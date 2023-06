Beautiful Anticipazioni 4 giugno 2023: Deacon fa una scoperta agghiacciante. Steffy e Finn sono in una pozza di sangue!

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 4 giugno 2023. Le Trame degli episodi della Soap in onda su Canale5 ci dicono che Deacon troverà Steffy e Finn in una pozza di sangue. Lo Sharpe chiamerà i soccorsi e avvertirà Ridge.

Nelle puntate di Beautiful in onda il 4 giugno 2023, alle ore 13.45 su Canale5, Deacon farà una scoperta agghiacciante. Le Anticipazioni dell'episodio della Soap ci rivelano che lo Sharpe troverà i corpi di Steffy e Finn nel vicolo dietro a Il Giardino e accortosi della situazione, chiamerà immediatamente i soccorsi. La situazione apparirà subito grave e Deacon sarà costretto ad avvertire Ridge e raccontargli quanto successo a sua figlia e a suo genero, che ha perso la vita.

Anticipazioni Beautiful: Sheila si nasconde in albergo dopo aver ucciso Finn

Quello che temevamo è successo ma a perdere la vita non è stata Steffy bensì suo marito. Sheila ha ucciso Finn per sbaglio. Il proiettile sparato dalla Carter era diretto al cuore della Forrester non certo al suo adorato bambino. Finnegan ha protetto sua moglie, finendo lui in una pozza di sangue. La malefica rossa, disperata e ormai rassegnata ad aver fatto un danno, ha sparato anche alla Forrester e poi si è data alla fuga. Nella puntata di Beautiful del 4 giugno 2023, la ritroveremo nella sua stanza d'hotel in lacrime e in preda alla disperazione più totale. Non riuscirà a credere di aver tolto la vita al suo ragazzo e si accuserà di essere una persona terribile. Ormai però non ci sarà nulla da fare.

Beautiful Anticipazioni: Deacon trova Steffy e Finn in una pozza di sangue

Sheila ha lasciato Steffy e Finn in una pozza di sangue. Per non correre rischi ha derubato i due, affinché si pensi a una rapina. Ad accorgersi dei due ragazzi sarà Deacon, che arriverà nel vicolo per buttare la spazzatura. Lo Sharpe rimarrà di sasso e chiamerà immediatamente i soccorsi, non prima di essersi gettato sul corpo di Steffy, per tentare di svegliarla. I paramedici arriveranno molto velocemente ma purtroppo sarà chiaro che per i coniugi è stata la serata più brutta della loro vita. Finn verrà coperto da un telo e Deacon comprenderà che per il dottore non ci sarà più speranza.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Deacon chiama Ridge per informarlo di quanto successo

Deacon avrà l'ingrato compito di chiamare Ridge e di informarlo di quanto successo. Lo Sharpe comporrà il numero e come era prevedibile, il Forrester non vorrà parlargli. Il barista lo pregherà di non riagganciare e di lasciarlo spiegare. Ha qualcosa di importante da dirgli che riguarda sua figlia Steffy. E così, attirata l'attenzione di Ridge, gli racconterà che Steffy è stata trasportata d'urgenza in ospedale e che per Finn invece le cose sono andate diversamente. Deacon non andrà avanti con i dettagli, non ce ne sarà bisogno, visto che lo stilista correrà immediatamente in clinica. Penserà però di recarsi da Sheila e di dirgli lui, personalmente, che suo figlio è stato ucciso.

