Beautiful Anticipazioni 2 giugno 2023: Che disastro Steffy! Sheila è pronta a ucciderla!

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 2 giugno 2023. Le Trame degli episodi della Soap in onda su Canale5 ci dicono che Sheila non smetterà di essere pericolosa e Steffy pagherà molto caro il fatto di averla affrontata da sola.

Nella puntata di Beautiful in onda il 2 giugno 2023, alle ore 13.45 su Canale5, lo scontro tra Steffy e Sheila diventerà ancora più pericoloso. Le Anticipazioni dell'episodio della Soap ci rivelano che la Carter, sentendosi minacciata, passerà alla maniere forti e metterà paura alla Forrester, attaccandola fisicamente e facendole vedere una pistola. La ragazza, sebbene spaventata, non smetterà di attaccarla e di dirle che presto correrà da Finn a dirgli tutto. Intanto alla Forrester Creations, Thomas continuerà a mantenere il segreto di Sheila e a spingere sua madre a riconquistare Ridge.

Anticipazioni Beautiful: Steffy pronta a distruggere Sheila

Steffy è in pericolo. È ormai chiaro che lo scontro tra la Forrester e Sheila non porterà a nulla di buono, soprattutto perché la ragazza continua e continuerà a promettere alla Carter di svelare a tutti quello che ha fatto a Brooke. Steffy dirà alla sua nemica che presto tutti, Finn compreso, le volteranno le spalle e lei perderà tutte le occasioni di avere una famiglia. Questa prospettiva farà ovviamente infuriare Sheila, che perderà la testa e farà capire alla figlia di Taylor e Ridge di fare sul serio.

Beautiful Anticipazioni: Sheila minaccia Steffy con una pistola

Sheila ci ha provato a convincere Steffy a farla entrare nella sua vita e a permetterle di essere una buona suocera. La Forrester non ha però accettato di accoglierla nella sua famiglia e anzi, l'ha minacciata di toglierle anche quella piccola speranza che le rimaneva. La Carter deciderà di passare alle maniere forti e di farle del male. Sheila tirerà fuori la pistola e la punterà dritta contro Steffy, pronta a spararle. Poi la metterà via, tentando di recuperare lucidità ma la situazione sarà ormai gravemente compromessa. Per le due donne sarà la resa dei conti?

Anticipazioni Beautiful: Taylor stanca dell'insistenza di Thomas

Alla Forrester Creations, Thomas continuerà a insistere con sua madre affinché lei non molli la presa con Ridge. La Hayes comincerà però a stancarsi dell'insistenza del figlio e gli chiederà di non continuare a pressare così lei e suo padre. I due verranno interrotti da Ridge, che sarà d'accordo con la sua ex moglie. Benché sia grato ai figli per il loro interesse, tutti e due -sia Steffy che Thomas - devono darsi una calmata e lasciare che le cose tra Ridge e Brooke si sistemino senza ulteriori pressioni.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 29 maggio al 4 giugno 2023.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.