e ha creato una trama di un film romantico nella sua testa, in cui Will Spencer accetterà di sposarla e lei avrà la sua famiglia con lui, lontana dal carcere… e ci crede veramente!

Bill impone a Luna l’aborto, ecco cosa è successo nelle puntate americane di Beautiful

Luna è certa che Will non la lascerà sola e che loro due saranno una famiglia. Convinzione che ha ribadito a Bill dopo che questi l’ha portata alla sua Villa per vedere, con i suoi occhi, se davvero fosse incinta. Il magnate le ha fatto fare tre test di gravidanza e tutti sono risultati positivi. Luna ha sorriso convinta di avercela fatta ma Dollar Bill l’ha gelata imponendole un immediato aborto. L’ex stagista è inorridita; non si sarebbe mai aspettata una simile riposta e pensiamo che Luna possa finire tra le grinfie di Bill e che rischi davvero di fare una finaccia. Ma il magnate non sarà da solo nella lotta contro la giovane che rischia di rovinare suo figlio. E no perché Katie gli darà una mano.

Beautiful Anticipazioni Americane: Katie giura a Luna che le renderà la vita impossibile

Katie ha raggiunto Villa Spencer dove sa che Bill ha portato Luna e ha dato manforte a Bill. Luna è rimasta spiazzata dal fatto che nemmeno la Logan la difendesse e non dimostrasse di essere contraria all’aborto. La sorella di Brooke non solo è dalla parte del suo ex marito ma ha messo il carico da novanta sulla ragazza, urlandole contro e giurandole di fermarla costi quel che costi. Compreso che Luna è convinta di sposare Will, Katie le ha intimato di mettere giù le mani da suo figlio e le ha promesso che l’annienterà, dovesse essere l’ultima cosa che farà nella sua vita.

Beautiful: Bill e Katie tornano insieme per proteggere Will?

Come abbiamo detto all’inizio, Bill e Katie non sono mai stati così uniti. I due hanno preso molto a cuore, e come dare loro torto, la questione Luna e Will e per il loro figlio sono disposti a fare qualsiasi cosa. E potrebbe persino scoccare di nuovo la scintilla tra loro. Bill in realtà ha già dato prova e segnali di essere ancora molto legato alla sua ex mentre lei si è tenuto abbastanza a distanza, fedele a quanto gli ha già detto in precedenza, ovvero che non crede di potersi fidare di un uomo che per anni ha rincorso sua sorella. Ma complice il loro impegno per aiutare il loro rampollo, i due potrebbero ritrovare quella sintonia che li ha tenuti insieme per anni e che li ha resi genitori. Succederà? Lo scopriremo presto mentre quel che è certo è che i due non permetteranno mai e poi mai che a Will succeda qualcos’altro di male.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.

