Beautiful Anticipazioni 24 aprile 2023: Ridge vuole vendetta e aggredisce Deacon mentre Taylor affronta e umilia Brooke!

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 24 aprile 2023. Le Trame degli episodi della Soap in onda su Canale5 ci dicono che Taylor attaccherà personalmente Brooke e l'accuserà di essere la solita traditrice. Intanto Ridge arriverà da Deacon, per regolare i conti con lui.

Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella puntata in onda il 24 aprile 2023, alle ore 13.45 su Canale5, Taylor arriverà a casa di Brooke. La Hayes sarà spietata con la sua rivale di sempre, accusandola di aver di nuovo ferito Ridge. Lo scontro tra le due sarà pesantissimo. Intanto Steffy sarà sempre più convinta che, stavolta, suo padre non si lascerà impietosire dalla Logan e la lascerà per tornare da sua madre. Ridge invece, dopo aver scoperto che sua moglie lo ha davvero tradito, si recherà da Deacon per regolare i conti con lui e prendersi una sua piccola vendetta. Tra i due uomini le cose degenereranno.

Anticipazioni Beautiful: Taylor aggredisce Brooke

Taylor è senza freni ed è partita alla riscossa non solo con Ridge ma anche con Brooke. La Hayes, dopo aver rivelato al suo ex che la sua amata consorte gli è stata infedele, deciderà di regolare i conti pure con la sua rivale. Si presenterà quindi a casa Forrester, per dirne quattro alla Logan. Le due antiche rivali si ritroveranno a dirsi le stesse cose di sempre e ad accusarsi a vicenda di non essere la donna giusta per Ridge. Stavolta però Taylor avrà il coltello dalla parte del manico e punterà il dito contro la bionda, aggredendola e umiliandola per come si è comportata. Brooke cercherà di difendersi ma non potrà fare nulla per arrestare la crisi in cui lei e suo marito sono piombati, dopo la notte di Capodanno.

Beautiful Anticipazioni: Steffy è convinta che per Brooke sia la fine

Brooke è bombardata da ogni parte. La Logan ha dovuto subire gli attacchi prima di Steffy e poi di Taylor, risentite per quello che ha fatto. Mentre la bionda cercherà di raccogliere i pezzi e comincerà a chiedersi dove sia finito Ridge, Steffy affronterà un'affranta Hope. La Forrester sarà più che mai convinta che suo padre, ora che ha scoperto la verità, lascerà per sempre sua moglie e tornerà da sua madre. Hope, di contro, le dirà di non essere così sicura che le cose vadano come ha detto. Le due ragazze torneranno a scontrarsi per proteggere ognuna la sua famiglia ma forse questa volta, ad averla vinta, sarà proprio Steffy.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Ridge aggredisce Deacon

Dopo aver lasciato casa Forrester, Ridge raggiungerà Il Giardino, per affrontare Deacon e prendersi la sua rivincita. Lo stilista è convinto che lo Sharpe abbia fatto un gioco sporco e che abbia fatto ubriacare sua moglie. Lo scontro tra i due sarà durissimo; si offenderanno l'uno con l'altro e finiranno per perdere completamente il controllo. A dare inizio alla rissa sarà Ridge, che sfiderà Deacon a battersi. Sarà una guerra a suon di pugni e colpi di scopa.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 24 al 30 aprile 2023.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.