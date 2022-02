Beautiful Anticipazioni 18 febbraio 2022: Hope, ignara del tradimento di Liam, lo ringrazia!

Anticipazioni TV

Vediamo le Trame e le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 18 febbraio 2022. Ecco cosa succederà negli episodi in onda dalle 13.45 su Canale5: Ridge si sfoga con Brooke ed esprime la paura di perdere suo figlio. Hope ringrazia Liam per esserle stato accanto quando ha temuto per la vita di Thomas.

Beautiful Anticipazioni: Ridge si sfoga con Brooke. E' preoccupato per Thomas!

Ridge, dopo aver raccolto la confessione di Thomas, ancora innamorato di Hope, rivela a sua moglie Brooke di essere molto preoccupato, sia per la salute che per lo stato mentale di suo figlio. Ora che è stata scoperta una pericolosa lesione cerebrale, molti dei folli comportamenti sono stati chiariti e addirittura giustificati. Nonostante l'intervento abbia salvato la vita del ragazzo, il Forrester senior teme che la chirurgia non sia la soluzione risolutiva invece per le turbe psichiche del figlio.

Beautiful Anticipazioni: Liam e Steffy sono in seria difficoltà con i rispettivi partner

Liam e Steffy hanno un accordo, i due hanno deciso di non rivelare ai rispettivi partner della notte d'amore trascorsa insieme. Lo fanno per il bene di Hope e Finn, per non farli soffrire, ma soprattutto per preservare le loro relazioni. Mentire però non è facile, per entrambi, i due ex sono ben lontani dall'essere due bugiardi e il senso di colpa, sempre più pressante, rischia di divorarli. Liam non riesce neppure a guardare in faccia Hope e lo stesso vale per Steffy, molto in imbarazzo con il suo adorato Finn. Per quanto riusciranno ancora a tenere la bocca chiusa?

Hope ringrazia Liam, lui è in serio imbarazzo! Nella Puntata di Beautiful del 18 febbraio 2022

Liam d'accordo con Steffy ha deciso di mantenere il segreto sul tradimento, ma mentire non risulterà facile ne per lui ne per la Forrester. Il poverino si sente molto in colpa: ha accusato ingiustamente Hope di avere una tresca con l'ex, finendo, accecato dalla rabbia, per compiere esattamente lo stesso errore recriminato alla compagna. La Logan comunque, all'oscuro di tutto, perdona la sua mancanza di fiducia, anzi, lo ringrazia per essere stato accanto a lei anche in questo difficile momento. Liam dunque, si sente in serio imbarazzo!

