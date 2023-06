Beautiful Anticipazioni 3 giugno 2023: Sheila uccide Finn!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 3 giugno 2023. Le Trame degli episodi della Soap in onda su Canale5 ci dicono che Sheila sparerà a Steffy ma Finn prenderà il proiettile al suo posto. Il dottore morirà davanti alla moglie e alla madre.

Le Anticipazioni di Beautiful per le puntate in onda il 3 giugno 2023 alle ore 13.45 su Canale5, ci rivelano che mentre Taylor e Ridge continueranno a essere d'accordo che Thomas e Steffy non debbano intervenire così tanto nella loro vita amorosa ma saranno pure orgogliosi di quello che sono diventati i loro figli – soprattutto Steffy – la Forrester e Sheila avranno il loro scontro finale. La Carter, al culmine della sua ira, punterà la pistola contro la sua rivale ma invece che colpire lei, il proiettile andrà dritto nel petto di Finn, che morirà. La malefica rossa, accortasi dell'errore, perderà la testa e sparerà pure alla figlia di Ridge, impedendole di chiamare i soccorsi e lasciandola in un bagno di sangue.

Anticipazioni Beautiful: Taylor e Ridge orgogliosi dei loro figli

Taylor ha chiesto a Thomas di farsi da parte e di non insistere così tanto per farla rimettere insieme a suo padre. Il ragazzo si è scusato con la madre ma ha ribadito di non vedere l'ora che lei e Ridge si rimettano insieme. I due sono stati interrotti da Ridge e lui e la Hayes sono rimasti a parlare insieme di quanto sono orgogliosi dei loro bambini. Lo stilista e la psichiatra si diranno più che mai soddisfatti di come Thomas stia affrontando le sue ossessioni e di come invece Steffy sia ormai pronta a prendere le redini della Forrester Creations e di che donna meravigliosa sia diventata, anche grazie all'amore di Finn. Non sapranno ovviamente che la vita della loro stupenda bambina sta per cambiare del tutto e in un solo secondo.

Beautiful Anticipazioni: Sheila spara a Steffy ma colpisce Finn

Steffy è finita nei guai e stavolta Sheila non la lascerà scappare. La Carter tenterà ancora di convincere la ragazza a tenere la bocca chiusa come sta facendo suo fratello ma non otterrà nulla. Sarà così costretta a tirare fuori la pistola e mettere a tacere la sua nemica numero uno. Peccato che il colpo di pistola non finirà nel corpo della Forrester, bensì dritto nel petto di Finn. Il dottore, avvertito dalla moglie del pericolo e spaventato dal fatto che lei non gli rispondesse al cellulare, ha deciso di raggiungerla, dopo aver scoperto la sua posizione grazie al gps del suo cellulare. Finnegan arriverà proprio nel momento in cui Sheila sparerà alla consorte e si prenderà il colpo al posto suo.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Sheila uccide Finn e poi spara a Steffy

Sheila si renderà conto di aver colpito il suo Finn e sarà disperata. Non intendeva certo colpire suo figlio ma purtroppo è proprio quello che è successo. Steffy comincerà a urlare disperata; suo marito sta perdendo molto sangue e la situazione è molto critica. La ragazza tenterà di chiamare i soccorsi ma la Carter, ormai fuori di testa, le punterà la pistola contro e le impedirà di fare la telefonata, colpendola. La rossa non vorrà finire in carcere e scapperà a gambe levate, non prima di aver ripulito le tasche di Steffy e Finn, esamini a terra, per fingere che i due siano stati attaccati da dei rapinatori. Poi, dopo aver dato un bacio a suo figlio, ormai morto, tornerà in albergo.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 29 maggio al 4 giugno 2023.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.