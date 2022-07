Beautiful Anticipazioni 12 luglio 2022: Zoe scopre Carter a letto con Quinn... ma la Fuller riesce a nascondersi!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni della Puntata di Beautiful in onda il 12 luglio su Canale 5. Le Trame dell'Episodio rivelano che Zoe trova Carter a letto con un'altra donna. La ragazza non riuscirà però a capire che si tratta di Quinn. La Fuller si nasconderà sotto il letto, riuscendo a nascondersi e a non farsi scoprire.

Vediamo insieme le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 12 luglio 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio in onda alle 13.45 su Canale5: Zoe ha deciso di fare una sorpresa a Carter e di presentarsi a casa sua. La ragazza usa le chiavi che il Walton le aveva regalato, per introdursi nel suo appartamento e passare una serata con lui. Purtroppo però al suo arrivo troverà una brutta sorpresa. Salita al piano di sopra, scoprirà il suo ex fidanzato a letto con un'altra donna. La modella non farà in tempo a scoprire di chi si tratti. Quinn, veloce, riuscirà a nascondersi sotto al letto e a non farsi vedere. Zoe, su tutte le furie e con il cuore spezzato, lascerà immediatamente la camera, seguita da un Carter molto preoccupato. Intanto Eric ha deciso di perdonare sua moglie. Le parole di Ridge sembrano aver fatto centro mentre Brooke continua ad avere le sue remore.

Anticipazioni Beautiful: Zoe pronta a ricominciare con Carter

Zoe ha elogiato Quinn, convinta che la Fuller sia finalmente riuscita a far breccia nel cuore di Carter. La ragazza è entusiasta e lo ha comunicato a gran voce a Eric, Brooke e Ridge, certa di aver finalmente risolto i suoi problemi e pronta a rientrare nella vita del suo ex fidanzato. Purtroppo però la modella ha fatto male i suoi conti. Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che si troverà faccia a faccia con una verità molto scomoda, proprio nel momento in cui pensava di avercela fatta. Ad attenderla, a casa di Carter, ci sarà una brutta sorpresa.

Zoe trova Carter a letto con un'altra donna in Beautiful Anticipazioni 12 luglio 2022

Zoe è convinta di avere un'altra chance con Carter e le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che si presenterà a casa sua, sicura di fargli una bella sorpresa. La modella si introdurrà di soppiatto nell'appartamento del Walton, usando la chiave che lui stesso le aveva dato qualche tempo prima. Salita al piano di sopra, direzione camera da letto, si renderà però conto di non aver avuto per nulla una buona idea. Carter è infatti in dolce compagnia. Zoe rimarrà completamente senza parole. Il Walton l'ha dimenticata così velocemente? Come è possibile? E chi è la donna con cui è consolato e che è appena fuggita per non farsi vedere?

Beautiful Anticipazioni: Quinn si nasconde per non farsi trovare da Zoe

Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che Quinn riuscirà a nascondersi prima che Zoe entri nella camera da letto di Carter. La Fuller si accovaccerà sotto il letto, in silenzio, nella speranza che la Buckingham non si accorga di lei. Per sua fortuna, Carter riuscirà a convincerla a uscire dalla stanza e a continuare la loro conversazione al piano di sotto. L'avvocato assicurerà alla sua ex compagna di essere solo e che la donna con cui stava passando la notte, è andata via. Ora sono soli in casa e possono parlare liberamente. Zoe non riuscirà a credere di aver beccato il suo amore mentre si consolava con un'altra. Come ha fatto a dimenticarla così facilmente? È davvero finita tra loro?

Trame e Anticipazioni Beautiful: Eric pronto a perdonare Quinn

Alla Forrester Creations Ridge, Brooke ed Eric sono ancora molto sorpresi della confessione di Zoe e del suo strano attaccamento a Quinn. I tre non riescono a credere che la Fuller abbia davvero deciso di aiutare la ragazza e Brooke sospetta che la sua nemica non sia del tutto sincera... come sempre. Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che Eric sarà invece piacevolmente sorpreso dal cambiamento di sua moglie e comincerà a convincersi che sia arrivato il momento di perdonarla. Ridge ne sarà molto contento. Nonostante quello che è successo, pensa che Quinn sia la donna giusta per suo padre.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.