Beautiful Anticipazioni dall'11 al 17 luglio 2022: Zoe scopre il tradimento di Carter. Chi è la nuova donna dell'avvocato?

Vediamo le Anticipazioni della soap Beautiful riguardo le Trame delle Puntate in onda dall'11 al 17 luglio 2022 su Canale 5, come sempre a partire dalle 13.45. Ecco il Riassunto di cosa succede:

Puntata in onda Lunedì 11 luglio 2022

Zoe tenta di convincere Eric a riappacificarsi con Quinn, mentre Brooke esprime tutto il suo scetticismo. Quinn e Carter finiscono di nuovo a letto insieme.

Puntata in onda Martedì 12 luglio 2022

Zoe arriva a sorpresa nell'appartamento di Carter e scopre la presenza di un'altra donna proprio mentre Eric, ignaro di tutto, ha deciso di tornare con Quinn.

Puntata in onda Mercoledì 13 luglio 2022

Zoe ignora che Quinn si sta nascondendo a casa di Carter, sotto il letto. Quinn e Carter riconoscono di aver fatto uno sbaglio e che la loro breve storia deve restare un segreto.

Puntata in onda Giovedì 14 luglio 2022

Zoe racconta a Paris di aver sorpreso Carter a letto, e che sul pavimento erano sparsi indumenti femminili; tra questi, una giacca di pelle, che crede appartenga a Shauna.

Puntata in onda Venerdì 15 luglio 2022

Eric pensa di dover essere più indulgente con Quinn, che non lo ha mai tradito. Ridge è della stessa opinione, ma non Brooke. Tutti si chiedono chi sia la donna misteriosa di Carter.

Puntata in onda Sabato 16 luglio 2022

Zoe ha scoperto che Carter ha una relazione con un'altra donna e Shauna, per coprire Quinn, le dice che la donna in causa è lei, ma che non si tratta di una storia seria.

Puntata in onda Domenica 17 luglio 2022

Zoe confessa a Carter di amarlo ancora e che continuerà a lottare per tornare con lui. Shauna dichiara che è stata lei ad andare a letto con Carter.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.