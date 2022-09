Beautiful Anticipazioni 20 settembre 2022: Carter salva il futuro di Quinn

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 20 settembre 2022. Nelle Trame dell'episodio della Soap in onda su Canale 5 scopriamo che Carter convince Eric a non chiudere la sezione gioielli della Forrester e a non licenziare Quinn.

Vediamo le Anticipazioni di Beautiful per puntata del 19 settembre 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio in onda su Canale5 alle 13.50: Carter ha raggiunto Eric alla Forrester e ha scoperto che il Forrester vuole chiudere la sezione gioielli della sua azienda. Questo vorrebbe dire radiare completamente Quinn sia dalla sua vita che dal lavoro. Il Walton prende in mano la situazione e fermamente convinto che questa non sia la scelta giusta, convince Eric a non procedere con questa idea. La Fuller lavorerà da casa e non darà più fastidio a nessuno. Il designer accetterà di dar retta al suo avvocato ma vorrà che i documenti del divorzio vengano firmati e registrati al più presto. Intanto Brooke cercherà di consolarsi. Non ha ottenuto che la sua rivale se ne andasse definitivamente ma almeno non la rivedrà più.

Carter salva il futuro di Quinn in Beautiful Anticipazioni 20 settembre 2022

La relazione pericolosa tra Quinn e Carter sta mettendo entrambi in grande difficoltà. Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che il Walton dovrà fare ricorso a tutto il suo savoir-faire per non farsi scoprire e per non tradire i suoi sentimenti. Sarà infatti messo alla prova quando Eric gli rivelerà di avere intenzione di chiudere la sezione gioielli della Forrester e quindi licenziare in tronco sua moglie. L’avvocato cercherà di convincere il Forrester a non fare scelte avventate. Il suo risentimento nei confronti della sua ex moglie è chiaro ma gli farà capire che rinunciare a uno settore redditizio per la Forrester, non è la giusta strada per risolvere i problemi.

Anticipazioni Beautiful: Carter convince Eric

Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che Carter cercherà di essere convincente. A parte i suoi sentimenti per Quinn, l’avvocato è fermamente convinto che la sezione gioielli della Forrester sia molto importante per l’azienda e cercherà di farlo capire anche a Eric. Il Forrester dopo averlo attentamente ascoltato, deciderà di dargli retta ma gli imporrà di velocizzare le pratiche del divorzio e di farlo nell’immediato. Gli dirà pure di non voler più vedere Quinn e la confinerà a lavorare da casa, senza darle alcuna possibilità di tornare nel suo ufficio.

Beautiful Anticipazioni: Carter corre a informare Quinn

Soddisfatto di essere riuscito a convincere Eric a non licenziare Quinn, Carter correrà a casa per incontrarsi con la Fuller. Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che il Walton informerà la sua amante di essere riuscito a salvare la sua carriera. Quinn gliene sarà molto grata ma cercherà di fargli capire che non deve rischiare per lei. I Forrester potrebbero capire qualcosa e non vuole che lui rischi inutilmente. Carter sembrerà però deciso a fare di tutto affinché la donna non debba pagare ancora per i loro errori. Intanto Brooke cercherà di consolarsi. Non ha ottenuto la completa disfatta della sua rivale ma almeno non la rivedrà più alla Forrester.

