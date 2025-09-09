Beautiful Anticipazioni Americane: Luna finirà tra le grinfie di Bill? La Nozawa rischia di morire e stavolta per davvero

Anticipazioni TV

Nelle prossime puntate americane di Beautiful, Luna potrebbe finire nei guai sino al collo: Bill potrebbe volerla uccidere. Ma cosa succederà negli episodi della Soap presto in arrivo anche su Canale5? Scopriamolo insieme.

I piani di Luna sono sempre più diabolici e la ragazza è pronta a entrare in azione con un inganno degno di sua nonna. La Nozawa vuole uscire allo scoperto fingendo di essere rimasta incinta di Will, dopo la notte di passione strappata allo Spencer, che ha creduto di fare l’amore con la sua Electra. L’ex stagista della Forrester, che nelle puntate italiane ora in onda su Canale5 (settembre 2025) è alla ricerca di suo padre e crede possa essere Bill, è certa di averla vinta ma dovrà vedersela, sicuramente, con la famiglia Spencer e con Dollar Bill in persona. E sappiamo quanto il magnate possa essere pericoloso quando decide di prendersi la sua vendetta. Ma cosa potrebbe succedere a Luna?

Beautiful Anticipazioni: Luna vuole ingannare Will con una finta gravidanza

Luna ha un nuovo piano per ingannare Will. La Nozawa ha passato una notte d’amore con lo Spencer, durante la quale ha finto di essere Electra. La ragazza ha fatto di tutto per prendere all’amo il fratello di Liam e nella sua mente c’era un solo e unico obiettivo: rimanere incinta. Per l’ex stagista una gravidanza con un figlio degli Spencer in grembo, è il lasciapassare per la libertà. La giovane è certa che se si presenterà così allo scoperto, nessuno vorrà farle del male e lei guadagnerà di nuovo la completa assoluzione dei suoi crimini. Insomma Luna si è convinta che diventare la madre di uno degli Spencer sia la soluzione a tutti i suoi guai e guadagnerebbe anche un compagno di cui lei è diventata ossessionata.

Luna sta facendo male i suoi conti? Ecco cosa vedremo nelle puntate americane di Beautiful

Luna vuole ingannare Will e vuole guadagnare, in questo modo, la sua libertà e il suo amore. Ma non sta considerando diversi fattori o meglio li sta sottovalutando. Sì perché non solo Will è innamorato di Electra e con lei ha appena fatto l’amore ma lei dovrebbe comunque spiegare a tutti come ha fatto a sopravvivere e perché sua nonna Li ha dichiarato la sua morte. Ma c’è anche un altro punto da risolvere ovvero la furia di Bill quando saprà che la ragazza che ha quasi ucciso il suo primogenito è viva e sta per diventare la madre di suo nipote. E Dollar Bill non si ferma davanti a nulla, nemmeno davanti a una gravidanza, lo ha già ampiamente dimostrato.

Beautiful Anticipazioni: Bill pronto a liberarsi di Luna nonostante il bambino in arrivo?

Luna dovrà dare tante spiegazioni ma potrebbe anche presentarsi davanti a Will sotto falsa identità. Se così fosse potrebbe evitare la furia cieca di Bill, che si è pentito di averle dato una mano e che sicuramente non farà gli stessi errori. E no, il magnate è certo che non farà altre mosse false che possano mettere in pericolo i suoi figli e tra queste c’è l’accogliere la Nozawa di nuovo nella sua famiglia. Ma come risolvere la questione bambino (finto) in arrivo? Semplice e già fatto.

Bill non si è fatto scrupolo, in passato, di tentare di uccidere Amber Moore, quando lei millantava di essere incinta di Liam e sicuramente non si farà alcun problema di minacciare Luna e di costringerla a tenersi ben lontana dalla sua famiglia. Non siamo sicuri che il magnate la costringerà a un aborto ma siamo abbastanza certi che lei non otterrà mai di tornare a essere una Spencer. Bill potrebbe volerla far finire in prigione e occuparsi del bimbo in arrivo senza minimamente prenderla in considerazione e di certo non gli mancheranno mezzi e maniere per farlo. A Luna converrà stare molto attenta alle sue mosse e questo perché il magnate potrebbe benissimo decidere di liberarsi di lei in maniera violenta.

Insomma alla figlia di Poppy converrà o tenersi nascosta oppure presentarsi davanti a tutti con una falsa identità e chissà se opterà per una di queste due opzioni o se invece deciderà di rischiare di finire e stavolta davvero, sotto terra.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.