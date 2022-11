Beautiful Anticipazioni 23 novembre 2022: Ridge sguinzaglia Justin contro Quinn. Stanerà la Fuller!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 23 novembre 2022. Nelle Trame dell'episodio della Soap in onda su Canale 5, Ridge e Brooke sono convinti che Quinn stia imbrogliando ancora Eric e decidono di usare Justin per stanare la Fuller e scoprire i suoi piani.

Ridge non ha alcuna fiducia in Quinn ed è certo che la sua matrigna stia ingannando suo padre... di nuovo. Le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 23 novembre 2022, alle ore 13.45 sempre su Canale5, ci rivelano che il Forrester e sua moglie Brooke, saranno ancora frastornati dalla scoperta che Quinn ha passato la notte lontana da suo marito. Qualcosa non torna e lo stilista sarà certo che la donna stia macchinando qualcosa alle spalle del suo consorte. Per questo, di comune accordo con Brooke, deciderà di correre ai ripari. Chiamerà Justin e gli chiederà di pedinare la Fuller e di scoprire cosa stia combinando alle spalle della sua famiglia. L'avvocato accetterà senza opporsi, desideroso di restituire al suo vecchio nemico il favore che gli deve.

Anticipazioni Beautiful: Ridge sicuro che Quinn nasconda qualcosa

La visita a Villa Forrester ha acceso la lampadina del sospetto. Ridge è certo che Quinn stia combinando qualcosa di losco alle spalle di suo padre e di tutta la sua famiglia. Il Forrester ne è sicuro. Dov'era finita la Fuller? Perché non era alla villa insieme al suo adorato marito, per festeggiare insieme a lui la rinnovata unione. L'assenza della madre di Wyatt ha lasciato Ridge e Brooke profondamente turbati e pronti a vederci chiaro nella faccenda. È per questo che nella puntata del 23 novembre 2022, li vedremo chiamare a raccolta un valido alleato.

Ridge sguinzaglia Justin alle calcagna di Quinn: ecco cosa rivelano le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 23 novembre 2022

Ridge è convinto che Quinn stia mentendo a tutti, nuovamente. Ma visto che suo padre non vuole sentire ragioni e nega che possa accadere ancora qualcosa di simile, deciderà di fare a modo suo e di trovare da solo le prove che gli servono, per confermare la sua teoria. Nella puntata di Beautiful del 23 novembre 2022, il Forrester esigerà la riscossione di un piacere da Justin. Lo stilista chiamerà il Barber e gli chiederà di rendergli il favore a lui fatto e di mettersi alle calcagna di Quinn, per scoprire cosa stia combinando la donna. L'avvocato avrà il compito di pedinare la Fuller e di capire se le parole di Eric corrispondano a verità o ci sia sotto qualcos'altro. Justin accetterà immediatamente di rendersi utile e si metterà subito in marcia.

Beautiful Anticipazioni: Ridge vuole la verità

Justin comincerà a pedinare Quinn e a Ridge non resterà altro che aspettare di conoscere la verità su Quinn. Il Forrester è sicuro che verrà a scoprire qualcosa di molto succoso sulla sua matrigna ed è solo questione di tempo. Intanto anche Brooke e Katie continueranno a condividere la loro preoccupazione per il Forrester. Entrambe sono certe che la Fuller non sia la donna adatta al loro amico e temono che questa rinnovata unione tra i due, porterà solo altro scompiglio e altro dolore.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.45.