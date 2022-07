Beautiful Anticipazioni 14 luglio 2022: Zoe ha dei sospetti. Sa chi è l'amante di Carter!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Beautiful in onda il 14 luglio su Canale 5. Le Trame dell'Episodio rivelano che Zoe rivelerà a Paris di avere dei sospetti su Shauna e su Quinn. La giacca che ha riconosciuto a casa di Carter, appartiene a una di loro.

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 14 luglio 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio in onda alle 13.45 su Canale5: Zoe è tornata alla Forrester Creations dopo aver sorpreso Carter a letto con un'altra donna. La ragazza è sconvolta; non può credere che il suo ex fidanzato sia riuscito a dimenticarla così facilmente. La modella si confida con sua sorella Paris e le rivela di avere qualche sospetto. Le confessa di aver riconosciuto, tra gli indumenti sparsi sul pavimento, una giacca. Zoe teme che possa appartenere a Shauna o addirittura a Quinn ma non può assolutamente pensare che la sua amica e confidente, possa averla tradita. Giura però di scoprirlo. Il segreto sulla donna misteriosa verrà presto risolto.

Anticipazioni Beautiful: Quinn e Carter promettono di troncare la loro relazione

Quinn ha detto basta! Tra lei e Carter deve finire tutto, qualunque cosa sia. La Fuller non si capacita di essere ricaduta nello stesso errore di qualche ora prima e ora comincia essere davvero preoccupata di non riuscire a controllare i suoi impulsi e la sua attrazione verso il Walton. Per questo ha deciso che, da ora in poi, lei e l'avvocato dovranno limitare i loro incontri. Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che i due faranno una promessa solenne. Ora che Zoe ha rischiato di scoprirli, è bene che prendano le distanze e provino a recuperare il rapporto con Eric e con la stessa Buckingham.

Zoe ha dei sospetti sull'amante di Carter in Beautiful Anticipazioni 14 luglio 2022

Zoe è sconvolta. Ha appena trovato Carter in compagnia di un'altra donna e sebbene non lo abbia colto proprio sul fatto, non ci sono dubbi che l'avvocato si stia consolando con un'amante. La ragazza è distrutta e tornata alla Forrester Creations, ha raccontato tutto a Eric, Brooke e Ridge, sconvolti pure loro da quanto appena appreso. Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che la modella si confiderà soprattutto con sua sorella. Confesserà a Paris di avere il cuore a pezzi e di avere dei sospetti su Shauna e Quinn. Le dirà infatti di aver riconosciuto, tra gli indumenti lasciati a terra dalla misteriosa donna, una giacca appartenente a una delle due amiche. È davvero possibile che Quinn l'abbia tradita?

Beautiful Anticipazioni: Zoe sospetta di Shauna e Quinn

Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che Zoe rivelerà a Paris di essere sicura di aver già visto la giacca lasciata a terra, sul pavimento della camera di Carter. La modella è sicura di averla vista addosso o a Shauna o a Quinn ma è altrettanto certa che la Fuller non possa essere la misteriosa donna con cui il Walton si è consolato. Quinn è sua alleata. La colpevole potrebbe quindi essere Shauna, che non vede da diverso tempo. Zoe prometterà di scoprire la verità e l'occasione le si presenterà da un momento all'altro.

