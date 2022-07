Beautiful Anticipazioni 13 luglio 2022: Quinn dice basta! Tra lei e Carter è finita...

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Beautiful in onda il 13 luglio su Canale 5. Le Trame dell'Episodio rivelano che Quinn e Carter, dopo essere stati scoperti, decidono di troncare la loro fugace relazione. Intanto Zoe torna alla Forrester Creations sconvolta per quanto appena successo.

Scopriamo le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 13 luglio 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio in onda alle 13.45 su Canale5: Carter e Quinn si sono lasciati andare di nuovo alla passione ma la loro notte di sesso bollente è stata interrotta. Zoe ha fatto capolino nella stanza, interrompendo il loro incontro. Quinn è però riuscita a nascondersi sotto il letto prima che la Buckingham si accorgesse di lei. Zoe ignora quindi che la donna con cui il suo ex si è consolato, è proprio la persona a cui ha affidato il suo futuro. La modella, disperata per il tradimento appena scoperto, lascerà piangente la casa del Walton e Quinn e Carter si troveranno di nuovo da soli, a parlare di quanto appena successo. I due capiranno di aver di nuovo ceduto alla follia del momento e decideranno di troncare la loro breve ma intensa relazione. Dovranno tenersi l'uno lontano dall'altra e prometteranno di mantenere per sempre il loro segreto.

Anticipazioni Beautiful: Zoe tradita. Quinn si nasconde sotto il letto di Carter

Zoe ha scoperto Carter a letto con Quinn. In realtà la ragazza non è riuscita a vedere che la donna con cui il suo ex fidanzato si stava consolando, è proprio la persona a cui ha affidato il suo futuro. Prima che la modella entrasse nella stanza, la Fuller è riuscita a nascondersi sotto il letto, evitando così di essere beccata in flagrante. Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che Quinn rimarrà nascosta sino a quando Zoe non avrà lasciato, disperata e piangente, l'appartamento del Walton. Solo quando Carter le avrà rivelato di essersi “liberato” del loro terzo incomodo, la signora Forrester potrà uscire allo scoperto, consapevole di aver di nuovo pugnalato alle spalle la povera Zoe.

Quinn e Carter dicono basta, è finita tra loro! Ecco le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 13 luglio 2022

Quinn uscirà dal suo nascondiglio dopo che Carter sarà riuscito a calmare Zoe e a spingerla a lasciare il suo appartamento. Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che i due amanti, rimasti di nuovo soli, dovranno affrontare ancora una volta i sensi di colpa. Si sono lasciati trasportare dalla passione e sono ricaduti in un terribile errore. Quinn e Carter capiranno di non poter continuare in questo modo e concorderanno di dover troncare la loro fugace ma intensa relazione. Nessuno dovrà scoprire cosa è successo ma soprattutto non dovranno più ricadere in tentazione.

Beautiful Anticipazioni: Zoe corre a piangere da Paris

Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che mentre Quinn e Carter decideranno di dare un taglio alla loro relazione, Zoe correrà a piangere da Paris. La ragazza è sconvolta e non si capacita che il suo ex compagno l'abbia potuta dimenticare così facilmente. Prima di raggiungere sua sorella, la modella incontrerà Eric, Brooke e Ridge, a cui racconterà quanto scoperto. I tre rimarranno senza parole. Non si aspettavano certo che Carter potesse dare così velocemente un colpo di spugna al passato. Anche Paris rimarrà di stucco e non saprà come consolare la sua sorellona, distrutta e disillusa di poter ricominciare una vita con il suo amore.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.